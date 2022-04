–

Desde el Sindicato CGT queremos expresar nuestra preocupaci贸n con la actual situaci贸n en relaci贸n a la seguridad y salud laboral en nuestra regi贸n. Lejos de entonar los c谩nticos de fiesta que se oyen desde el Gobierno Regional por lo bien que va todo, o los que se escuchan a nivel estatal tanto en gobiernos como en agentes sociales mayoritarios, donde parece que la NO derogaci贸n de la reforma laboral ha venido para solucionarlo todo, creemos que no hay que hacer un ejercicio demasiado tortuoso para ver que el trabajo no coloca al ser humano en su centro, desplazado por los procesos productivos.

Los datos que resumen la siniestralidad laboral en Murcia no muestran de manera oficial, a fecha de hoy, la tendencia de 2021. Pero si nos fijamos en el resumen de 2020 encontramos que un alt铆simo porcentaje de los accidentes de trabajo mortales se producen en personal con entre uno y tres meses de antig眉edad en la empresa, lo que denota la falta de implementaci贸n de los sistemas de gesti贸n de la Prevenci贸n de Riesgos Laborales en las empresas. La persona se convierte en una herramienta m谩s del proceso laboral, otro objeto reemplazable con el que se puede practicar el ensayo-error en su formaci贸n.

As铆 mismo, en el mismo resumen de datos facilitado por el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Regi贸n de Murcia, observamos con gran preocupaci贸n que casi no muestran v铆ctimas de c谩ncer por exposici贸n laboral en nuestro territorio. Y que los pocos que hay, por supuesto, son de nacionalidad espa帽ola. Se vislumbra desde lejos un sesgo, en el que los distintos actores campan a sus anchas: servicios de prevenci贸n privados filiales de mutuas, y mutuas formadas por grupos empresariales, que no reconocen los riesgos de exposici贸n a sustancias cancer铆genas en los puestos de trabajo de su personal, libr谩ndose de cualquier responsabilidad. Al igual que tratan de hacer con el resto de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

A este respecto, desde CGT nos hemos puesto en contacto con la Delegaci贸n del Instituto Nacional de Seguridad Social en Murcia, habiendo reusado reunirse con nosotras para tratar un tema tan transcendente como este: la posibilidad de que la gesti贸n de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales se realice desde entidades p煤blicas, tal como posibilita la ley, evitando el actual conflicto de intereses y b煤squeda de beneficio en el que siempre perdemos la clase obrera.