–

De parte de ANRed May 30, 2021 42 puntos de vista

El film de Ridley Scott signific√≥ un cambio de √©poca. 30 a√Īos de Thelma & Louise. El gui√≥n de Callie Khouri se llev√≥ el Oscar 1991, pero sobre todo tuvo un peso espec√≠fico en los a√Īos que siguieron. Aunque todav√≠a queda mucho por cambiar en Hollywood. Por Pamela Hutchinson.

¬ęIdea para un gui√≥n de cine: dos mujeres se lanzan a un raid criminal¬Ľ. En 1987, cuando escribi√≥ ese memo para s√≠ misma, Callie Khouri estaba trabajando como asistente de producci√≥n para una compa√Ī√≠a de Los Angeles que se dedicaba a avisos publicitarios y videoclips pop. Era el germen de una idea, pero un germen potente: darle a dos mujeres el tipo de papeles prot√°gonicos que rompen reglas, personajes de acci√≥n que Hollywood entregaba regularmente a los hombres. ¬ęEllas est√°n dejando atr√°s su pueblo, las dos abandonando sus trabajos y sus familias¬Ľ, continu√≥. ¬ęMatan a un tipo, roban una tienda, se enganchan con un pibe m√°s joven.¬Ľ A medida que Khouri iba delineando su idea, escribi√≥ el gui√≥n a mano en su casa, y lo fue tipeando en el trabajo. Cuatro a√Īos despu√©s era filmado por Ridley Scott con un presupuesto multimillonario, y con Susan Sarandon y Geena Davis en los roles principales.

Desde su estreno en mayo de 1991, Thelma & Louise se convirti√≥ en uno de los temas de conversaci√≥n m√°s extendidos del a√Īo, y Khouri sali√≥ del asunto con un Oscar, un Bafta y un Globo de Oro bajo el brazo. En ese momento, mucha gente pens√≥ que Hollywood cambiar√≠a para siempre, que se estaba ingresando en una nueva era de igualdad de g√©nero en pantalla; otros sintieron que la pel√≠cula representaba al ¬ęfeminismo t√≥xico¬Ľ con ¬ęuna tem√°tica expl√≠citamente fascista¬Ľ. En los a√Īos que siguieron se volvi√≥ a√ļn m√°s amada, e incluso se advierte su legado en los grandes √©xitos del Oscar de este a√Īo: la mujer de esp√≠ritu libre de Nomadland, la vengativa outsider de Hermosa venganza. Pero a√ļn as√≠, en la ola del #MeToo y con la grieta de inequidad de g√©nero en la industria, el verdadero momento Thelma & Louise de Hollywood a√ļn est√° por venir.

Esa frase, ¬ęun momento Thelma & Louise¬Ľ, ha ingresado en el lenguaje como un despertar feminista ligado a un punto de no retorno, una pel√≠cula como ejemplo perfecto. La trama de Thelma & Louise empieza con un par de sacudidas que terminan conduciendo a uno de los finales m√°s famosos de la historia del cine. Es la historia de dos mujeres de clase trabajadora en Arkansas que se disponen a hacer un viaje a las monta√Īas, un fin de semana de libertad. Cuando paran en un bar carretero, Thelma (Davis) es asaltada sexualmente y Louise (Sarandon) le dispara en el pecho al violador. Desde ese punto las mujeres son fugitivas, conscientes de que la polic√≠a no admitir√° su historia de defensa propia, que no pueden volver a casa, que solo pueden seguir adelante. A M√©xico, o adonde la ruta las lleve.

A lo largo del camino, Thelma tiene una transformadora historia de una noche con un joven interpretado con abierto erotismo por Brad Pitt, y las dos mujeres tienen sus estocadas de venganza contra la cultura machista que las rodea: encierran a un polic√≠a estatal en el ba√ļl de su auto, hacen volar el cami√≥n de combustible de un s√≥rdido as del volante. ¬ęNo recuerdo haberme sentido nunca tan despierta¬Ľ, dice Thelma, antes de que las mujeres decidan tomar su propio destino en sus manos.

