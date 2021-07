–

De parte de ANRed July 19, 2021 83 puntos de vista

Este domingo 18 de julio se cumpli贸 el 27掳 aniversario de la Masacre de la AMIA. La Asociaci贸n Mutual Israelita Argentina (AMIA), la Delegaci贸n de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y Familiares de las V铆ctimas realizaron el pasado viernes un acto virtual v铆a redes sociales. All铆 expresaron: 芦genera estremecimiento y estupor repetir el mismo reclamo hace 27 a帽os y convivir con el hecho de que el doloroso saldo de destrucci贸n y muerte no encontr贸 todav铆a castigo o sanci贸n alguna禄. En tanto, la Agrupaci贸n por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA) remarc贸: 芦resulta evidente que el Estado no quiere asumir la decisi贸n pol铆tica de investigar porque teme reconocer cu谩n involucrado estuvo en la comisi贸n del atentado y no s贸lo en su encubrimiento. Renovamos nuestro pedido para abrir los archivos, terminar con el secreto y constituir una Comisi贸n Investigadora Independiente integrada por personalidades intachables, organizaciones pol铆ticas, sociales, acad茅micas y de derechos humanos禄. Por ANRed.

En el marco del 27掳 aniversario de la Masacre de la AMIA 鈥 perpetrada en 1994 y que dej贸 85 v铆ctimas -, bajo la consigna 芦Conectados contra la impunidad禄, las autoridades de la Asociaci贸n Mutual Israelita Argentina (AMIA), la Delegaci贸n de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y Familiares de las V铆ctimas realizaron el pasado viernes 16 de julio un acto virtual transmitido por las redes sociales.

El acto comenz贸 a las 9.53, hora exacta en la cual se cometi贸 el ataque contra el edificio de la calle Pasteur 633, y con el tradicional sonido de la sirena de bomberos, que dio inicio formal al acto virtual, donde se transmiti贸 un video con testimonios de 12 sobrevivientes y de 27 familiares de v铆ctimas fatales. Adem谩s, como cada a帽o, se ley贸 el listado con los nombres de las 85 personas que fueron asesinadas en la peor masacre terrorista que sufri贸 la Argentina.

En la transmisi贸n, Ariel Eichbaum, presidente de la AMIA, ley贸 un documento donde expres贸: 芦se cumplen 27 a帽os de una explosi贸n que todav铆a nos aturde. De un atentado planificado, organizado y ejecutado por el terrorismo fundamentalista, que marc贸 la historia de nuestro pa铆s para siempre. Bregamos para que los responsables materiales e intelectuales de la masacre sean sometidos a proceso judicial y cumplan condena efectiva por el delito de lesa humanidad que cometieron芦, reclam贸.

Asegur贸 que la Causa AMIA es una 芦dolorosa herida que todav铆a no puede cicatrizar禄 y remarc贸 que 芦genera estremecimiento y estupor repetir el mismo reclamo hace 27 a帽os y convivir con el hecho de que el doloroso saldo de destrucci贸n y muerte no encontr贸 todav铆a castigo o sanci贸n alguna. La ausencia de resultados, la carencia de logros, la indiferencia cada vez mayor, nos obligan a redoblar nuestros esfuerzos para que esa exigencia sea cada a帽o escuchada y atendida por las autoridades禄, se帽al贸.

Finalmente, apunt贸 contra la Fiscal铆a Especial que dirige el caso, a cargo de los doctores Basso, Saum, Eyherabide y Miranda: 芦hace a帽os no producen siquiera una m铆nima informaci贸n nueva y sustanciosa que ayude a esclarecer un poco m谩s lo que pas贸芦.

