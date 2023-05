Villahermosa

La Caravana El Sur Resiste lleg贸 en la noche a un c谩lido recibimiento por parte de aquella iglesia que acompa帽a los proceso organizativos de lucha con los de abajo, la iglesia de la parroquia de San Jos茅, la cual doto a los compa帽eros de un espacio para pernoctar, alimentos y pozol. En la ma帽ana la Caravana se traslad贸 al centro de Villahermosa, para realizar en encuentro pol铆tico cultural con las organizaciones locales.

Durante el evento, la CODEHUTAB nos comparti贸 una contextualizaci贸n, donde se帽al贸 que hubo optimismo por el nombramiento de Ad谩n Augusto L贸pez Hern谩ndez como gobernador, que se dec铆a transformar铆a radicalmente la forma de gobernar y recibi贸 amplio apoyo popular, pero que una vez en el poder abandon贸 los intereses de representaci贸n popular e incluso hizo retroceder derechos en la legislaci贸n local. Promovi贸 la iniciativa de la Ley Garrote, que permit铆a la criminalizaci贸n de la protesta social. Esta se aprob贸 durante el nuevo gobierno, aunque con el apoyo de la CODEHUTAB se logr贸 que la Suprema Corte la invalidara por inconstitucional. Tambi茅n promovi贸 la Ley Dedazo, lesiva para los derechos democr谩ticos, aprobada y que propone sustituir el nombramiento de los delegados municipales de elecci贸n popular para que sean elegidos por el cabildo del ayuntamiento.

El deterioro de la tierra y de las comunidades campesinas e ind铆genas vinculadas a esta ha sido responsabilidad de los proyectos de hidrocarburos que tanto abundan en esta regi贸n, volviendo cada vez m谩s contaminados los suelos y el agua, lo que afecta directamente a la agricultura, la ganader铆a y la pesca, actividades sustantivas de las comunidades. PEMEX, paraestatal que opera en esta regi贸n, ha contabilizado y hecho p煤blico que desde 2018 y hasta 2022 han sucedido 84 derrames y 11 fugas, principalmente por problemas de dise帽o y mantenimiento que deterioran la regi贸n y que con el nuevo proyecto de Dos Bocas en construcci贸n generar铆a a煤n m谩s deterioro.

A pesar de este adverso panorama, la organizaci贸n Coraz贸n de Piedra Verde, adherente a la Sexta Declaraci贸n de la Selva Lacandona comparti贸 sus palabras de aliento y fuerza de la defensa territorial, que son parte inherente a las comunidades ind铆genas que existen a lo largo del Abya Yala. Se salud贸 el esfuerzo de la Caravana por denunciar y evidenciar el v铆nculo de los megaproyectos del Tren Maya y el Corredor Interoce谩nico que buscan asentarse en una de las zonas con mayor cantidad de recursos del pa铆s y que el discurso hegem贸nico manipula como un proyecto para los pueblos cuando es un proyecto de despojo.

Se comparti贸 un fragmento de Alfredo Viterio que reproducimos a continuaci贸n:

鈥淣uestro territorio no es una cosa ni un conjunto de cosas utilizables, explotables ni tampoco un conjunto de recursos. Nuestro territorio con sus selvas, sus monta帽as, sus r铆os, sus lagunas y humedales, con sus lugares sagrados donde viven los dioses protectores, con sus tierras negras, rojas y arenosas y sus arcillas es un ente vivo que nos da vida, nos provee agua y aire, nos cuida, nos da alimento y salud, nos da conocimiento y energ铆a, nos da generaciones, y una historia, un presente y un futuro, nos da identidad y cultura, nos da autonom铆a y libertad. Entonces junto con el territorio est谩 la vida y junto con la vida est谩 la dignidad, junto al territorio est谩 nuestra autodeterminaci贸n como pueblos.鈥

As铆 se dej贸 en claro que los pueblos siguen recibiendo los embates del gran capital y los enga帽os de los falsos representantes del pueblo que obedecen a intereses particulares, que la resistencia contra el despojo debe reforzarse, entretejerse y encontrarse para unir esfuerzos por la preservaci贸n de su territorio y por ende de su existencia.

El Bosque

La Caravana El Sur Resiste lleg贸 en su quinto d铆a de recorrido a la Colonia el Bosque, Tabasco, una comunidad ubicada entre el Oc茅ano Atl谩ntico, y el R铆o Grijalva. El Bosque, est谩 en peligro de desaparecer debido a que, desde 2019, el nivel del mar comenz贸 a aumentar aceleradamente, arrasando con la costa, las calles, el k铆nder y la escuela y decenas de hogares.