¬ęThelma & Louise es un punto de cambio en t√©rminos de la representaci√≥n de las mujeres¬Ľ, dice la doctora Shelley Cobb, profesora de artes visuales en la Universidad de Southampton. ¬ęHay un cambio particular a comienzos de los ‚Äô90 en el que Thelma & Louise impacta directamente. Est√°bamos movi√©ndonos fuera de las reacciones al feminismo en los ochenta, entrando a la tercera ola del movimiento, un post feminismo. Est√°bamos movi√©ndonos hacia ese per√≠odo en el que ten√©s el regreso de una nueva clase de personaje fuerte femenino, tanto en Thelma & Louise como en Terminator 2‚Ä≥.

En el comienzo de la pel√≠cula, Thelma es una ama de casa infeliz, con un marido inmaduro y tosco que claramente la est√° enga√Īando. Louise trabaja como camarera, atrapada en una relaci√≥n que lentamente est√° yendo hacia ninguna parte. Pero en dos horas, estas mujeres se convierten en Butch y Sundance, incluso m√°s. El gui√≥n de Khouri las transforma en las estrellas de una road movie, un western, un thriller al estilo Bonnie & Clyde, incluso una comedia de enredos. Ning√ļn hombre viene en su rescate. En lugar de eso, Louise toma un arma y tira su l√°piz de labios. Y encima de todo eso, la delicada Thelma crece en coraje, tomando el lugar de protecci√≥n de Louise cuando es realmente necesario.

La deliberada mezcla de g√©neros en Thelma & Louise ofrece un satisfactorio c√≥ctel de acci√≥n y humor; el trailer original sobrecarg√≥ el tono hacia lo segundo, presentando a pel√≠cula como algo sexy y alocado, con escenas de baile, Pitt con el torso desnudo y frases como ¬ę¬°Estaremos tomando margaritas junto al mar, mamacita!¬Ľ. Para la historiadora f√≠lmica del feminismo Maggie Hennefeld, de la Universidad de Minnesota, el humor del film es una de sus fortalezas clave: ¬ęThelma & Louise se alimenta a la vez de las tendencias m√°s conservadoras del g√©nero de comedia rom√°ntica y el incisivo absurdo del humor negro¬Ľ, dice. ¬ęIncluso sus raptos de violencia feminista retributiva provocan risas: son abruptas, sorprendentes, y revelan el absurdo de un mundo que sigue poniendo a los personajes femeninos en las situaciones m√°s imposibles y desagradables.¬Ľ Para el caso, la chisporroteante rabia del camionero cuando su tanque explota, o la seca explicaci√≥n de Louise al polic√≠a estatal que acaba de incapacitar: ¬ęMi marido no fue dulce conmigo, mire en lo que me convert√≠.¬Ľ

El director Ridley Scott tuvo un rol clave en c√≥mo se habla sobre la representaci√≥n de las mujeres en pantalla. En una c√©lebre tira c√≥mica de 1985 de Alison Bechdel, Alien es la √ļnica pel√≠cula que su protagonista ha sido capaz de ver en a√Īos, la √ļnica que pasa su estricto test: el film debe tener al menos dos mujeres, y que hablen entre ellas de ¬ęalgo adem√°s de un hombre¬Ľ. Thelma & Louise ciment√≥ la reputaci√≥n de Scott como un peso pesado de Hollywood que pod√≠a asumir temas feministas. Puede verse su toque en el esplendor visual de la pel√≠cula, incluyendo esos interminables paisajes des√©rticos y la ¬ęarmada¬Ľ que rodea a nuestras hero√≠nas en el final. El aspecto general es juguet√≥n, basta mirar el modo en que Pitt aparece jugando con una manguera. Pero hay que tener mucho cuidado en no deslucir el cr√©dito de la guionista Khouri. ¬ęLa veo como una pel√≠cula de Callie Khouri, especialmente cuando se la pone junto a otras cosas que ha escrito y hecho¬Ľ, dice Cobb. ¬ęTodo, desde la manera en que vuela el cami√≥n a la idea de Brad Pitt como una figurita para ver e imitar, a la idea de que una aventura de una noche es aceptable en una mujer. El gui√≥n es muy, muy importante.¬Ľ

