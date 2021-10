–

Los mensajes de voz enviados por el hijo adolescente de Abbas Hussein son desgarradores por su naturalidad. El chico, miembro de la minor铆a yezid铆 de Irak, secuestrado por los combatientes del Estado Isl谩mico (ISIS o Daesh) hace siete a帽os, pregunta por su madre y se pregunta por qu茅 su padre no se ha puesto en contacto con 茅l.

En los mensajes enviados el verano pasado a su padre, un obrero en paro, el hijo dice que su captor no le deja enviar m谩s porque sus padres no han entregado los pagos como se les exig铆a.

鈥淧adre, si no tienes dinero, no pasa nada. S贸lo av铆same鈥, dice el adolescente, que todav铆a tiene la voz de un ni帽o. 鈥淭rabajar茅 y ahorrar茅 dinero y se lo dar茅 para que me deje hablar con usted鈥.

El Sr. Hussein sabe desde hace m谩s de un a帽o que su hijo y otros cinco familiares est谩n retenidos en el norte de Siria, controlado por Turqu铆a, por un antiguo combatiente del ISIS que se uni贸 al Ej茅rcito Nacional Sirio (ENS), una coalici贸n de grupos armados de la oposici贸n respaldada por Turqu铆a que incluye mercenarios y rebeldes sirios.

Pero est谩n agonizando fuera de su alcance: son s贸lo unos pocos de los aproximadamente 3.000 yezid铆es que siguen desaparecidos tras ser capturados por el ISIS durante su toma de control de partes de Irak y Siria.

Aunque la mayor铆a de los desaparecidos se dan por muertos, se cree que otros cientos est谩n vivos y cautivos, en Siria o Turqu铆a. En algunos casos, sus familias saben d贸nde est谩n, e incluso han estado en contacto con ellos o con sus captores. Pero la ayuda financiera de gobiernos y donantes privados, as铆 como el inter茅s de 茅stos por encontrar a los yezid铆es desaparecidos, se ha agotado.

El ISIS captur贸 un tercio de Irak y gran parte de la vecina Siria en 2014, estableciendo un califato autoproclamado, o imperio isl谩mico. El grupo se apoder贸 de la tierra natal de los yezid铆es en la regi贸n de Sinjar (Shengal), en el norte de Irak, y emprendi贸 una campa帽a de genocidio contra esta antigua minor铆a religiosa. Mat贸 a m谩s de 3.000 personas y captur贸 a 6.000, esclavizando sexualmente a muchas de las mujeres y ni帽as.

Aunque aproximadamente la mitad de los yezid铆es capturados escaparon o fueron rescatados, casi 3.000 m谩s siguen desaparecidos, seg煤n el gobierno regional del Kurdist谩n iraqu铆. Se cree que muchos de los supervivientes siguen viviendo con las familias de los combatientes del ISIS fallecidos, ya sea escondidos o en campos de detenci贸n. Otros se cree que est谩n retenidos por diferentes grupos extremistas en Siria o Turqu铆a.

Algunos de los ni帽os han olvidado que son yezid铆es.

El Sr. Hussein sabe por su hijo, que no se identifica por su propia seguridad, que est谩 siendo obligado a trabajar en la construcci贸n por alrededor de 1 d贸lar al d铆a.

Pero sin los 9.000 d贸lares que los captores exigen por cada uno de sus seis familiares, el Sr. Hussein no sabe c贸mo llevar a sus seres queridos a casa.

Desde que restableci贸 el contacto con el ni帽o en el verano de 2020, el Sr. Hussein dijo que reuni贸 600 d贸lares para un pago al captor y 1.200 d贸lares para otro. Pero eso no fue suficiente para liberar al ni帽o, y ni siquiera fue suficiente para que su hijo pudiera seguir envi谩ndole mensajes.

Recientemente, dijo el Sr. Hussein, el secuestrador volvi贸 a ponerse en contacto con 茅l.

鈥淗ace una semana, estaba hablando a trav茅s de Facebook con el tipo que los tiene retenidos, y me dijo: 鈥楽i quieres hablar con los ni帽os, tienes que pagarme 300 d贸lares por cada vez鈥欌, dijo el Sr. Hussein. 鈥淟e dije que no pod铆a pagar eso, pero que estuvi茅ramos en contacto鈥.

El Sr. Hussein depende ahora de las organizaciones de ayuda para sobrevivir en un campamento en la monta帽a de Sinjar, donde traslad贸 a su familia despu茅s de que un incendio arrasara el campamento m谩s grande donde viv铆an en la regi贸n del Kurdist谩n.

鈥淣o quer铆a que ardiera lo que quedaba de mi familia鈥, dijo.

