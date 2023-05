–

De parte de Nodo50 May 7, 2023 416 puntos de vista

Una de las noticias de la semana en cuanto a perspectivas electorales fue la encuesta de 40db en la que se constata que la uni贸n de Sumar y Podemos blindar铆a en el Congreso una mayor铆a en esca帽os progresista y plurinacional, a pesar del triunfo del PP. Pero antes de las generales, hay que pasar por los comicios del 28M. Y all铆 el escenario descripto a nivel estatal parece que se repetir谩 en m谩s de una circunscripci贸n.

El 28 de mayo los ciudadanos est谩n convocados a las urnas para elegir a los nuevos ediles en los m谩s de 8.100 municipios del Estado espa帽ol y a los legisladores de 12 comunidades aut贸nomas. Es decir, todas menos Euskadi, Catalunya, Galicia, Andaluc铆a y Castilla y Le贸n (esta 煤ltima adelant贸 las elecciones hace a帽o y medio por sugerencia de G茅nova, unos meses antes de la defenestraci贸n de Pablo Casado). Madrid la adelant贸 tambi茅n en 2021 para romper con Ciudadanos pero su estatuto no le permite tener otra fecha de comicios sino completar los mandatos.

La semana pol铆tica

Diferencias y reconciliables



Una encuesta electoral sit煤a a Sumar por encima de Podemos en unas hipot茅ticas elecciones generales. La misma encuesta indica que la uni贸n de los dos espacios es la condici贸n para revalidar el Gobierno de coalici贸n.

As铆 las cosas, la alfombra roja para mostrarse ganador la tiene el Partido Popular, porque m谩s all谩 de las encuestas, hay que recordar que el que pone en juego la mayor铆a de los gobiernos es el PSOE, que arras贸 en 2019. De las 12 autonom铆as que eligen gobierno, tan solo dos son gobernadas por el PP y ambas con un triunfo asegurado. La matem谩tica este a帽o juega en contra de Ferraz.

La din谩mica pol铆tica tiene esas cosas. En 2015 y un poco tambi茅n en 2019, el d铆a despu茅s de la votaci贸n la noticia era que el PSOE y sus socios se hac铆an con gobiernos previamente con ejecutivos conservadores. Pero 2023 ser谩 un h铆brido, no habr谩 un escenario como el de 2011, con una marea azul PP ganando por todos lados, ni tampoco como hace cuatro a帽os, en el que el color rojo predomin贸. Este es el a帽o de los empates y de aguantar la respiraci贸n hasta el final en la mayor铆a de los sitios.

Autonom铆as: tres certezas y mucha incertidumbre

鈥淧ara el 28M se presenta una combinaci贸n de factores. Tenemos la movilizaci贸n del bloque conservador, una mayor abstenci贸n en el electorado de izquierda y la casi desaparici贸n de Cs. Esto hace que los resultados en las encuestas est茅n m谩s favorables para el PP y Vox. Y otro factor a tener en cuenta es el tercer bloque, el llamado otros, que son los regionalistas, soberanistas, especialmente los nuevos, que son la Espa帽a Vaciada, que impactar谩 en la formaci贸n de algunos gobiernos鈥, explica a El Salto el codirector de la consultora y encuestadora Electoman铆a, Miguel D铆az L贸pez.

Sobre los resultados y las mayor铆as que se podr谩n conformar luego, seg煤n D铆az hay solo tres casos en los que pr谩cticamente es imposible que haya cambios de gobiernos: Madrid, Murcia y Asturies. En el primer caso, se mantiene intacto el fen贸meno pol铆tico de Isabel D铆az Ayuso. El promedio de encuestas la ubican en el peor escenario a dos o tres esca帽os de la mayor铆a absoluta. Si entrara Unidas Podemos a la Asamblea, la aritm茅tica D鈥橦ont la dejar铆a sin mayor铆a absoluta. Si los morados no superan el umbral del 5%, esa mayor铆a propia del PP es casi un hecho.

El destino, curiosamente, le hace un gui帽o a la 鈥榣ideresa鈥: este a帽o se eligen 135 diputados y no 136, porque se basa en el 煤ltimo censo electoral, y Madrid ha perdido residentes con respecto al de 2021. Por tanto, que haya un asiento menos le permite a Ayuso acariciar m谩s de cerca la mayor铆a. Otro hecho a destacar es que Vox ha cambiado la estrategia y dijo que si sus votos son necesarios para la investidura exigir谩, esta vez s铆, entrar al ejecutivo.

La sociolog铆a madrile帽a ha cambiado tanto que ni siquiera ya es relevante que el llamado 鈥榗intur贸n rojo鈥 del sur se movilice porque hay muchas personas de clase trabajadora que votan a Ayuso

Una fuente de una de las formaciones de izquierdas con acceso a encuestas propias comentaba a El Salto que ha cambiado tanto la sociolog铆a madrile帽a que ni siquiera ya es relevante que el llamado 鈥榗intur贸n rojo鈥 del sur madrile帽o se movilice y vote en mayor proporci贸n porque hay muchas personas de clase trabajadora que votan a Ayuso. Tambi茅n se帽ala que el PSOE est谩 empatado con M谩s Madrid y el segundo lugar en el podio es un enigma.

