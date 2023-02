–

La crisis ecol贸gica y la guerra declarada entre Rusia y Occidente sobre el territorio ucraniano es el contexto global en que se mueve toda pol铆tica de Estado y de partido. El contexto que afecta a las poblaciones de todos los pa铆ses. Pagamos la guerra y pagamos la crisis ecol贸gica, como hemos pagado la crisis financiera, con el incremento de la desigualdad y de la dependencia del Estado de poderes antidemocr谩ticos. La especulaci贸n crece, como crece el filibusterismo de medios de comunicaci贸n propiedad de un pu帽ado de capitalistas. La rapi帽a del capital est谩 desatada, lo vemos a diario con los beneficios impresionantes de las grandes compa帽铆as y los bancos.

Celebramos el D铆a de Andaluc铆a cuando se cumple un a帽o de la invasi贸n rusa de Ucrania, otra guerra en Europa. Nadie con poder en el viejo Occidente hace una apuesta comprometida con la paz. M谩s al contrario, contra la racionalidad econ贸mica, la dependencia de la UE de los combustibles f贸siles y del lobby nuclear aumenta, al tiempo que ata a un proveedor inestable e interesado, como es Estados Unidos, su futuro energ茅tico. La llamada locomotora europea, Alemania, anda oxid谩ndose con un gobierno tripartito progresista/verde/liberal que no da sentido a sus definiciones ideol贸gicas. El pacifismo alem谩n de posguerra se ha enterrado bajo las explosiones de los gasoductos Nord Stream y los anuncios del env铆o de tanques a Ucrania.

El aterrizaje del capitalismo neoliberal tras su huida desde lo terrenal al espacio financiero, entregando la m谩quina de producci贸n de mercanc铆as a China y Asia, es una vuelta a la ambici贸n por el control de materias primas y combustibles. Para ello precisa de la provocaci贸n y la guerra. Rusia es un pa铆s invasor, es preciso decirlo, como es preciso decir que la estrategia de dominio b茅lico mundial frente a China de la OTAN, seguida por la UE, con Joe Biden como comandante en jefe, no es precisamente un ejemplo de b煤squeda de paz, democracia y bienestar para la humanidad. Ninguna guerra se acaba con m谩s guerra, ni despreciando con sarcasmo cualquier iniciativa de paz que se proponga dentro o fuera de Naciones Unidas.

En este contexto global tenemos en Andaluc铆a un gobierno ajeno a lo que pasa en el mundo. Un gobierno cuya pol铆tica es la inercia del pasado m谩s reciente. El Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla para Andaluc铆a, el proyecto del Partido Popular, en su delegaci贸n andaluza, es canalizar nuestros recursos humanos, ambientales, territoriales, naturales y monetarios hacia el extractivismo de poderes econ贸micos radicados fuera de nuestra tierra. El Partido Popular en el Gobierno andaluz act煤a desde el legado del PSOE, que a su vez adopt贸 el sol y playa franquista, sin m谩s pol铆tica territorial que la exaltaci贸n de la bandera verdiblanca, importante como s铆mbolo pero inoperante si no tiene contenido pol铆tico andalucista. No hay pol铆ticas para la estructuraci贸n de econom铆as locales que limiten la dependencia exterior, mimen el medio y mejoren nuestras condiciones de vida.

Turismo, construcci贸n, agricultura intensiva y extracci贸n minera, a lo que hay que a帽adir, mediante el mecanismo de la privatizaci贸n de servicios p煤blicos y la colaboraci贸n p煤blico/privada, la entrega de capital p煤blico y beneficios empresariales a empresas con domicilio social fuera de Andaluc铆a. Una econom铆a del expolio que genera trabajo de baja remuneraci贸n y exilio econ贸mico, esta vez de andaluces y andaluzas con buena cualificaci贸n profesional. En t茅rminos econ贸micos, Andaluc铆a tiene un patronazgo colonial exterior que extrae nuestros recursos con sus plusval铆as. Las consecuencias las definen los datos que mostramos a continuaci贸n.