Por su parte, la Agrupaci贸n por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA), en un comunicado publicado este domingo 18, titulado 芦AMIA: un crimen de lesa humanidad devaluado禄 y firmado por Laura Ginsberg y Pablo Gitter, expres贸: 芦este aniversario de la masacre de la AMIA se produce en un momento muy especial: el Gobierno abandona sus promesas, el valor de su palabra y compromiso. En la Asamblea Legislativa de 2020, el Presidente asegur贸 ante la Naci贸n que 鈥榓postamos a una democracia profunda y a una mejor calidad institucional鈥 que asoci贸 al esclarecimiento del atentado. 鈥楽olo se lograr谩 si todos ayudamos a conocer la verdad. Tenemos la decisi贸n irreversible de terminar para siempre, para siempre, con los s贸tanos de la democracia鈥, agreg贸. Un a帽o despu茅s reconoci贸 que su propuesta fracas贸 al recordar que 鈥榚speraba que con eso se iniciara un derrotero que echara luz en los s贸tanos de la democracia. Pero lamentablemente no fue as铆鈥. 驴Qu茅 se lo impidi贸 si es un 谩rea de su responsabilidad? Los archivos secretos siguen cerrados: no hay investigaci贸n, ni verdad, ni justicia. Su confesi贸n abruma芦, remarc贸 el organismo.

En la misma l铆nea, agreg贸: 芦no fue la primera vez que esclarecer el crimen de AMIA hab铆a sido puesto en el centro de la escena como materia pol铆tica pendiente. Lo novedoso es que lo declara frente al despliegue de pruebas halladas en los archivos de la participaci贸n del Estado y la complicidad internacional de sus aliados en el atentado. Esto cuestiona cualquier proyecto institucional como el pregonado. Si para investigar hay que conocer las pruebas 鈥 y los archivos secretos lo son- la conclusi贸n m谩s elemental es que todav铆a la investigaci贸n no comenz贸. En el camino quedaron fallos judiciales y decretos que reconocieron el encubrimiento oficial. 驴Qu茅 encubrieron si no fue el atentado mismo?芦, se preguntan.

芦Resulta evidente que el Estado no quiere asumir la decisi贸n pol铆tica de investigar porque teme reconocer cu谩n involucrado estuvo en la comisi贸n del atentado y no s贸lo en su encubrimiento 鈥 sostienen desde APEMIA 鈥 Sin esta decisi贸n, pretende que las huellas evidentes de su participaci贸n criminal se diluyan en el tiempo, con el acuerdo del Legislativo y del Poder Judicial. Para colmo, los Fiscales se apuran para sobreseer lo que queda de la conexi贸n local. La DAIA/AMIA y la embajada de Israel le hacen el aguante a esta pol铆tica. Los archivos siguen siendo 鈥榮ecreto de Estado鈥 por estar llenos de esas huellas de la acci贸n del terrorismo de Estado amparada en los pliegues de la democracia. 驴El Presidente y la Interventora de la AFI no lo saben?禄.

As铆 mismo, el organismo destac贸: 芦a煤n sin reconocer la participaci贸n del Estado en el atentado, hasta la CIDH reclam贸 abrir los archivos y un acceso efectivo a ellos, mientras negocia con el gobierno las condiciones de una eventual condena de la Corte Interamericana. La masacre impune de la AMIA y su falta de investigaci贸n real siguen siendo la piedra en el zapato para cualquier intenci贸n de 鈥榙emocracia profunda鈥 y/o 鈥榗alidad institucional鈥. Las viejas y gastadas promesas acerca de 鈥榬ecobrar el rol activo del Estado en el juzgamiento de los cr铆menes de lesa humanidad鈥 parecen no alcanzar cuando se trata del atentado cometido en democracia. Por eso nos niegan la apertura de los archivos y establecen una diferenciaci贸n pol铆tica dif铆cil de explicar. El ejemplo es la Res. 467/21 de la AFI que propone analizar los archivos de la dictadura en su poder con organismos de derechos humanos. Casi 45 a帽os despu茅s, lo que puede ser un paso adelante para el esclarecimiento de esos cr铆menes se nos niega expresamente frente a la masacre de la AMIA. 驴No es acaso el mismo reclamo? Para el gobierno, 驴el atentado a la AMIA es o no un crimen de lesa humanidad?禄, se preguntan.

Finalmente, APEMIA sostiene que 芦sin una investigaci贸n real s贸lo queda redise帽ar la impunidad禄, por lo cual volvieron a renovar su pedido 芦para abrir los archivos, terminar con el secreto y constituir una Comisi贸n Investigadora Independiente integrada por personalidades intachables, organizaciones pol铆ticas, sociales, acad茅micas y de derechos humanos芦, que consideran que 芦es el camino de Memoria, Verdad y Justicia禄.