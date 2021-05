–

De parte de La Haine May 28, 2021 77 puntos de vista

La Capçalera i la Marea Blanca de Catalunya en el marc de la mobilització SOS INTERNATIONAL POUR LA SANTE fruit de la crida de Col·lectius de treballadors i usuaris de França, Ità lia, Bèlgica i els Països Baixos davant les polítiques d’austeritat imposades i per a reivindicar la revisió del sistema de salut i la governança hospitalà ria , augment de la inversió, desenvolupar polítiques que incideixin realment en els determinats de la salut i sobre tot, garantir l’accés universal a l’assistència sanità ria, hem convocat concentració dissabte 29 de Maig a les 10 del matí a la Plaça Sant Jaume de Barcelona amb el lema SOS INTERNACIONAL PER LA SALUT : RECURSOS PER UNA ATENCIÓ SANITÀRIA A TOTHOM

La mobilització a Barcelona va ser presentada a nivell internacional en roda de premsa on van participar representants nostres conjuntament amb organitzacions italianes, franceses , belgues, brità niques, romaneses amb mobilitzacion convocades a Brussel.les , París , La Rochelle, Brest, Marsella, Rennes, Illa de Reunió, Milan, Roma, Bolonya, Florencia Pavia, Saronno, Legnano, Cremona, Bergamo, Varese, Desio, Monza, Mantua , Turí ….,

Us adjuntem dossier en francés de la roda de premsa internacional

L’acció forma part també de les mobilitzacions descentralitzades que arreu de tot Catalunya ha impulsat la Plataforma en Defensa dels Serveis Públics, organització de la que forma part la Marea Blanca de Catalunya des de la seva constitució sota el lema Salut és serveis 100% públics

Batrcelona, 28 de maig de 2021