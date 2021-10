–

De parte de Valladolor October 28, 2021 20 puntos de vista

Hoy, 28 de Octubre se est谩 produciendo una Huelga a nivel estatal por la estabilidad de los trabajadores p煤blicos temporales. En este momento, mientras redactamos esto, trabajadores y solidarios se concentran en la Plaza Mayor de Valladolid.

Seg煤n la Plataforma de Trabajadores Temporales de Castilla y Le贸n, el tribunal de justicia de la uni贸n europea (TJUE) en sus sentencias,

ha defendido la existencia de abuso de temporalidad y ha exigido al Gobierno de

Espa帽a que sancione dicho abuso con la estabilidad de los trabajadores

que lo sufren o con indemnizaciones efectivas y disuasiorias para todos

los abusados. As铆 las cosas, la comisi贸n europea tiene un

procedimiento de infracci贸n abierto contra el Estado espa帽ol por las

miles de denuncias de afectados, asociaciones de interinos y abogados de

las v铆ctimas. La directiva 1999/70/CE es la que, seg煤n la plataforma, avala a los trabajadores interinos. De esto, los convocantes extraen que si llevas m谩s de 3 a帽os (o se han incumplido los plazos o condiciones

de tu contrato o nombramiento) cubriendo una(s) plaza(s) o puesto(s)

estructural de manera inimterrumpida o concatenando contratos, haciendo

funciones permanentes con un contrato temporal como interino, laboral

temporal o estatutario interino puedes estar en abuso de temporalidad. Desde esta perspectiva, es evidente que es la propia administraci贸n la que ha generado el

abuso por incumplir la normativa estatal y comunitaria.

En

el congreso de los diputados se est谩 tramitando durante este mes de

Octubre el proyecto de ley de medidas urgentes para reducir la

temporalidad en el empleo p煤blico.Abogados y

plataformas de interinos han participado en la elaboraci贸n de las

enmiendas para modificar el texto inicial del RDL 14/2021 m谩s conocido

como el ICETAZO cuyas medidas de continuar con procesos selectivos 鈥渄e

falsa estabilizaci贸n鈥 supondr谩n que cientos de empleados p煤blicos

temporales se vayan a la calle sin ning煤n tipo de compensaci贸n.

Muchos

trabajadores p煤blicos temporales llevan a帽os en esta

lucha. La temporalidad en el sector p煤blico representa al menos el 30% de las plazas en muchos sectores de la administraci贸n.

LA TEMPORALIDAD Y LA EVENTUALIDAD no son exclusivas de la funci贸n p煤blica.

A pesar de que los convocantes hablaban de que en el sector privado ya se cumple esta normativa, la realidad es que no es as铆: en el sector privado, nadie llega a estar tanto tiempo en la empresa, pero porque les despiden antes de llegar a los tres a帽os. Ah铆 est谩 el sistema relevo, los contratos a 6 meses (como m谩ximo renovables hasta un a帽o), etc., etc. La cuesti贸n no est谩 en hacer cumplir una normativa solamente, sino en luchar contra la temporalidad verdaderamente, tanto en el sector p煤blico como en el sector privado.

LA FALTA DE APOYO real de los sindicatos a las movilizaciones de los interinos son una clara muestra de corporativismo, de pasividad, de conformismo… poco podemos esperar de los sindicatos vendidos al capital. Pero el hecho de subrayar que la “huelga es legal” como hace la plataforma no les exime de sus muchos errores en esta convocatoria: “si eres interino, esta huelga te concierne”. Claro, y si eres fijo o si eres aspirante. Unos y otros est谩is favoreciendo de un modo u otro la DIVISI脫N entre los trabajadores, fijos, temporales o en paro.

ANTE ESTA SITUACI脫N, y a pesar de diferencias, debemos luchar junto a los interinos, eventuales y precarios, evidentemente:

POR LA ESTABILIDAD DE LOS TRABAJADORES P脷BLICOS

POR LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO P脷BLICO Y PRIVADO

Oposici贸n libre : m谩s plazas, m谩s personal.

Estabilizaci贸n de todos los interinos que lleven m谩s de dos a帽os. Todos los interinos a fijos.

Que los fijos y estables se solidaricen con los precarios y eventuales,

Que la SOLIDARIDAD DE CLASE sea nuestra herramienta

y la UNIDAD DE LA CLASE nuestro objetivo.