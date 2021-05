28 de abril o de la desilusión juvenil en una sociedad hiperfracturada

04 may 2021

Por Felipe de Jes煤s R铆os Neusa

El Informe de Riesgos Globales 2021 publicado por el Foro Econ贸mico Mundial sit煤a a la sociedad contempor谩nea en el marco de un 芦futuro fracturado禄. Este escenario, en lo m谩s inmediato, conjuga cinco grandes rupturas que se agudizan con la llegada del Covid-19: las barreras a la inclusi贸n digital, el descontento de la juventud en medio de una era de p茅rdida de oportunidades, las tensiones internacionales de las potencias medias, las problem谩ticas econ贸micas que generan los mercados y la deficiente acci贸n contra el cambio clim谩tico. En s铆ntesis, el Informe ve a la sociedad contempor谩nea como una hiperfractura, como un hueso roto en varios pedazos que requiere una intervenci贸n sin茅rgica.

Colombia no se escapa de esa contexto y prueba de ello han sido las movilizaciones iniciadas el pasado 28 de abril por los diferentes sectores sociales, con especial participaci贸n de los j贸venes, que respondieron a una reforma fiscal que buscaba sanear las finanzas del Estado golpeadas por la pandemia y presentar viabilidad econ贸mica para solicitar cr茅dito externo a costas de la clase media y los m谩s pobres. A煤n no sabemos que tipo de reforma se elaborar谩 en las pr贸ximas semanas despu茅s de haber sido retirada del congreso por la presi贸n social. Lo que si es cierto es que los j贸venes han sido los protagonistas y no precisamente por una rebeld铆a injustificada, sino por una desilusi贸n que refleja la erosi贸n de la cohesi贸n social.

Esta 芦generaci贸n cicatrizada禄 enfrent贸 la crisis del 2008 recibiendo est铆mulos insuficientes para recuperar lo perdido y ha visto los l铆mites de la educaci贸n como canal de movilidad social debido a las medidas de austeridad desplaz谩ndolos a trabajos precarios. El Covid ha golpeado a m谩s del 30% de la poblaci贸n estudiantil que carece de tecnolog铆as para participar en el aprendizaje digital y ha sacado al 80% de los j贸venes en el mundo de sus centros de estudio, lo cual ha tra铆do un incremento del estr茅s, la violencia de g茅nero y los embarazos en adolescentes.

El camino turbulento que le espera a los 芦pandemials禄 se agudiza para aquellos que se encuentran en la etapa de estudios secundarios o t茅cnicos y corren el riesgo de convertirse en la primera generaci贸n doblemente perdida del siglo XXI. Estos j贸venes deben decidir entre terminar sus estudios o buscar el sustento exponi茅ndose a perder por completo la educaci贸n, y tambi茅n enfrentan el r谩pido cambio de los mercados de trabajo que obligan a adquirir nuevas habilidades a trav茅s del endeudamiento educativo, lo cual complica consolidar un capital econ贸mico y ascender socialmente.

Por otro lado, el aumento del desempleo ha crecido globalmente desde 2008 y en Colombia hoy la cifra se ubica en el 23.9% para los j贸venes, lo que se explica en las d茅biles transformaciones estructurales que han fallado ampliamente en reducir el desempleo y los ejemplos pasan por los contratos de prestaci贸n de servicios, las malas condiciones de las pasant铆as, el d茅ficit de oportunidades y el elevado n煤mero de j贸venes en el mercado informal que saltan entre trabajos a corto plazo y mal pagados. A lo anterior se agrega, la p茅rdida de empleos por la automatizaci贸n y la cuarta revoluci贸n industrial.

Propio para el caso colombiano, es que la desilusi贸n juvenil hunde sus ra铆ces en una esperanza de paz que le ha sido arrebatada por la extrema derecha haciendo trizas los acuerdos, exponi茅ndolos a ser reclutados por grupos armados irregulares y fomentando un nuevo ciclo de violencia.

Inspirada en todos estos elementos, la juventud ha incrementado su participaci贸n pol铆tica y expresado su rabia, decepci贸n y pesimismo en las calles y en el ciberespacio. En este sentido las protestas multitudinarias de los j贸venes, como la del 21 de noviembre de 2019 o la del pasado 28 de abril, encarnan un sentimiento de creciente traici贸n por la generaci贸n en el poder, que no ha hecho lo suficiente frente a la justicia social y clim谩tica, el cambio pol铆tico y la corrupci贸n. En Colombia se desaparecen por esto 煤ltimo, 50 BILLONES DE PESOS AL A脩O, un monto que significa dos veces los recursos que pretend铆a recaudar la mencionada reforma.

La recuperaci贸n de los 芦pandemials禄 debe tener en su centro la adaptaci贸n del sistema pol铆tico y econ贸mico global para satisfacer las necesidades de la juventud y minimizar el riesgo de perder una generaci贸n, lo que en el corto plazo corresponde a invertir en educaci贸n, asegurar esquemas de protecci贸n social, cerrar la brecha de g茅nero y sanear los problemas de salud mental. En el largo plazo corresponde establecer una sociedad igualitaria, equitativa y sostenible, y hacer que existan canales donde las voces de la juventud puedan ser escuchadas en todos los niveles de gobierno, en la direcci贸n de las empresas y en las organizaciones multilaterales.

Una renta b谩sica para los menos favorecidos no es querer convertir a Colombia en Venezuela, manifestarse y oponerse a las reformas perjudiciales para la mayor铆a de los trabajadores no es terrorismo y no justifica barrer a la juventud inconforme a tiros y muchos menos cuando las fuerzas alternativas ejercen oposici贸n no son culpables del mal gobierno ni fomentan la lucha de clases. Lo que pasa es que la sociedad esta fracturada y la juventud ni ve futuro, ni aguanta m谩s.