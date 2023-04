Concentraci贸 a Inspecci贸 de Treball de Barcelona a les 11h

El 28 d鈥檃bril, Dia Mundial de la Seguretat i Salut al treball, 茅s un d鈥檃quests dies que, per a moltes organitzacions i persones, passen desapercebuts al calendari. Per a CGT aquest dia te molta import脿ncia ja que, dia a dia, treballem molt a Fons en mat猫ria de prevenci贸 laboral per a poder millorar les condicions de treball i reduir la accidentabilitat que tant ens preocupa i que tan greument afecta a les persones treballadores.

La situaci贸 post-pand猫mia no ha millorat en relaci贸 amb l鈥檈xistent a 2019. Encara milers de persones treballadores tenen problemes per a que se鈥檒s reconeguin els accidents laborals, o les malalties professionals i son milers de persones les que, per por a repres脿lies, acaben tramitant aquests accidents i malalties com a baixes mediques per conting猫ncies comuns. Aquestes situacions no nom茅s suposen una p猫rdua econ貌mica per a la persona treballadora, si no que suposen un frau a la Seguretat Social ja que aquests processos de baixa acaben sent abonats amb diners p煤blics, 茅s a dir, amb diners de totes, mentre les m煤tues segueixen fent negoci.

Tamb茅 podem observar com, any rere any, l鈥檃ccidentabilitat en persones treballadores de 55 anys o m茅s, va en augment d鈥檜na manera alarmant, incrementant tamb茅 el n煤mero d鈥檃ccidents greus i mortals en aquesta franja d鈥檈dat. Des de CGT entenem que, tant aquesta situaci贸 com d鈥檃ltres, podrien haver-se evitat o, com a m铆nim, redu茂t duent a terme mesures contundents per part d鈥檃quest Govern que s鈥檃utoanomena progressista.

Per una banda, es necess脿ria una major inversi贸 de recursos per a que es porti a terme la protecci贸 de la classe treballadora mitjan莽ant mesures preventives per part de les empreses, amb una ampliaci贸 dels recursos existents i una vigil脿ncia continuada, real i efica莽, de les administracions.

D鈥檃ltre banda, i davant les dades exposades, l鈥檃plicaci贸 immediata del Reial Decret 1698/2011, aprovat per Govern de Zapatero. La no aplicaci贸 dels Coeficients Reductors a l鈥檈dat de jubilaci贸, en alguns sectors, est脿 elevant les xifres de mortalitat i accidentabilitat als rangs d鈥檈dat m茅s elevats, al mateix temps que est脿 augmentant el n煤mero d鈥檌nfermetats professionals en aquests sectors.

Per evitar m茅s accidents laborals, aquest 28 d鈥檃bril, des de CGT tornem a insistir en la necessitat d鈥檃plicar tant aquestes, com altre tipus de mesures amb car脿cter urgent. Recordem a les Administracions i als diferents Governs que estem parlant de la salut de les persones treballadores, d鈥檃ccidents de treball que acaben amb la vida de centenars de persones i lesionen greument a milers, de fraus per part de les empreses en els processos de baixes, etc. En definitiva, d鈥檕missions que fan que sigui, novament, la classe treballadora qui ho paga amb la seva pr貌pia salut i incl煤s amb la seva vida.

Els seus beneficis, omplen les caixes. Accident laboral, terrorisme patronal