鈥斅縅ess Goldberg? 鈥攑regunt贸 la profesora.

鈥擯resente 鈥攃ontest茅.

Me mir贸 con los ojos entornados.

鈥斅縌u茅 clase de nombre es ese? 驴Es el diminutivo de Jessica?

Negu茅 con la cabeza.

鈥擭o, se帽orita.

鈥擩ess 鈥攔epiti贸鈥. Ese no es un nombre de ni帽a.

Baj茅 la cabeza. Alrededor de m铆, los ni帽os se cubr铆an la boca con

las manos para sofocar la risa. La se帽orita Sanders los fulmin贸 con

la mirada hasta que se hizo el silencio.

鈥斅縀s un nombre jud铆o? 鈥攑regunt贸.

Yo asent铆, deseando que hubiera acabado con las preguntas. No

hab铆a acabado.

鈥擟lase, Jess es de fe jud铆a. Jess, dile a la clase de d贸nde eres.

Me remov铆 en el asiento.

鈥擠el desierto.

鈥斅縌u茅? M谩s alto, Jess.

鈥擲oy del desierto. 鈥擵i a los ni帽os hacer muecas y poner los

ojos en blanco.

鈥斅縌u茅 desierto? 驴En qu茅 estado? 鈥擫a profesora se subi贸 las

gafas.

Me paraliz贸 el miedo. No lo sab铆a.

鈥擡l desierto 鈥攄ije, encogi茅ndome de hombros.

La se帽orita Sanders comenz贸 a impacientarse.

鈥斅縋or qu茅 decidi贸 tu familia venir a B煤falo?

驴C贸mo iba a saberlo? 驴Acaso cre铆a la profesora que los padres

comparten con sus hijas de seis a帽os los motivos que les impulsan

a tomar decisiones que van a tener un gran impacto en sus vidas?

鈥擧emos conducido hasta aqu铆 en coche鈥攄ije. La se帽orita

Sanders neg贸 con la cabeza. La primera impresi贸n que caus茅 no

fue demasiado buena.

Las sirenas aullaron. Era el simulacro de ataque a茅reo de los mi茅r–

coles por la ma帽ana. Nos agazapamos debajo de nuestros pupitres

y nos cubrimos la cabeza con los brazos. Nos aconsejaban tratar a

La Bomba como a un desconocido: evitar el contacto visual. Si no

puedes ver a La Bomba, La Bomba no puede verte a ti.

No hab铆a ninguna bomba, era solo un entrenamiento para cuan–

do pasara de verdad. Pero a m铆 aquella sirena me salv贸.

Considerada una obra de culto en la comunidad LGTBQ y una de las novelas m谩s importantes de la literatura estadounidense del siglo XX, Stone Butch Blues cuenta la historia de Jess Goldberg, una lesbiana butch de clase trabajadora del norte de Estados Unidos. Jess no tiene las cosas f谩ciles. A todo el mundo parece molestarle su aspecto, su identidad, su expresi贸n de g茅nero. Tendr谩 que enfrentarse a la violencia de la polic铆a, a los insultos de los jefes, a la incomprensi贸n de su familia, a las miradas de asco por la calle; a detenciones, internamientos psiqui谩tricos, palizas, desprecios, despidos. Tendr谩 que aprender a vivir con las heridas y las cicatrices y a ser quien es por encima de todo. Y al hacerlo conocer谩 tambi茅n el apoyo de la comunidad butch, drag y queer, el calor de la familia elegida, el amor de pareja, la militancia pol铆tica en sindicatos revolucionarios.

Comprometida, emocionante, dura, tierna y valiente, Stone Butch Blues es la obra m谩s conocida de Leslie Feinberg, que plasm贸 en ella muchos elementos de su propia biograf铆a. Como Jess, Feinberg sufri贸 desprecios y odio por su identidad de g茅nero y su clase social, pero tambi茅n luch贸 contra ellos durante toda su vida. Militante comunista, sindicalista y activista LGTBQ, la edici贸n por primera vez en castellano de su obra m谩s importante coloca a Feinberg en el lugar de referencia que siempre deber铆a haber tenido.

Leslie Feinberg (1949-2014). Procedente de una familia jud铆a de clase trabajadora, Feinberg tuvo que abandonar los estudios y la casa de sus padres cuando solo ten铆a catorce a帽os. Realiz贸 todo tipo de trabajos en f谩bricas, imprentas, restaurantes y puertos. Con veinte a帽os comenz贸 a militar en el Workers World Party, un partido de ideolog铆a marxista-leninista al que perteneci贸 toda su vida. Se identificaba como antirracista, lesbiana, transg茅nero, comunista, jud铆a no creyente y de clase trabajadora. Sus libros, especialmente la novela Stone Butch Blues y el ensayo Transgender Warriors, consideradas obras de culto, sentaron las bases de gran parte de los conceptos y la terminolog铆a que se utilizan actualmente en los estudios de g茅nero.