Khouri pas√≥ a dirigir pel√≠culas protagonizadas por mujeres como Divinos secretos y, m√°s recientemente, cre√≥ la exitosa serie televisiva Nashville. Davis defini√≥ a Khouri como ¬ęuna revolucionaria¬Ľ, porque ¬ęcrea personajes que est√°n a cargo de su propio destino, hasta el final. Mujeres due√Īas de s√≠ mismas.¬Ľ Y en Thelma & Louise hay algo m√°s que acci√≥n y risas. Es una pel√≠cula tambi√©n profundamente desafiante sobre la cultura de la violaci√≥n, algo que muchas de las personas entrevistadas por Jennifer Townsend en su perspicaz documental de 2017 Catching Sight of Thelma & Louise analizan a fondo. Townsend revisita a hombres y mujeres que llenaron un cuestionario de investigaci√≥n sobre la pel√≠cula en su estreno original. Una mujer recuerda su propio matrimonio, y declara: ¬ęHay muchas m√°s Thelmas ah√≠ fuera de lo que la gente imagina¬Ľ. Otra entrevistada llamada Christi llora mientras se√Īala que la cultura de la violaci√≥n no ha cambiado desde 1991.

En la brutal escena del intento de violaci√≥n, Louise interrumpe el ataque a Thelma. Pero ella no le dispara al atacante en el acto, le dispara cuando √©ste no muestra ning√ļn remordimiento por el crimen. El incidente que criminaliza a Louise no es presumiblemente el ataque en el estacionamiento, sino algo que no se nombra y que le pas√≥ a ella en Texas algunos a√Īos antes del comienzo de los hechos del film. Nunca es explicado del todo, aunque Thelma trata de adivinarlo; pero sea lo que sea es algo tan terrible que las fugitivas desv√≠an su viaje a M√©xico para evitar al estado m√°s grande del pa√≠s, porque ella no puede ni siquiera retornar all√≠.

Para Cobb, escribir sobre la experencia de Louise en Texas es lo que lleva la pel√≠cula a otro nivel. ¬ęCrea el g√©nero de carretera para ellas, porque esa es la raz√≥n por la que terminan tanto tiempo en la ruta, no pueden atravesar Texas. Eso es lo que las convierte en fuera de la ley.¬Ľ Y ella elogia el gui√≥n por no detallarlo, d√°ndole al p√ļblico espacio para imaginar qu√© puede haber sido tan traum√°tico para hacer que un estado quede fuera de los l√≠mites. Sarandon ha dicho que el √°ngulo de Texas pareci√≥ ser pasado por alto por mucha gente en el estreno. ¬ęCuando apareci√≥, en realidad la gente pareci√≥ no darse cuenta de la violaci√≥n¬ę, dijo el a√Īo pasado. ¬ęAhora la ves y si est√°s un poco al tanto sab√©s de qu√© est√° hablando ella, y que tuvo este flashback del ataque que sufri√≥. Pero recuerdo haber tenido que clarificarlo en su momento.¬Ľ

Khouri fue la √ļnica persona que gan√≥ el Oscar por Thelma & Louise, aunque ambos papeles protag√≥nicos y Scott tambi√©n estuvieron nominados. La pel√≠cula que arras√≥ con todo en los premios de ese a√Īo fue El silencio de los inocentes, otro film en el que una protagonista femenina confronta a la violencia masculina. La estrella del film de Jonathan Demme, Jodie Foster, fue una de las primeras actrices seleccionadas para el elenco de Thelma & Louise, junto a Michelle Pfeiffer. Goldie Hawn y Meryl Streep tambi√©n estuvieron a punto de subirse juntas al Thunderbird: en lugar de eso hicieron La muerte le sienta bien.

Puede ponerse de esta manera: parece que el comienzo delos a√Īos ‚Äô90 estaba d√°ndole forma a un momento de explosi√≥n para las creativas mujeres de Hollywood. Pero nunca debe subestimarse el poder de la reacci√≥n. Hubo mucho de eso, incluyendo al periodista John Leo, quien sostuvo lo del ¬ęfeminismo t√≥xico¬Ľ en la revista Time; tambi√©n quienes la vieron como gratuitamente violenta (a pesar del hecho de que en la pel√≠cula solo hay un muerto), y a sus personajes masculinos como caricaturas poco realistas. No vale la pena apuntar la avalancha de pel√≠culas de acci√≥n de Hollywood en las que los hombres son excesivamente violentos, y los personajes femeninos de reparto est√°n apenas bosquejados. El gui√≥n de Khouri no trata de jugar con armas, sino de resistir la opresi√≥n. ¬ęMe quedo cualquier d√≠a con el ‚Äėfeminismo t√≥xico‚Äô del robo a una tienda, la venganza contra una violaci√≥n, el cami√≥n que explota, antes que con el neoliberalismo, la justificaci√≥n y el feminismo falso¬Ľ, dice Hennefeld. ¬ęPelear contra el patriarcado significa pegar algunos codazos.¬Ľ