Dijo que tres de sus hijos fueron capturados por el ISIS en 2014. Un a帽o m谩s tarde, logr贸 pedir un pr茅stamo para comprar la libertad de su hijo menor, capturado cuando era un ni帽o peque帽o junto con otros cinco familiares que hab铆an sido llevados a Siria y luego a la vecina Turqu铆a. El Sr. Hussein dijo que su familia pag贸 30.000 d贸lares por los seis y recogi贸 a sus seres queridos en la frontera iraqu铆-turca.

Desde 2015 hasta 2020, no supo el destino de sus otros dos hijos. En el verano de 2020, se enter贸 por otros familiares que segu铆an cautivos.

Le dijeron que su hijo mayor hab铆a muerto en 2017 por un ataque a茅reo contra una escuela religiosa en Raqqa, la ciudad que se convirti贸 en la capital de facto de ISIS en Siria. El ni帽o ten铆a 13 a帽os.

Abdullah Shrim, un rescatista yezid铆 que trajo de vuelta a casi 400 yezid铆es cautivos entre 2014 y 2019, dijo que tambi茅n ha estado en contacto con el combatiente que retiene al hijo del se帽or Hussein.

El Sr. Shrim, protagonista de un libro titulado 鈥淓l apicultor de Sinjar鈥, era comerciante de miel en Siria antes de 2014. Utiliz贸 sus contactos all铆 para crear una red de rescate tras la captura de 56 de sus familiares.

Desde 2014, una oficina vinculada al l铆der kurdo iraqu铆, Nechervan Barzani, reembols贸 a las familias yezid铆es el coste de traer de vuelta a sus parientes cautivos. Pero ahora, la mayor铆a de las familias que viven en la pobreza desesperada en campamentos o en las ruinas de sus casas en Sinjar ya no pueden reunir el dinero para liberar a sus familiares.

Aunque los yezid铆es son ciudadanos iraqu铆es, el gobierno de Bagdad nunca ha participado en su rescate, alegando que no tiene ni los fondos ni la capacidad.

Hasta hace unos dos a帽os, el Sr. Shrim, el rescatador, ten铆a ambas cosas.

En la aldea de Khanke, en la regi贸n del Kurdist谩n iraqu铆, el Sr. Shrim desenrolla mapas y diagramas en el suelo de su sala de estar: cada uno de ellos es la clave de un rescate anterior de una mujer o un ni帽o yezid铆 esclavizado en Siria. Los diagramas, dibujados por su hijo ingeniero, muestran puntos de referencia cerca de las casas donde se cree que los cautivos han sido retenidos.

Una organizaci贸n de ayuda estadounidense le proporcion贸 los mapas detallados de las ciudades sirias para ayudarle a buscar a los supervivientes yezid铆es. En cinco a帽os de gesti贸n de una red de contrabando, el Sr. Shrim utiliz贸 fondos del gobierno regional del Kurdist谩n, donaciones privadas y dinero que los empobrecidos familiares de los yezid铆es desaparecidos tomaron prestado de cualquier lugar para rescatar a sus seres queridos.

Uno de los pasos fronterizos se encuentra a s贸lo una hora de camino de la aldea del Sr. Shrim, pero las autoridades kurdas e iraqu铆es suelen prohibir a los yezid铆es cruzar a Siria.

El gobierno iraqu铆 no ha realizado ning煤n esfuerzo sistem谩tico para tratar de encontrar a los yezid铆es esclavizados en los campos de Irak donde se encuentran las esposas y los hijos de los combatientes del ISIS y cuyo acceso est谩 estrictamente controlado.

鈥淟o m谩s importante ni siquiera es el dinero鈥, dijo el Sr. Shrim. 鈥淓l gobierno iraqu铆 deber铆a permitirnos ir a Siria para buscar en los campamentos y otros lugares. Deber铆an darnos acceso a los campos iraqu铆es para buscar all铆鈥.

De los desaparecidos que a煤n est谩n vivos, el Sr. Shrim dijo que cre铆a que los ni帽os secuestrados cuando eran beb茅s estaban en su mayor铆a en Turqu铆a, mientras que las mujeres j贸venes y las ni帽as se encontraban en su mayor铆a en el norte de Siria, retenidas por mercenarios o combatientes afiliados al ISIS en ciudades controladas por Turqu铆a.

Aunque muchas de las pistas se han agotado, el Sr. Shrim recibe ocasionalmente informaci贸n sobre supervivientes yezid铆es que siguen cautivos. Pero sin un apoyo m谩s amplio, 茅l y otros rescatistas tienen poca capacidad para actuar sobre esas pistas.

Dos a帽os despu茅s de que el ISIS perdiera los 煤ltimos territorios que controlaba, la mayor铆a de las familias yezid铆es de Sinjar siguen sin encontrar a sus familiares.

鈥淎lgunos de los supervivientes van a Australia o Canad谩 u otros pa铆ses, y una parte de la familia est谩 all铆 y la otra sigue desaparecida鈥, dijo el Sr. Shrim. 鈥淎s铆 que no saben qu茅 hacer鈥.

