Un 15 de desembre de 1992, Pedro 脕lvarez va ser assassinat per un policia despr茅s d鈥檜na discussi贸 de tr脿fic: el jove Pedro anaba amb la parella per l鈥檃vinguda Catalunya de L鈥橦ospitalet de Llobregat i en travessar el carrer un cotxe va estar a punt d鈥檃tropellar a la noia; davant la seva sorpresa el vehicle es va detenir i d鈥檈ll va sortir un home, que sense mediar paraula li va etzibar un tir al cap, causant-li la mort en l鈥檃cte. Aix貌 va trencar el futur d鈥檜n jove i va destrossar tant la fam铆lia com les amistats, per貌 per desgr脿cia el seu calvari acabava de comen莽ar.

Des d鈥檃quest dia familiars i gent amiga han intentat que es faci just铆cia, ja que el cas va ser tancat per falta de noves proves poc despr茅s dels fets. Es fa molt estrany entendre com pot ser que la just铆cia, els fiscals, que tot ho denuncien, no moguin ni un dit per a saber que va passar aquell fat铆dic dia. Ara, despr茅s de 29 anys, la INjust铆cia vol prescriure el cas i si aix貌 ocorre ser脿 l鈥檕blit legal del cas de Pedro, l鈥檃ssass铆 quedar脿 impune i jutges i fiscals es tacaran, una altra vegada, les seves mans de sang.

La fam铆lia ha seguit tot aquest temps batallant, lluitant i buscant solucions en les institucions p煤bliques, i tothom ha donat l鈥檈squena al cas, amb moltes promeses i poques accions reals. La Generalitat, els Ajuntaments de Barcelona i L鈥橦ospitalet, els diferents partits pol铆tics, el defensor del poble, 鈥 tots i totes els que no esteu movent un dit per a l鈥檈sclariment del cas, tamb茅 tindreu les mans tacades de sang si aquest crim queda impune.

Tant els familiars com les amigues i amics de Pedro, mai oblidarem el qu猫 ha passat i continuarem exigint just铆cia.

Perqu猫 la mem貌ria de Pedro 脕lvarez no s鈥檈sborra ni legal, ni jur铆dicament, tohom hem de sortir al carrer el pr貌xim dia 15 de desembre!!!

12h OFRENA FLORAL a l鈥橝vinguda de Catalunya de L鈥橦ospitalet (Metro Torrassa L1)

19H. CONCENTRACI脫 Pla莽a Universitat ( Barcelona)