Cuando Thelma y Louise toman la decisi√≥n de saltar es una condena al Estados Unidos contempor√°neo, y especialmente a las fuerzas de la ley y el orden del establishment que no les ofrecen ninguna protecci√≥n: un tema de la pel√≠cula que resuena de manera a√ļn m√°s poderosa en 2021. ¬ęEllas ya fueron defraudadas y dejadas fuera del sue√Īo americano¬Ľ, dice Cobb. ¬ęSalen a la ruta para tener una vacaci√≥n de sus vidas habituales, pero el patriarcado aparece donde vayan, y su falta de femineidad de clase media solo empeora la confrontaci√≥n con la polic√≠a, el s√≠mbolo definitivo de la autoridad institucional. No tienen salida.¬Ľ

Davis tuvo algo que decir sobre los detractores: ¬ęSi te sent√≠s amenazado por esta pel√≠cula es que te est√°s identificando con la persona equivocada.¬Ľ Lo que conforma un potente argumento sobre la representaci√≥n en pantalla: algunos p√ļblicos est√°n tan acostumbrados a los hombres en papeles protag√≥nicos que se identifican con ellos, aunque no sean orotagonistas. O, para ponerlo de manera m√°s brutal: los sexistas no pueden poner su cabeza en esta pel√≠cula. Desde que interpret√≥ a Thelma, Davis ha estado luchando por mejores papeles para mujeres en el cine mainstream. Recientemente dijo que Thelma & Louise ¬ęcambi√≥ para siempre la manera en que considero qu√© papeles tomar. Pienso en qu√© dir√°n las mujeres del p√ļblico cuando vean la pel√≠cula.¬Ľ En 2004 fund√≥ el Geena Davis Institute on Gender in Media, una organizaci√≥n cuyo objetivo es mejorar la representaci√≥n de las mujeres en cine y televisi√≥n. Y ha sido muy expresiva en demandar cambios en la industria, un cambio que a√ļn no ha ocurrido. ¬ęPor las reacciones de la prensa sobre Thelma & Louise, pens√© que todo iba a cambiar, y que tendr√≠amos muchas m√°s protagonistas femeninas en pel√≠culas, y estaba encantada¬Ľ, ha dicho. ¬ęHubo varias oportunidades en las que salieron pel√≠culas por las que la gente asegur√≥ que las cosas iban a cambiar, pero no fue as√≠.¬Ľ

Thelma & Louise no es una pel√≠cula que aliente a mirar atr√°s, pero el 30¬į aniversario es una buena raz√≥n para celebrar una pel√≠cula que contrabandea una cr√≠tica feminista dentro de una colecci√≥n de g√©nero de Hollywood. Una pel√≠cula sobre un despertar feminista, que le dio a las mujeres un lugar protag√≥nico con poder de fuego, deseo y complejas vidas interiores. Thelma & Louise no es un film radicalmente feminista, pero s√≠ genera un espacio para una nueva especie de pel√≠cula comercial que empuja las fronteras un poco m√°s all√°. Pel√≠culas en las que las mujeres no tienen que morir segundos despu√©s de darse un beso, pel√≠culas en las que las sobrevivientes pueden liberarse del trauma, pel√≠culas en las que las mujeres est√°n a cargo de su destino hasta el final.

¬ęLo que amo, sobre todo, es lo que lleg√≥ a significar para el p√ļblico femenino a trav√©s de los a√Īos¬Ľ, dice Hennefeld. ¬ęDispara la imaginaci√≥n hacia la demanda de un mundo diferente¬ę. Y a veces hay que seguir el camino, te lleve a donde te lleve. Aun cuando te lleve a lo desconocido.