De parte de Grup Antimilitarista Tortuga March 18, 2022 75 puntos de vista

Art铆culo de octubre de 2018, que mantiene plena vigencia.

13 octubre 2018

Pasan siete a帽os de la guerra de Siria y tres de la brutal agresi贸n militar de una veintena de pa铆ses a Yemen y a煤n ha habido ni una sola manifestaci贸n considerable exigiendo su fin. EEUU y sus socios planean nuevos ataques militares contra varias naciones, mientras mantienen abiertas las guerras de Irak, Afganist谩n (la m谩s larga de la OTAN), Libia, Sud谩n y Somalia que destrozan la vida de millones de personas cada d铆a.

La guerra ya no es “el 煤ltimo recurso para resolver los conflictos entre los estados” sino otro negocio redondo del capitalismo, vendida por los mercaderes de armas y saqueadores de los recursos naturales ajenos como panacea para salvar a la humanidad de los monstruos que ellos mismos fabrican, haciendo de “bomberos pir贸manos”.

Desde la Segunda Guerra Mundial s贸lo ha habido dos grandes movimientos por la paz: contra las guerras de Vietnam y de Irak.

Vietnam: los rasgos de unas protestas hist贸ricas

1- Empezaron despu茅s del inicio de la invasi贸n: la guerra fue televisada y todo EEUU puedo ver c贸mo sus 500.000 soldados arrasaban cultivos y aldeas y masacraban a los civiles. Las im谩genes conmocionan al mundo entero.



2- La llegada de los cad谩veres de los soldados de EEUU a su tierra: un total de 58.000 j贸venes afroamericanos y de la clase obrera, reclutados forzosamente: un tal George Bush -blanco y rico-, se escapar谩 de “servir a la patria” y ser铆a presidente de EEUU m谩s tarde.



3- El Movimiento por los Derechos Civiles de los afroamericanos de EEUU se fusiona con el movimiento contra la guerra, creando una impresionante fuerza.



4- No convence el pretexto de “Eliminar a los comunistas del Vietcong”: 驴Realmente el peque帽o pa铆s del sudeste asi谩tico era una amenaza para la superpotencia en Am茅rica?



5 -La resistencia vietnamita es progresista y las fuerzas de izquierda en todo el mundo se vuelcan en solidaridad con sus camaradas dirigidos por Ho Chi Minh. El apoyo de los pa铆ses socialistas fue determinante en la victoria de Vietnam.



6- Artistas como John Lennon con su “Imagine” o Joan Baez que viaja con su guitarra hasta Vietnam, se convierten en la voz de este movimiento.

Irak: otra experiencia exitosa, aunque a medias

7- El “No” a la guerra empieza antes de su inicio. La ONU, y los grandes medios de comunicaci贸n vinculados al Partido Dem贸crata revelan las mentiras del r茅gimen de Bush, mientras tiran del “s铆ndrome de Vietnam”. El senador Barak Obama se hace notar y ve su oportunidad: Prometer谩 salir de Irak (y de Afganist谩n), pero nunca lo har谩.



8- Francia y Alemania se oponen a EEUU con el fin de salvar sus inversiones en Irak y su posici贸n en la regi贸n; el Comit茅 del Nobel sueco le entrega a Barak Obama, el gatopardo, un disuasorio, “preventivo” e in煤til premio de Paz. La agresi贸n contra Libia llevar谩 su sello particular: lanzar guerras sin ser visible.



9- El movimiento antiglobalizaci贸n proporciona al movimiento pacifista su log铆stica y a millones de activistas, sus organizaciones y sus redes.



10- Que Irak sea una de las principales reservas mundiales del petr贸leo aumenta las sospechas (algo que la invasi贸n a Afganist谩n no hace). En realidad, el objetivo de EEUU fue colonizar Irak e instalar a las tropas de la OTAN en el coraz贸n de Oriente Pr贸ximo.



11- En Espa帽a, y a pesar de que la intenci贸n de los autores intelectuales del atentado del 11-M fue convencer a los ciudadanos de la “necesidad de aplastar a los terroristas” y mantener ocupado a Irak, la consigna del pueblo se centr贸 en sacar a SUS tropas de aquel pa铆s (ya no el “fin de la guerra”). Una vez que el presidente Zapatero cumpli贸 con esta exigencia, la guerra, que continua hasta hoy, cay贸 en olvido.