La gran batalla, no por cantidad de poblaci贸n sino por el empate t茅cnico que existe entre bloques, se llama Pa铆s Valenci脿, tras dos legislaturas de tripartito PSOE-Comprom铆s y Unides Podem. 鈥淴imo Puig es una figura con buena valoraci贸n pero en esca帽os el escenario apunta mejor para las derechas. Con que Vox no se hunda, el PP lo tiene m谩s f谩cil porque recibe en masa los votos de Cs鈥, afirma D铆az.

Los sondeos muestran una ligera ca铆da de Comprom铆s, que ya no lleva a M贸nica Oltra como candidata sino a Joan Baldov铆 (habr谩 que ver c贸mo impacta ello en sus bases), y Podem estar铆a al borde de quedarse fuera de un asiento en Les Corts al no superar el piso del 5%. Las tres provincias de la Comunitat Valenciana tienen 5 millones de habitantes y suelen ser una fuerte marea de votos para el PP en las generales, adem谩s de uno de los emblemas del poder territorial de la derecha hasta 2015. Varios analistas creen que si los conservadores logran arrebatarle la Generalitat al PSOE, Feij贸o tendr谩 parte del camino hecho.

Desde Comprom铆s aseguran que el haber rechazado una alianza electoral con Podem beneficia las posibilidades de renovar el tripartito porque hay diferencias de tono y de programa entre ambas fuerzas y ensancha la base

Desde Comprom铆s aseguran que el haber rechazado una alianza electoral con Podem beneficia las posibilidades de renovar el tripartito porque hay diferencias de tono y de programa entre ambas fuerzas y ensancha la base, que debe ser movilizada para que en el reparto de esca帽os entre UP y al menos por muy poco, haya mayor铆a. Adem谩s, Baldov铆 es del Bloc, una fuerza distinta a la de Oltra (Iniciativa del Poble Valenci脿) de las que integran la coalici贸n Comprom铆s.

Siguiendo en el Mediterr谩neo, donde peligra y con m谩s alarma una alianza progresista-soberanista es en Illes Balears, que llevan dos legislaturas gobernando PSOE en alianza con M茅s y Podem. Es una de las pocas regiones en donde Cs resiste un poco m谩s y a la vez las encuestas muestran un reforzamiento de los soberanistas pero el ascenso del PP en los sondeos es n铆tido y la llave del Govern la podr铆a acabar teniendo el PI, una especie de Converg猫ncia mallorqu铆, liberal en lo econ贸mico pero que defiende la identidad nacional balear. Otro escenario abierto que depender谩 del reparto de esca帽os y sobre todo, las negociaciones posteriores.

El PSOE lo tiene m谩s tranquilo en Canarias para revalidar su ejecutivo (que tiene gracias a la alianza con UP, Nueva Canarias y los regionalistas de la Gomera) gracias a la divisi贸n de los nacionalistas conservadores: Coalici贸n Canaria se ha partido en tres y dos de sus formaciones componentes tendr谩n papeleta propia: el Partido Nacionalista Canario y Unidos por Gran Canaria. Pero la izquierda tendr谩 una nueva divisi贸n: el Proyecto Drago de Alberto Rodr铆guez. Otro escenario abierto aunque m谩s a favor para Ferraz.

En La Rioja, el PSOE corre peligro por el crecimiento al PP aunque una escisi贸n de la derecha la perjudicar铆a: conservadores riojanos han montado un nuevo partido llamado Por La Rioja. A ello se suma que habr谩 otra lista regionalista de la Espa帽a Vaciada, de corte m谩s progresista. Esta vez Podemos e IU ir谩n juntos, por lo que el seguro triunfo del PP puede no implicar una formaci贸n de mayor铆a. Algo m谩s al norte, en Cantabria, no hay dudas del triunfo del regionalismo de Revilla y s贸lo queda saber si contar谩 nuevamente con los apoyos del PSOE o acudir谩 al PP.

Podemos y su entrada a un parlamento vuelve a ser clave en Extremadura. Seg煤n D铆az, el crecimiento del PP gracias a la ca铆da de Cs podr铆a verse amortiguado all铆 por la mejora en las encuestas de UP y permitir铆a al PSOE seguir en la Junta. En Castilla-La Mancha es posible un vuelco: la ley electoral reformada de Dolores Cospedal que Garc铆a-Page no quiso reformar se vuelve ahora en contra del PSOE. El suelo electoral tan alto para entrar al parlamento acercan la mayor铆a a PP y Vox, dejando fuera a UP. Quiz谩s la Espa帽a Vaciada consiga un esca帽o por Cuenca y podr铆a cambiar la partida.

Tambi茅n ser谩 clave la Espa帽a Vaciada en Arag贸n, territorio donde hizo su debut con Teruel Existe. El socialista Lamb谩n, que nunca pierde oportunidad para desmarcarse de Pedro S谩nchez, tuvo un ejecutivo sustentado en Podemos, la Chunta y el Partido Aragon茅s. El PP ganar谩 por poco y tendr谩 a favor que all铆 los morados e IU no concurren aliados y todo depender谩 de la negociaci贸n posterior en unas Cortes muy fragmentadas.