En un an谩lisis de domicilios sociales de las 65 grandes empresas con m谩s actividad en Espa帽a en los sectores de la distribuci贸n alimentaria, la banca, la telefon铆a, los seguros, la construcci贸n, la aguas, la energ铆a, las tecnol贸gicas, las plataformas de streaming y grupos medi谩ticos, 43 est谩n radicadas en Madrid, el resto entre Catalu帽a, Pa铆s Vasco, Comunidad Valenciana, Galicia y Cantabria (el Banco Santander). Ninguna tiene domicilio social en Andaluc铆a. La 煤nica banca que queda con sede en Andaluc铆a, M谩laga, Unicaja, se encuentra en un proceso de fusi贸n con Liberbank cuya sede social est谩 en Madrid. Son datos muy reveladores del papel subalterno de Andaluc铆a en la econom铆a espa帽ola, si tenemos en cuenta que la gran mayor铆a de esas empresas extraen beneficios de su actividad en nuestra comunidad aut贸noma. Beneficios que son imputados fuera, principalmente en Madrid, ese para铆so fiscal interior para las grandes fortunas al que el presidente andaluz quiere, quim茅ricamente, que se parezca Andaluc铆a.

Si ampliamos el espectro a la sede social de las 12 principales empresas de operadores tur铆sticos y cadenas hoteleras, nos encontramos con que ni una sola tiene la sede social en Andaluc铆a. Una comunidad en la que el sector tur铆stico representa m谩s del 12% del PIB, unos 20.000 millones de euros, entrega los beneficios y consiguientemente la imputaci贸n fiscal al exterior, dejando aqu铆 precariado, destrucci贸n ambiental y territorial. Modelo m谩s colonial imposible.

Cuando a esta evaluaci贸n empresarial le a帽adimos algunos datos comparativos socioecon贸micos relativos a tasa de desempleo, 19%, en Espa帽a 13,1%; riesgo de pobreza en 2021, 32,3%, en Espa帽a 21,7%; desigualdad econ贸mica, 6,8, en Espa帽a 6,2; tasa AROPE de pobreza 38,7%, en Espa帽a 27,8%; PIB per c谩pita 18.906 鈧, en Espa帽a 25.500 鈧; desempleo juvenil 35%, en Espa帽a 30,1%, observamos que todos los indicadores tienen a Andaluc铆a, dejando a un lado las ciudades aut贸nomas de Ceuta y Melilla, en el 煤ltimo o pen煤ltimo lugar. Ni que decir tiene que, cuando los indicadores se separan por sexos, las mujeres salen a煤n m谩s perjudicadas. Como en todo territorio colonial, el g茅nero femenino es el que se enfrenta con mayor crudeza a la econom铆a del expolio.

La respuesta pol铆tica a esta situaci贸n de desigualdad estructural, independientemente de que est茅 canalizada o no por alguna opci贸n electoral, es una necesidad apremiante. El autogobierno conseguido por el pueblo andaluz en la Transici贸n, que celebramos el 28 de febrero como D铆a de Andaluc铆a, tuvo su factor de cohesi贸n popular en una identidad cultural fuerte y compartida, y su motor energ茅tico en la situaci贸n de desigualdad y pobreza que se viv铆a en Andaluc铆a en los a帽os sesenta y setenta del siglo pasado respecto de otras 鈥渞egiones鈥 del Estado. M谩s de dos millones de andaluces vivieron la tragedia de la inmigraci贸n. Ayer como hoy fue necesaria una respuesta popular contra la desigualdad. Una respuesta que no se atisba en el horizonte pr贸ximo.

Catalu帽a y Euskadi se disponen, una vez superado el fracaso del proc茅s, a actuar sobre el poder pol铆tico del Estado para avanzar en sus respectivos proyectos nacionales; las declaraciones y actos recientes de dirigentes de la derecha vasca apuntan de nuevo, como en el proceso constitucional que culmin贸 en 1978, hacia el avance de un Estado asim茅trico que se configure de facto como un Estado centralizado en Madrid y dos naciones integradas en el mismo con fuerte capacidad pol铆tica y fiscal propia. El resultado de un proceso as铆 no es dif铆cil de imaginar: m谩s desigualdad y centralismo para los territorios vinculados colonialmente a la capital, Madrid, y mejores condiciones socioecon贸micas para Pa铆s Vasco y Catalu帽a. La desigualdad territorial de Andaluc铆a se agravar铆a.

El pueblo andaluz tiene una configuraci贸n identitaria peculiar, un pueblo visible cuyo idioma son sus acentos, un pueblo cuya lengua pol铆tica debe volver a ser la de la reivindicaci贸n de la igualdad anclada en la identidad cultural. Seg煤n el CENTRA (Fundaci贸n Centro de Estudios Andaluces), en una reciente encuesta sobre identidad nacional andaluza, el 68,5% de las y los andaluces se siente tan andaluz como espa帽ol, el 13,4% m谩s andaluz que espa帽ol y el 10,5% m谩s espa帽ol que andaluz. Son unos datos reveladores para definir los par谩metros pol铆ticos de avance territorial sobre los que deber谩 articularse un proyecto pol铆tico que interfiera con fuerza en las intenciones de mantenernos relegados en la nula capacidad de decisi贸n para afrontar nuestra, reconocida en los datos, desigualdad estructural.