No pudimos parar la guerra: parte de la poblaci贸n iraqu铆 (los 谩rabes chiitas y los kurdos sunnitas) fue enga帽ada y apoy贸 la invasi贸n.

Desaparece el movimiento por la paz

Mientras las fuerzas de derecha lanzaban el “Di谩logo de civilizaciones/religiones” para paliar las consecuencias de las guerras, la izquierda casi desaparece del mapa, y aqu铆 algunos motivos:

12- La frustraci贸n generada por “no poder hacer nada” ante el poder铆o del militarismo.



13- Los promotores de las guerras, aprendiendo de la experiencia de Irak, las empezaran a vender como “humanitarias” (Libia), “contra el terrorismo”, utilizando el 11-S (Afganist谩n, Mali), e incluso simplemente las ocultaran como la de Yemen.



14- Utilizar a mercenarios alias “contratados” de distintos pa铆ses en vez de enviar a los soldados propios de la “Mili”. As铆, no habr谩 una “avalancha de f茅retros” y por ende, protestas de familiares. Espa帽a suele contratar a los latinoamericanos: Entre el 2007 y el 2016, doce de ellos han muerto vistidendo el uniforme del Ej茅rcito Espa帽ol en las misiones internacionales. Seg煤n el periodista Miguel Gonz谩lez, en 2012 hab铆a 3.591 latinoamericanos en los cuarteles de Espa帽a. Unos mil euros y los “papeles” previamente retenidos, son toda una tentaci贸n para los j贸venes que huyen de la pobreza, tambi茅n organizada previamente.



15- La privatizaci贸n de los ej茅rcitos y el auge de empresas reclutadoras de lumpen proletariado dispuesto a matar y morir por dinero, como la Contra nicarag眉ense, Al Qaeda (y sus filiales “Estado Isl谩mico”, “Muyahedines” “Rebeldes” etc.), Blackwater (ahora Xe Services), etc. En Siria, los grupos yihadistas sunnitas y sus facciones defienden los intereses de Turqu铆a, EEUU, Israel, Arabia Saud铆, Emiratos 脕rabes, Qatar; el grupo chiita Fatemiyun es contratado por Ir谩n, y Wagner por Rusia.



16- Los grandes medios de comunicaci贸n ya censuran las im谩genes del sufrimiento de los civiles en las guerras bajo el pretexto de “no herir la sensibilidad de la audiencia”, y en su lugar transmiten v铆deos de militares repartiendo caramelos entre los ni帽os, que no abusando de ellos. Han “deshumanizado” a las v铆ctimas, llam谩ndoles “da帽os colaterales”. Bajo lemas de “apoyar a las tropas”, han amordazado hasta a algunos l铆deres de izquierda, que llegan a mandar saludos navide帽os con videoconferencia a unos compatriotas armados hasta los dientes que han se han apoderado de la tierra de otras naciones.



17- Presentar la “resistencia” en los pa铆ses agredidos, como Talib谩n, “Yihadismo”, etc. impidiendo suscitar simpat铆a con la naci贸n atacada y la verdadera resistencia.



18- El que Rusia y China -considerados por un sector de la izquierda “pa铆ses enemigos de EEUU” no vetaran la agresi贸n de la OTAN a Libia, o que Rusia participara en la guerra de Siria.



19- La confusi贸n existente en los escenarios de guerra, al no saber qui茅n es “el bueno” y qui茅n “el malo”: EEUU arma a los kurdos para que luchen contra Daesh, mientras arma a Daesh para que desmantele al Estado sirio y, de paso, viole a las mujeres kurdas, 谩rabes, turcomanas, etc. 隆Eso s铆, despu茅s se premiar谩 con un Nobel de la paz a una de ellas por sobrevivir a la violaci贸n y esclavitud!



20- Existe un sector del progresismo convencido de poder convertir una guerra en una revoluci贸n social, poniendo el ejemplo de la Revoluci贸n de Octubre del 1917 de Rusia. Algo imposible hoy, teniendo en cuenta el poder铆o militar devastador de los pa铆ses imperialistas. Intervenir en una guerra en nombre del progreso es hoy no es una estupidez, sino es una estafa.