La batalla municipal, llena de finales abiertos

Habr谩 que contener la respiraci贸n para conocer qui茅n gobernar谩 en las tres mayores ciudades del Estado. Empecemos por su capital: los madrile帽os volver谩n a darle el triunfo al PP (en 2019 gan贸 Carmena) pero Mart铆nez-Almeida no tiene el tir贸n de D铆az Ayuso. A diferencia de la regi贸n, a nivel municipal la movilizaci贸n de la izquierda s铆 tienes m谩s posibilidades de cambiar el juego de mayor铆as y la entrada de Unidas Podemos ser谩 clave. Adem谩s, los ojos estar谩n puestos en Bego帽a Villac铆s (vicealcaldesa de Cs), quien seguramente lograr谩 entre dos y tres ediles.

Lo que tiene en contra la izquierda de la capital es que sus dos principales candidatas, Rita Maestre (M谩s Madrid) y la tercera en las encuestas, la exministra Reyes Maroto (PSOE), no acaban de cautivar al electorado progresista y ni de cerca se asemejan al fen贸meno Carmena. El ratio de participaci贸n electoral en los barrios ricos suele ser casi un tercio mayor que el de los sectores trabajadores. Pero a favor de ellos es que en este distrito Vox no despega y hasta empeorar铆a sus resultados con respecto a hace cuatro a帽os.

La capital de Catalunya es tal vez la disputa m谩s intensa que tendr谩 lugar en la batalla municipal. 鈥淏arcelona presenta un escenario hiper fragmentado, con un cu谩druple empate en la primera posici贸n. Quien gane se va a definir por muy pocos votos鈥, se帽ala D铆az L贸pez en cuanto a la paridad que hay entre Junts, el PSC, En Com煤 Podem y ERC, cuyos resultados oscilar铆an entre el 16 y el 19 por ciento, con un reparto bastante sim茅trico de los 41 esca帽os.

La capital de Catalunya es tal vez la disputa m谩s intensa que tendr谩 lugar en la batalla municipal y Val猫ncia mantendr谩 en vilo hasta el final a los votantes

La encuesta que m谩s apunta al empate es la que ha difundido El Peri贸dico de Catalunya, encargada por Esquerra, en tanto otras muestran un desmarque a favor del exconvergente Xavier Trias (el favorito de los sondeos) y el socialista Jaume Collboni. La actual alcaldesa Ada Colau presenta el desgaste de ocho a帽os de mandato y el republicano Ernest Maragall no lograr铆a repetir su triunfo de 2019, cuando obtuvo 21,4% de los votos.

Las encuestas dejan fuera del consistorio a Vox y ponen al PP tambi茅n al borde no entrar por no alcanzar el suelo electoral. La situaci贸n es de tal empate que las conversaciones por pactos est谩n a la orden de d铆a y de hecho el PSC ha afirmado que se abre a la posibilidad de gobernar con Junts, algo que Colau ha asegurado esta semana que la deja 鈥減erpleja鈥.

Por su parte, Val猫ncia tambi茅n mantendr谩 en vilo hasta el final a los votantes. Aqu铆 el empate es entre bloques: el PP y Vox crecen a expensas de Cs mientras que el alcalde de Comprom铆s durante los 煤ltimos ocho a帽os, Joan Rib贸, presenta desgaste. 鈥淎ll铆 la situaci贸n va a depender de si Unides Podem logra o no entrar al consistorio. Si no lo logra, las posibilidades del gobierno de derechas son muchas. Adem谩s, casi todos los votos de Cs van a la derecha porque al haber un gobierno de partido m谩s identitario, el Cs local era m谩s conservador y sus votos no van al PSPV鈥, afirma D铆az L贸pez.

En Sevilla no se pone en duda que el PSOE revalidar谩 su ejecutivo en el consistorio aunque quiz谩s con menos margen. En M谩laga, la otra gran ciudad andaluza, el PP seguir谩 arrasando. En Bilbao el PNV tiene asegurado su triunfo casi por mayor铆a absoluta y es en Zaragoza en donde los 鈥榩opulares鈥 lo tienen algo m谩s dif铆cil si Vox no logra un esca帽o. En Coru帽a y Vigo no habr谩 cambios y seguir谩n los gobiernos progresistas, mientras que todo indica que en Palma de Mallorca el tripartito progresista ser谩 echado y habr谩 c贸moda mayor铆a de derechas. La sorpresa de la noche tambi茅n la puede dar Gij贸n: Foro Asturias, con una candidata m谩s identitaria y menos escorada a la derecha, podr铆a ganar.

El mapa de poder espa帽ol empieza a redise帽arse en veinte d铆as y habr谩 que ver si la campa帽a formal, con las peleas dial茅cticas de los candidatos y los debates televisados, logran inclinar alguna balanza. Es el pr贸logo para la batalla mayor que espera a fin de a帽o.