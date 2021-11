Este 25N se cumplen 61 a帽os del atroz feminicidio que sufrieron las hermanas Mirabal. Patria, Minerva y Mar铆a Teresa fueron secuestradas, torturadas y asesinadas por rebelarse contra la dictadura de Trujillo en la Rep煤blica Dominicana. En su memoria, el 25 de noviembre se ha establecido como una fecha internacional de lucha contra las violencias hacia las mujeres y las diversidades sexo-gen茅ricas. A 61 a帽os de aquel triple feminicidio el mundo entero gritamos: Patricia, Minerva y Mar铆a Teresa: 隆Presentes! 隆Ni una menos! 隆Vivas nos queremos!

Las 煤ltimas noticias de mujeres violadas en Catalunya han vuelto a poner en primera plana lo que desde el movimiento feminista venimos denunciando incansablemente: la lacra de la violencia machista y patriarcal, la impunidad judicial e institucional, la re-victimizaci贸n y la falta de recursos p煤blicos para prevenir y reparar. En el Estado Espa帽ol, desde el 2010 hasta hoy, han sido asesinadas 1.256 mujeres por el hecho de serlo. Pero los feminicidios son la punta del iceberg de las violencias machistas: desde el 2016 hasta agosto del 2020 se han registrado 197 agresiones sexuales m煤ltiples, en su totalidad cometidas por hombres, la mayor铆a hacia mujeres menores de 30 a帽os y, una de cada tres, hacia menores de edad. Una violencia que no se sufre tan solo en las calles o en el ocio nocturno: de hecho, la mitad de estas agresiones se sufren en el 谩mbito privado. De todos estos casos tan solo entre el 10% y el 20% se denuncian, evidenciando la falta de confianza en un sistema policial y judicial c贸mplice y reproductor de esta violencia, tal como se denunci贸 masivamente con el caso de 鈥淟a Manada鈥. Si tenemos en cuenta esta proporci贸n entre hechos y denuncias, y que en Catalunya se registran formalmente tres agresiones sexuales por d铆a de media, nos podemos hacer una idea de la magnitud y gravedad de la situaci贸n.

Los gobiernos son responsables. Basta de discursos vac铆os, exigimos m谩s recursos.

Tres a帽os despu茅s de la sentencia indignante a los violadores de 鈥淟a Manada鈥, y como consecuencia directa de las masivas movilizaciones de rechazo, llega al Congreso de Diputados el proyecto de Ley conocido como 鈥Solo si es s铆鈥 -con el rechazo del PP y VOX- poniendo en el centro el consentimiento sin el cual cualquier acto es reconocido como agresi贸n sexual. Pero no basta con leyes y declaraciones de voluntades. Menos todav铆a si estas despu茅s se contraponen con, por ejemplo, la asignaci贸n al Tribunal Constitucional de una jueza -Concepci贸n Espejel- conocida por considerar inconstitucional la ley del aborto. Todo esto, con un acuerdo entre PP y PSOE, con el apoyo mayoritario de Unidas-Podemos. Pero lo m谩s grave de todo es la falta de recursos, de dinero p煤blico para pol铆ticas de prevenci贸n y asistencia. El 煤ltimo proyecto de presupuestos del Estado va en un sentido opuesto al qu茅 necesitamos: mientras Ministerios como Defensa se llevan un 8%, el de Igualdad tan solo el 1%. De hecho, al mismo tiempo que se hac铆a p煤blico el caso de la menor de 16 a帽os violada en el municipio de Igualada, se anunciaba la aprobaci贸n por parte del Estado de un aumento de plantilla de 4.000 Mossos d鈥橢squadra. Las mujeres y diversidades sexo-gen茅ricas lo tenemos claro: la polic铆a no nos cuida y la salida no es represiva.

Ante esta situaci贸n, como movimiento feminista tenemos que ser contundentes en denunciar estos gobiernos que se autoproclaman feministas pero que a la hora de los hechos contin煤an gobernando para la gran patronal y financiando a la Iglesia Cat贸lica. El crecimiento de discursos, actos y delitos de odio no tan solo se fomentan directamente desde organizaciones de ultraderecha como VOX, tambi茅n se alimentan de la falta de pol铆ticas reales de estos gobiernos que se autodenominan progresistas para hacer frente a las violencias. Tambi茅n el de la Generalitat de Catalunya -ERC y JxCat- que no garantiza el derecho al aborto en la sanidad p煤blica en gran parte del territorio catal谩n y fomenta el acuerdo con la privada all谩 donde el movimiento exige respuestas. Adem谩s, se permite la objeci贸n de conciencia al punto de encontrarnos con hospitales en los cuales no hay ning煤n profesional que practique abortos. Incluso hemos llegado a ver linchamientos hacia mujeres que deciden abortar. Otro ejemplo es tambi茅n la falta de aplicaci贸n del plan de educaci贸n sexual en las escuelas catalanas: de 3.500 centros solo 750, un 21,4%, se han inscrito en el programa Coeduca`t. Por eso tenemos que exigir con fuerza: 隆basta de discursos vac铆os! Necesitamos m谩s prevenci贸n, necesitamos m谩s recursos, y esto quiere decir un aumento urgente y exponencial de presupuesto y unos servicios p煤blicos de calidad y universales para todas.

Contra las violencias y la impunidad institucional: organizaci贸n y autodefensa feminista

La violencia de g茅nero es un problema estructural que no solucionaremos con peque帽as reformas, porque su ra铆z es este mismo sistema patriarcal. Un sistema que nos arranca a las mujeres la posibilidad de decidir libremente sobre nuestras propias vidas y nuestros cuerpos, y que instrumentaliza todo tipo de violencia para mantenernos sumisas y disciplinadas. Esta violencia sist茅mica tiene un car谩cter profundamente econ贸mico: en el capitalismo las mujeres somos las m谩s precarizadas y sobreexplotadas. Por eso, no podemos tener confianza ni expectativas en que las mismas instituciones del r茅gimen den una soluci贸n de fondo a nuestra opresi贸n, porque son m谩s bien impulsoras y reproductoras de la propia violencia machista. Se pueden hacer reformas en el sistema educativo, en los servicios p煤blicos o en el sistema judicial, pero mientras continuemos en este sistema continuar谩n manteniendo su car谩cter patriarcal. Ante esta situaci贸n, es clave la lucha y la organizaci贸n independiente del movimiento feminista y el desarrollo de la autodefensa como herramienta de resistencia, prevenci贸n y empoderamiento. 隆Ante las violencias machistas, autodefensa feminista!

Patriarcado y capital: alianza criminal

Es imprescindible exigir recursos y pol铆ticas p煤blicas para prevenir y combatir las violencias machistas y patriarcales. Pero a la vez, tenemos que ser conscientes que sin una salida de fondo que acabe con este sistema capitalista patriarcal no conseguiremos nuestra plena libertad. Y que incluso cualquier triunfo que conseguimos est谩 amenazado permanentemente, como pasa con la interrupci贸n voluntaria del embarazo.

Desde Lucha Internacionalista hacemos un llamamiento a construir un movimiento feminista antipatriarcal, anticlerical y anticapitalista, que rechace los discursos y actitudes transf贸bicas y la trans-misoginia, que coja en sus manos tambi茅n la necesidad de una Ley Trans Integral, en unidad con el movimiento LGTB, el movimiento antirracista y con el conjunto de la clase trabajadora.

Este 25N volvamos a llenar las calles: 隆viva la lucha feminista!

Lucha Internacionalista