21- Centrarse en manifestaciones y denuncias, descuidando un trabajo continuo de concienciaci贸n de los ciudadanos y mostrar los motivos y las consecuencias de las guerras contra otros seres humanos. Se puede preguntar qu茅 hace Espa帽a en Mali, por ejemplo, o en Afganist谩n y en el L铆bano. 驴Cu谩l es su grado de implicaci贸n en la muerte de decenas de miles de sirios y yemen铆es?, entre otras preguntas.



22- El error de convertir en fetiche al imperialismo, como la fuente de todas las guerras del mundo, manteniendo el viejo enfoque del “Norte contra el Sur” y perdiendo de vista la “visi贸n de clase”: La guerra de Siria, por ejemplo, es principalmente un conflicto entre las potencias de la regi贸n.

Lo que podemos hacer

Ya que el chollo de la interminable “guerra contra el terror” y luchar contra los “Estados canalla” promete alcanzar nuevas naciones y otra d茅cada, es primordial crear un amplio movimiento antimilitarista:

23- Convertir el “No a la guerra, bajo ninguna bandera, ni denominaci贸n y concepto” en un principio inamovible, al igual que el “no a la tortura”.



24- Relacionar lo local con lo global: recordar a la poblaci贸n que es imposible construir una sociedad justa participando en la matanza de otros pueblos, y cerrar los ojos a los cr铆menes que se hace a nuestro nombre.



25- Se帽alar que el objetivo de las actuales guerras no es un “cambio de r茅gimen” (podr铆an hacerlo como anta帽o con golpes de estado o magnicidios), eliminando a Bin Laden, Asad, Sadam o Gadafi, sino colonizar pa铆ses estrat茅gicos.



26- Dejar de llamar “democr谩tico” al Estado que participa en la matanza de millones de personas “extranjeras”. Martin Luther King acus贸 al gobierno de los EEUU de ser el “el mayor proveedor de violencia en el mundo”.



27- Revelar que con el mill贸n de euros que cuesta un misil Tomahawk se podr铆a evitar la muerte de algunos de los 100.000 ni帽os que hoy se morir谩n de hambre. Donald Trump, que ha creado un gabinete para nuevas guerras, intenta que sus socios de la OTAN paguen m谩s y pongan m谩s carne de ca帽贸n. El gasto militar de EEUU, unos 603.000 millones de d贸lares en 2018, es equivalente a la suma de las siguientes 14 potencias; ha tenido un aumento de 25.000 millones con respecto al a帽o 2017, tendr谩 otro de 16.000 millones para el 2019, recortando los fondos para vivienda p煤blica, atenci贸n m茅dica y educaci贸n, medio ambiente, etc.

Espa帽a ha destinado 32.000 millones de euros al gasto militar y al control social en 2018, seg煤n el Grupo Antimilitarista Tortuga, lo que supone un incremento del 10,7% respecto al a帽o anterior (unos 80 millones al d铆a), mientras 10,2 millones de personas (el 22,3% de la poblaci贸n) viven por debajo del umbral de la pobreza.

28- La educaci贸n para la paz en el colegio, para que en el futuro nadie sea capaz de manipularles, envi谩ndoles a poner bombas o lanzar misiles para eliminar a otros seres humanos.



29- Invitar al movimiento ecologista como parte de esta lucha: cantidad de bombas descargadas sobre Irak desde 1991, y sobre Afganist谩n desde 1980 hasta ahora, no s贸lo ha sepultado a cientos de miles de personas, sino ha contaminado la tierra, el agua y el aire, y ha producido da帽os medioambientales de graves consecuencias para el planeta. Dichos pa铆ses han sido cementerios de uranio empobrecido y terrenos para probar nuevos artefactos b茅licos.



30- Trabajar con los inmigrantes, ya que un importante sector ha huido de las guerras y conflictos armados.



31- Integrar al poderoso movimiento feminista: las mujeres aqu铆 y all谩 son de las principales perjudicadas por el militarismo.



32- Implicar a organismos mundiales existentes para un cambio positivo basado en la cooperaci贸n y la responsabilidad entre los estados.



33- Insistir en el consumismo 茅tico: no al petr贸leo de otras naciones, ni a su colt谩n, a cualquier precio.





Fuente: https://blogs.publico.es/puntoysegu…