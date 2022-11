–

Una de las publicaciones m谩s reproducidas de Gene Sharp es su listado publicado en 1973 de 198 m茅todos (o tipos de acciones) noviolentas. En 2021 Michael Beer public贸 un estudio en el que se contabilizan 346 t谩cticas de resistencias noviolentas. Estos 148 tipos de acciones noviolentas son un 75 % m谩s de ejemplos de actuaciones disponibles para protestar, reivindicar, etc. 驴Es el n煤mero lo importante? Bueno, es una aproximaci贸n que no est谩 nada mal, sobre todo porque nos parece que indica que la noviolencia sigue viva, creativa y que se adapta a los tiempos cambiantes, se帽al de buena salud.

El trabajo que hoy rese帽amos, 鈥T谩cticas de resistencia civil en el siglo XXI鈥 tiene 116 p谩ginas y est谩 publicado en 2021 por el ICNC (Centro Internacional de conflictos noviolentos) y su autor es Michael A. Beer.

El Centro Internacional de Conflictos No Violentos es una fundaci贸n educativa independiente sin fines de lucro, fundada en 2002. Promueve el estudio y la utilizaci贸n de estrategias no militares por parte de movimientos civiles para establecer y defender los derechos humanos , la justicia social y democracia. Con sede en Washington, DC, ICNC trabaja con instituciones educativas y organizaciones no gubernamentales en los Estados Unidos y en todo el mundo para educar al p煤blico mundial e influir en las pol铆ticas y la cobertura de los medios del creciente fen贸meno de la acci贸n estrat茅gica noviolenta.

Michael A. Beer es director de Nonviolence International, una organizaci贸n sin fines de lucro con sede en Washington, DC, que promueve enfoques noviolentos en los conflictos internacionales. Desde 1991 ha trabajado con NVI para servir a las personas marginadas que buscan utilizar t谩cticas noviolentas a menudo en entornos dif铆ciles y peligrosos. Esto incluye activistas de la di谩spora, coaliciones multinacionales, movimientos sociales globales, as铆 como dentro de: Myanmar, T铆bet, Indonesia, Rusia, Tailandia, Palestina, Camboya, Timor Oriental, Ir谩n, India, Kosovo, Zimbabue, Sud谩n y Estados Unidos.

Introducci贸n

Beer comienza su trabajo con un p谩rrafo que merece la pena reproducir: 鈥La resistencia civil noviolenta ocurre diariamente en muchas sociedades en una variedad de formas que incluyen los bloqueos ind铆genas contra la extracci贸n de recursos en el Amazonas, huelgas de hambre anticorrupci贸n en Rusia, protestas callejeras contra dictadores en el Medio Oriente y 脕frica del Norte, ceremonias ilegales de bodas entre personas del mismo sexo en India e intervenciones de protecci贸n de ballenas en barcos en el Oc茅ano Ant谩rtico鈥. Y la lista de ejemplos podr铆a ser much铆simo mayor como va a acabar demostrando.

Casi inmediatamente reconoce que 鈥Sin embargo, a pesar del inter茅s generalizado en el tema, el esfuerzo m谩s completo para catalogar la amplia gama de t谩cticas noviolentas sigue siendo los 198 m茅todos noviolentos de Gene Sharp, una extensa lista completa con descripciones, ejemplos y categor铆as que se public贸 en 1973 (Sharp, Gen. La pol铆tica de la acci贸n noviolenta, segundaparte: los m茅todos de la acci贸n noviolenta. Boston, MA: Porter Sargent Publishers, 1973). Desde entonces, no ha habido un esfuerzo integral para actualizar significativamente esta aclamada lista鈥.

Y aqu铆 hay que hacer una peque帽a puntualizaci贸n terminol贸gica: En esta monograf铆a, el t茅rmino 芦t谩cticas禄 se usar谩 indistintamente con el t茅rmino 芦m茅todos禄. Aqu铆, en Espa帽a, solemos hablar de tipos de acciones noviolentas.

Desde 2016, Nonviolence International ha estado recopilando e identificando nuevos m茅todos de resistencia civil en la base de datos de t谩cticas noviolentas. Esta monograf铆a surgi贸 de este proceso de catalogaci贸n y responde a tres preguntas:

1.- 驴Qu茅 t谩cticas no identific贸 Sharp y qu茅 nuevas t谩cticas de resistencia civil hay?

2.- 驴Qu茅 nueva categorizaci贸n de t谩cticas puede ser 煤til para documentar y comprender esta actividad humana?

3.- 驴C贸mo puede este nuevo conocimiento, sobre t谩cticas y su clasificaci贸n, ser 煤til para la pr谩ctica?

En definitiva: estudiar t谩cticas puede inspirar y promover la acci贸n, profundizar la comprensi贸n acad茅mica, ayudar a recuperar la historia de la no violencia, mejorar las habilidades a trav茅s de la educaci贸n y la capacitaci贸n, y mejorar la planificaci贸n estrat茅gica.

Resistencia civil

En la monograf铆a se afronta la definici贸n de la resistencia civil y se opta por la definici贸n de Veronique Dudouet en Powering to Peace: Integrated Civil Resistance and Peacebuilding Strategies (2017):

La resistencia civil es una estrategia de resoluci贸n de conflictos extrainstitucional en la que los movimientos de base organizados utilizan varias [鈥 t谩cticas noviolentas como huelgas, boicots, manifestaciones, no cooperaci贸n, autoorganizaci贸n y resistencia constructiva para luchar contra la injusticia percibida sin la amenaza o el uso de violencia.

