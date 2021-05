–

脷ltimamente busco la palabra de Ricardo Piglia. Sobre todo, sus conferencias o entrevistas p煤blicas. Luego de leer sus diarios, cuando salieron, una parte de m铆 qued贸 a la b煤squeda de ese tipo de narraciones. Busco, sobre todo, sus referencias a Borges, un poco para pensar esa inversi贸n seg煤n la cual se trata menos de indagar sobre las formas en que la realidad aparece en la ficci贸n, y m谩s sobre los modos en que la ficci贸n opera sobre la llamada realidad. Luego de vencer resistencias, finalmente logr茅 ver el documental de Andr茅s Di Tella 芦327 cuadernos禄. Mas all谩 de la fascinaci贸n que pueda despertar la ret贸rica del escritor, este diario (f铆lmico) de aquel diario (literario), me sorprendi贸 por todas partes: la cita al diario f铆lmico de Amorin (Borges/Quiroga/Neruda) junto a la pregunta 芦驴cu谩l es el presente de un diario?禄; los puntos de divergencia (imaginarios?) de una vida, le铆dos por la voz del propio viviente, como el desgarro de la partida de la casa familiar de Adrogu茅, y desde entonces, la amistad con su primo que se qued贸, y que representa para 茅l la hip贸tesis contraf谩ctica sobre qu茅 hubiera sido de 茅l de haberse quedado all铆; el recuerdo de su padre: 芦el hijo de puta de mi viejo me dijo que no quiere que sea un sobaco ilustrado禄. Di Tella, dice, busca 芦recuerdos ajenos禄, una comprensi贸n mayor de los funcionamientos de la memoria -prop贸sito que se aproxima a cierta b煤squeda de 芦Los Rubios禄, de Albertina Carri-, quiz谩s porque necesitamos de ellos -de esos recuerdos que no son nuestros- para entender algo de este pa铆s.

Luego, si. Es angustiante. Me impresion贸 mucho la caminata por las ca帽er铆as subterr谩neas de la ciudad. Fluidos e inconsciente. Y ver de pronto ah铆, al escritor con una linterna encendida! Los colores, los cielos grises. Todo es muy preciso. Luego, material de archivo que desconoc铆a. Roberto Guevara y Valle grande. El destacamento policial de Maschwicz, tomado por el ERP 22 de agosto. Y sobre el final, Ricardo prendiendo fuego a los cuadernos. El escritor quemando sus manuscritos. Incinerando esos documentos, las llamas consumi茅ndolos. Seguramente pensando en que con la desaparici贸n de la materia vivida, se consagraba al poder literario, el que m谩s inquietud le produc铆a (copias reescritas de lo redactado en esos mismos papeles estaban ya en manos de la industria, publicados y exitosos, con otra firma Emilio Renzi), legando, c贸mo 茅l mismo dice, toda su vida -lo vivido y la vida- a la ficci贸n.