El Bosque es una de las muchas comunidades alrededor del mundo en riesgo de desaparecer bajo el agua debido al incremento del nivel del mar causado por el cambio clim谩tico. En M茅xico, es una de las primeras comunidades identificada como desplazada por este fen贸meno.

Hoy son pocas las casas y edificaciones que sobreviven la cat谩strofe en El Bosque, muchas familias han sido desplazadas y las que a煤n resisten, exigen al Gobierno Federal, apoyo frente a la destrucci贸n de su comunidad, de sus hogares, de sus ra铆ces, y de toda su forma de vida.

As铆 lo explican Cristina Isabel Vicente y Estanilada Cardona quienes nos dan un recorrido por la comunidad para mostrar las edificaciones que est谩n en proceso de desaparecer bajo el mar, y contarnos adem谩s su testimonio y el de otros miembros de la comunidad que ahora esperan que el Gobierno Federal cumplan con el plan de reubicaci贸n que prometi贸 a las familias de El Bosque en febrero de este a帽o.

鈥淓l 10 de noviembre del 2022 se hizo una rueda de prensa aqu铆 en El Bosque para dar a conocer la situaci贸n tan terrible que vivimos, y ah铆 fue cuando comenzamos a ser escuchados por medios y autoridades. De cuando se hizo esa rueda de prensa, ya no queda nada, todo ha desaparecido.

Como mencionamos, El Bosque no es la 煤nica comunidad alrededor del mundo que est谩 en peligro de ser devorada por el mar.

Cristina y Estanilada contin煤an el recorrido por El Bosque, nos detenemos frente a una edificaci贸n que est谩 a punto de derrumbarse. Detr谩s, el mar picado y el viento fuerte contin煤an con el proceso de erosionar los cimientos del edificio. Tambi茅n se pueden apreciar restos de otras edificaciones entre las olas, as铆 como 谩rboles y ramas secas. Ah铆, Cristina nos explica, que esta edificaci贸n era su hogar.

鈥淵o tambi茅n perd铆 mi casa, ah铆 estaba mi casa, y la perd铆, qued茅 sin casa, ahora si que鈥 sin nada, ya no se ve, qued贸 abajo del agua.鈥

Cristina se une a relatar su testimonio, de la que era hogar, ya no queda nada; un espacio vac铆o y las olas de mar, son lo 煤nico que podemos observar.

鈥淨uiero compartirles que, esta de atr谩s, fue mi casa鈥 fueron a帽os de lucha para construir, y, lamentablemente, hoy ya no tengo hogar. Es muy dif铆cil para nosotros ser desplazados, es muy dif铆cil estar ahora en la lucha, pero vamos a seguir.鈥

El Proceso de Reubicaci贸n

Los pocos habitantes de El Bosque que a煤n esperan ser reubicados, relatan que ya hay contacto con instituciones gubernamentales, la SEDATU y la SEMARNAT son las que han mantenido contacto con la comunidad desde febrero del 2023.

Sin embargo, las familias a煤n no tienen una fecha posible para ser reubicadas y tampoco tienen conocimiento del lugar al cual ser铆an reubicadas y mucho menos de la extensi贸n del terreno que recibir谩n.

Cristina y Estanilada comentan que la comunidad espera poder permanecer cerca del mar, ya que son pueblo que hist贸ricamente se ha dedicado a la pesca y el mar es su fuente de alimento y de sost茅n econ贸mico.

鈥淣osotros vivimos de la pesca, por eso queremos pedir si puede ser en un lugar en donde podamos hacer eso, es preocupante todo, muy preocupante, no sabemos a d贸nde vamos a ir, ni cu谩ndo.

Adem谩s de vivir con la preocupaci贸n d铆a y noche, de que m谩s casas y espacios desaparezcan bajo el mar, la situaci贸n de servicios en la comunidad empeora d铆a con d铆a.

Cristina nos platica que la mayor铆a de las familias ha perdido los refrigeradores de sus hogares que se han descompuesto en el proceso, esto no s贸lo dificulta que las familias puedan mantener sus alimentos por m谩s tiempo, sino que adem谩s dificulta que medicinas para la diabetes se mantengan refrigeradas. Los postes de luz tambi茅n comienzan a ceder a las olas; la comunidad podr铆a perder el servicio al acceso el茅ctrico en cualquier momento.

