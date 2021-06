–

De parte de CGT Costaponent June 21, 2021 96 puntos de vista

Des de les Seccions Sindicals de la CGT a l’Atenció Primà ria de l’ICS venim lluitant i continuarem lluitant per una ATENCIÓ PRIMÀRIA FORTA.

El proper 30 de juny l’Atenció Primà ria de l’ICS patirà un altre cop de grà cia, ja que es produirà l’ACOMIADAMENT MASSIU DE MOLTES COMPANYES que, durant mesos, han apuntalat una Atenció Primà ria en permanent destrucció per la inacció dels poders politics que tenen més permeabilitat per les demandes del capitalisme insaciable per aconseguir BENEFICIS ECONÒMICS amb la SALUT de TOTES.

A L’ATENCIÓ PRIMÀRIA NO ENS PODEM PERMETRE LA PÈRDUA DE PROFESSIONALS!

La constant destrucció de l’Atenció Primà ria va fer que la CGT de Catalunya convoqués la VAGA de l’ATENCIÓ PRIMÀRIA de REBEL·LIÓ ATENCIÓ PRIMÀRIA el novembre de 2018.

El 10 març d’enguany la CGT de Catalunya, conjuntament amb altres sindicats, va convocar VAGA en defensa d’uns SISTEMA DE SALUT 100% PÚBLIC on l’ATENCIÓ PRIMÀRIA ha de ser l’EIX DEL SISTEMA, on els EQUIPS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA garanteixin l’ACCESIBILITAT amb visites presencials, la LONGITUDINALITAT, una atenció GLOBAL, la COORDINACIÓ entre els diferents nivells assistencials i la necessà ria PARTICIPACIÓ en l’ORGANITZACIÓ dels centres per les veïnes i les professionals.

No cal dir que ens sobren motius i raons per adherir-nos a la JORNADA DE LLUITA del proper 30 de juny.

CONCENTREM-NOS DAVANT DELS CENTRES AMB LES NOSTRES REIVINDICACIONS

https://youtu.be/MZ7AQC9yvws

i

PUGEM LES FOTOS A LES XARXES SOCIALS

#SíoSíAtencióPrimà ria

#EnfortimAtencióPrimà ria

#EstemFartes