De parte de La Corda May 30, 2022 206 puntos de vista

Ayer hicimos el 2潞 vermut pro-presxs en Tarragona, iniciativa para generar un punto mensual de encuentro donde hablar informalmente de las c谩rceles (y cualquier otro tema de confluencia) e intentar sacar algo de dinero para el colectivo.

Recordamos que en el vermut de abril ya tuvimos un encuentro con la polic铆a, que acab贸 con todxs lxs asistentes del momento identificadxs y una multa de 300鈧 para una compa帽era (que quedaron en 150鈧 si se pagaba antes de un mes). En esta ocasi贸n decidimos hacer el evento en el local y sacar a la calle solo algunas sillas y la paradita con material de difusi贸n. A pesar de eso, cuando llev谩bamos aproximadamente una hora, vinieron de nuevo lxs maderxs, concretamente 6 agentes, preguntando por el organizador del acto y alegando que no ten铆amos permiso para estar realizando esta actividad. Se les dijo que no se necesita permiso para realizar un acto en un local (cosa que ya saben de sobra) y respondieron diciendo que est谩 prohibido sacar mobiliario a la calle (tres sillas de pl谩stico y una mesita con material de difusi贸n), y que adem谩s esto pod铆a impedir el paso de coches y ambulancias. Queremos decir que este 鈥渕obiliario鈥 estaba justo delante de la puerta del local y que no imped铆a el paso de nada. Una compa帽era se tuvo que identificar para evitar la identificaci贸n de todxs lxs asistentes; adem谩s la poli hizo fotos de la puerta del local y de la mesa con material anticarcelario. Nos empieza a parecer extra帽o, por llamarlo de alg煤n modo, este acoso policial a nuestros eventos, aunque ellxs siempre aleguen que vienen por una supuesta llamada de lxs vecinxs.

Como hecho positivo queremos destacar que lxs asistentes eran caras nuevas que no hab铆an venido con anterioridad a nuestras actividades, y que tampoco eran amigxs o gente cercana, sino que se hab铆an enterado del evento gracias a la difusi贸n y les hab铆a parecido interesante pasarse y compartir un rato. Ir ampliando poco a poco el circulo de personas que conocen el colectivo y la tarea que hacemos e ir generando v铆nculos mas amplios nos parece especialmente positivo.

Contra toda autoridad! Nos vemos en el vermut pro-presxs de junio!