鈥淟a comunidad entera casi perdi贸 sus refrigeradores, yo que tengo diabetes, por ejemplo, no tengo en donde guardar mi insulina, ayer me traje una barra de hielo, pero no s茅 si pueda traerla diario. Estamos de acuerdo con la reubicaci贸n, pero tenemos necesidades urgentes por lo mientras.鈥

Al platicar con algunas personas de la comunidad, hacen menci贸n de que entienden que el proceso de reubicaci贸n puede ser tardado y complicado, sin embargo, esperan que pueda haber otro tipo de plan mientras esperan que pueda aminorar la situaci贸n de crisis que se vive en la comunidad.

Pese a que el proceso de calentamiento global se ha identificado como una prioridad en la pol铆tica internacional por los impactos que generar谩 en la seguridad humana de millones de personas a nivel mundial, el gobierno de M茅xico no cuenta con alg煤n tipo de plan o propuesta de pol铆tica p煤blica que busque frenar este proceso.

Tampoco existe un plan para atender a las v铆ctimas de las cat谩strofes naturales que ya comienzan a presentarse como el caso de la comunidad de El Bosque deja entrever, y que pronto se multiplicaran en todo el territorio nacional de no atender las causas de la crisis clim谩tica: el capitalismo devorador que contin煤a con un proceso de producci贸n ilimitada a costa del medio ambiente y de la vida de todo ser vivo en el planeta.

Durante el recorrido, Cristina y Estanilada se detienen frente a otra edificaci贸n en proceso de derrumbe, esta era la escuela de la comunidad, el k铆nder tambi茅n ya desapareci贸. Ahora los ni帽os que quedan en la comunidad, van a la escuela s贸lo 6 horas a la semana en una peque帽a construcci贸n con techo de l谩mina.

La vida de la comunidad, no s贸lo de sus edificaciones, tambi茅n ha sido paulatinamente devorada por el mar.

La p茅rdida de las ra铆ces de una comunidad

Cristina y Estanilada contin煤an encabezando el recorrido, caminamos por un kil贸metro aproximadamente; el mar esta picado y el aire sopla con fuerza; el d铆a de hoy entr贸 otro Norte cambiando las condiciones clim谩ticas del lugar que suele ser soleado y el mar tranquilo.

Llegamos a donde el r铆o Grijalva se une con el Oceano Atl谩ntico, ah铆 Cristina y Estanilada se detienen, tambi茅n ni帽os, ni帽as, adolescentes, mujeres y hombres de la comunidad. Ah铆 nos se帽alan a una plancha de concreto que apenas si logra verse por encima del agua.

La plancha sol铆a ser un muelle, y el punto de reuni贸n de toda la comunidad; ah铆 las familias se reun铆an para pescar, la actividad que por generaciones ha moldeado la identidad de las personas que ah铆 habitan y su fuente de alimento y de econom铆a.

Actualmente, el muelle ya no existe, la pesca casi ha desaparecido y con ella, todas las actividades que ah铆 se realizaban, as铆 como el sustento de las familias, este es el testimonio ofrecido por Cristina:

鈥淰en铆amos la mayor铆a de la gente a pescar, esto era como un tianguis, ven铆amos todos con cobijas y nuestros hijos se quedaba aqu铆 dormidos y nosotros nos 铆bamos a pescar, llev谩bamos el producto a vender y en la tarde otra vez a pescar. Ya no pasa eso, ya no hay la producci贸n que antes hab铆a, ya se perdi贸, esto compa帽eros era nuestras ra铆ces, yo me siento triste, siento que el cambio clim谩tico nos est谩 quitando nuestras ra铆ces. Es algo muy triste, sabemos que si un d铆a, entra un norte m谩s duro o un hurac谩n podemos desaparecer de la noche a la ma帽ana.

Esto era un muelle bien estructurando, pero se ha ido perdiendo, hundiendo, aqu铆 pesc谩bamos, hac铆amos fiesta. Yo nunca me imagin茅 que nos iba a pasar, cuando dec铆an cambio clim谩tico, se escuchaba como una voz lejana, cuando escuchaba eso pensaba en la gente de la ciudad con sus coches, y no en nosotros que vivimos sin contaminaci贸n. El cambio no lo provocamos nosotros, pero lo vamos a pagar nosotros, hoy somos nosotros, pero ma帽ana vamos a ser otros.鈥