Necesitamos en Andaluc铆a una izquierda que perciba que, tras la desigualdad como colonia interior, est谩 la explotaci贸n de nuestro territorio por otros, del capital sobre la naturaleza y del capital sobre la vida y el tiempo de las mujeres. Esa izquierda no puede ignorar la fuerza cultural del pueblo andaluz sino canalizarla por la v铆a pol铆tica en las luchas contra la desigualdad, por la paz, los derechos de las mujeres y contra la crisis ecol贸gica y sus efectos. Pero a su vez no puede despreciar la necesidad de alianzas de gobierno incluso con quienes, desde posiciones blandas y, a veces, reactivas, son aliados necesarios para luchar contra la direcci贸n antidemocr谩tica que ha emprendido la derecha y la ultraderecha espa帽ola. Alianzas de gobierno para exigir cumplimiento de acuerdos desde dentro y fuera del gobierno, sin inhibici贸n de posicionamientos concretos aunque choquen con el aliado gubernamental.

Vivimos en Andaluc铆a una crisis en el 谩mbito de la izquierda con cuatro espacios definidos. El del Partido Socialista, que no se recupera de la p茅rdida del poder de la Junta de Andaluc铆a por parecerse demasiado al PP del presidente andaluz. El de la izquierda postanguita, con a帽oranza de ser la 煤nica izquierda a la izquierda del PSOE en Andaluc铆a. El de la escisi贸n de Podemos, Adelante Andaluc铆a, replegado sobre posiciones identitarias y sindicales que no priorizan las alianzas; y el de la izquierda quincemayista, Podemos, que no acaba de ver de manera clara lo imprescindible que es el empuje andalucista para articular un proyecto de direcci贸n de Estado con voluntad de poder, que permita defender y ahondar la democracia, al tiempo que avanzar hacia una nueva configuraci贸n federal/confederal republicana, para equilibrar las demandas nacionales con la necesidad de igualdad estructural de todos los pueblos, naciones y regiones de Espa帽a.

Llegan las elecciones municipales; es el peor momento para recomponer un proyecto com煤n de la izquierda andaluza. Independientemente de los resultados que se den tras el 28 de mayo, seguir谩 siendo imprescindible defender los intereses del pueblo andaluz, incluido el empresariado arraigado, para romper la situaci贸n de colonia interior en la que nos encontramos. Ese proyecto no debe partir de la ignorancia de nuestra identidad pol铆tica y cultural, ni de la ilusi贸n 贸ptica de lo que no somos.

Mario Ortega Rodr铆guez, presidente de Andaluc铆a y Democracia; Pilar Cuevas L贸pez, vicepresidenta de Andaluc铆a y Democracia; Salvador Soler Garc铆a, abogado Stop Desahucios y derechos humanos; Lilian Bermejo Luque, profesora de la Universidad de Granada; Francisco Garrido Pe帽a, profesor de la Universidad de Ja茅n; Antonia Agudo Gonz谩lez, abogada; Iv谩n Casero Montes, ingeniero y agroec贸logo; Adelina S谩nchez Espinosa, coordinadora Erasmus Mundus Estudios de G茅nero; Manuel Gonz谩lez de Molina, catedr谩tico de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla; Rub茅n P茅rez Trujillano, jurista y profesor de la UGR; Carmen Reina L贸pez, arquitecta; Jos茅 Bejarano L贸pez, periodista, vicepresidente de la Asociaci贸n de la Prensa de Sevilla; Javier Rodr铆guez Alc谩zar, escritor y profesor de la UGR; Elisa Cabrerizo Medina, m茅dica forense del comit茅 investigaci贸n restos Valle de los Ca铆dos; Manuel Machuca Gonz谩lez, escritor y farmac茅utico; Blanca Parrilla Mu帽oz, maestra y antrop贸loga; Juli谩n 脕lvarez Ortega, abogado; Marcos Garc铆a Mariscal, abogado laboralista; Manuel Rodr铆guez Alc谩zar, presidente de Unidad C铆vica Andaluza por la Rep煤blica; Francisco Calvo Miralles, ingeniero industrial; Juan Manuel Sanz Mar铆n, empresario; Ra煤l Sol铆s Galv谩n, periodista.