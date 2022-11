–

La realidad nos ha mostrado que las 35 horas son posibles. Actualmente es la jornada habitual en USEs, Grandes Pabellones y Sucursales. Estamos en las mejores condiciones posibles para que se implanten ya, y de hecho solo haría falta implantarlas también en reparto ordinario. Presionemos para que se regule ya y no haya vuelta atrás. Tenemos que ampliar nuestros derechos relacionados con la conciliación de la vida laboral y familiar. Reclamamos permisos retribuidos para ir al médico en caso propio y para acompañar a familiares. Necesitamos concursos de traslados transparentes y agiles, con la publicación previa de todas las vacantes.

Siempre nos suelen contestar que no hay dinero, pero ¿Qué excusas tiene con reivindicaciones que no cuestan dinero?. ¿Qué excusa hay para impulsar la movilidad interadministrativa del personal laboral?. Esta es una reclamación central para la huelga del 28 de noviembre. Tenemos que presionar junt@s con todas nuestras fuerzas para conseguir esta justa reivindicación. También seguimos insistiendo en la inclusión plena del personal de Correos en el EBEP. Basta ya de tener las peores condiciones laborales y salariales de todo el sector público. Los ejemplos prácticos son infinitos. Basta decir que en TVE los trienios rondan los 70 euros, y aquí los 20. Sin olvidar que el sistema de promoción profesional de Correos es nefasto y tramposo. Es necesaria una equiparación de derechos al alza con el resto del sector público, fondo de quebranto para personal de reparto y ATC, despenalización de las bajas y los tramos, bolsas de empleo públicas y transparentes, etc. También reclamamos mejoras claras y concretas. No podemos aceptar como un hecho naturalizado que se produzcan cerca de 3.000 accidentes laborales al año, que proliferen las lesiones a causa del trabajo y que a su vez las enfermedades profesionales sean 0. Insistimos en que ante la actual situación nadie puede mirar hacia otro lado, porque nadie está a salvo de los numerosos problemas laborales existentes en Correos. Reiteramos la importancia de paralizar Correos el 28 de noviembre, y que trabajadores de USEs, distritos, sucursales, grandes centros salgamos a la calle a reclamar un convenio colectivo que amplié derechos y que mejoren nuestras condicionales laborales, salariales y de trabajo.

28 DE NOVIEMBRE. TOD@S A LA HUELGA

11:00 FRENTE AL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PUBLICA EN CALLE ALCALA nº5