Tambi茅n nos recuerda que la desobediencia civil no es sin贸nimo de resistencia civil, sino una t谩ctica dentro de la resistencia civil.

Para poder comprender mejor la Resistencia civil recurre a categorizarla en 3 niveles: acci贸n, campa帽a y movimiento; como se ve en la siguiente tabla

El uso de una o varias t谩cticas noviolentas por s铆 solo no suele ser suficiente para librar una campa帽a noviolenta. Se necesita una estrategia reflejada en:

Participaci贸n multitudinaria y sostenida

Resiliencia frente a la represi贸n

Selecci贸n efectiva de las redes de apoyo

Adherencia a seis factores clave que hacen que los movimientos sean efectivos que incluyen: unidad, planificaci贸n estrat茅gica, disciplina noviolenta, crecimiento de la participaci贸n, manejo de la represi贸n y facilitaci贸n de las deserciones de los aliados de los oponentes a favor del movimiento.

Clasificaciones de las t谩cticas noviolentas

A la vez, la monograf铆a de Beer ofrece una nueva clasificaci贸n de las t谩cticas noviolentas basada en lo que se dice, en lo que no se hace y en lo que se hace, y a su vez divididos por su sentido coactivo o de confrontaci贸n o su sentido persuasivo o de construcci贸n.

Hay una l铆nea discontinua entre las acciones de protesta y apelaci贸n para indicar que muchos actos de expresi贸n se pueden utilizar tanto con fines constructivos como de confrontaci贸n.

Es muy 煤til para la reflexi贸n noviolenta tener distintos modelos para comparar los an谩lisis de varios autores y poder organizar las acciones con mayor consciencia. A continuaci贸n reproducimos otra forma de categorizar las acciones noviolentas:

Por qu茅 se han multiplicados los tipos de acciones noviolentas

Seg煤n Beer, la multiplicaci贸n de t谩cticas noviolentas se debe a:

1.- Crecimiento de las tecnolog铆as digitales, que han permitido la realizaci贸n de campa帽as masivas a trav茅s de plataformas digitales (p.ej., Avaaz) que encauzan peticiones o convocan a manifestaciones. Anonymus ser铆a otro ejemplo de nuevas actuaciones noviolentas.

2.- Resistencia cultural basada en el arte, a trav茅s del arte se han realizado acciones para protestar, apelar a la justicia, sensibilizar, 鈥 Por ejemplo, Beautiful Trouble (Boyd y Mitchell, 2016) es un libro que destaca t谩cticas efectivas de resistencia creativa utilizadas en muchas campa帽as. Fue coescrito por decenas de activistas en la nube de Internet y tiene un sitio web, una red y un grupo de capacitaci贸n que lo acompa帽an y que buscan promover acciones noviolentas efectivas y creativas

3.- Activismo de derechos humanos, son muchas las organizaciones de base que desarrollan t谩cticas noviolentas en cualquier lugar del mundo para luchar por los derechos humanos. Un ejemplo ser铆a New Tactics in Human Rights que difunde t谩cticas de varias campa帽as para que las puedan usar otr@s activistas.

4.- Difusi贸n del conocimiento sobre la resistencia civil. Aunque todav铆a existe una brecha digital en muchas partes del mundo, y la vigilancia y la censura digitales son pr谩cticas comunes, Internet ha contribuido significativamente a la difusi贸n mundial del conocimiento sobre la resistencia civil. Antes de Internet, los esfuerzos de los acad茅micos, educadores y capacitadores para ense帽ar la resistencia noviolenta se limitaban a la interacci贸n en persona o las llamadas telef贸nicas, y las limitaciones financieras y log铆sticas que las acompa帽aban. El acceso mejorado a Internet, tanto en t茅rminos de infraestructura y asequibilidad, como los avances en conectividad en muchas partes del mundo, ha permitido a los educadores explorar v铆as educativas menos costosas y m谩s f谩cilmente escalables.

5.- Innovaci贸n t谩ctica de mujeres y minor铆as sexuales / de g茅nero. Las mujeres fueron pioneras en muchos de los cientos de m茅todos no violentos que se han observado a lo largo de la historia鈥 Las mujeres activistas han podido capitalizar cinco caracter铆sticas sociol贸gicas que les dieron una ventaja y una ventaja espec铆fica en los movimientos de resistencia civil, en comparaci贸n con los hombres: la presencia de mujeres reduce el nivel de violencia y represi贸n de las fuerzas de seguridad; las mujeres suelen ser las mejores guardianas de la disciplina noviolenta dentro del movimiento; las mujeres tienden a organizarse en redes horizontales, que demuestran ser m谩s eficientes y resilientes para un movimiento que los sistemas jer谩rquicos dirigidos por hombres; las mujeres muestran menos rivalidades internas y con frecuencia pueden lograr una mayor unidad que activistas masculinos; las mujeres muestran una mayor capacidad que los hombres para construir lazos de solidaridad a trav茅s y m谩s all谩 de las divisiones sociales (ya sean religiosas, 茅tnicas o socioecon贸micas) y las rivalidades pol铆ticas.

6.- Resistencia al ascenso del poder corporativo global. Las intervenciones [t谩cticas] se dan en muchos lugares, desde el punto de destrucci贸n donde la extracci贸n de recursos est谩 devastando ecosistemas intactos, tierras ind铆genas y comunidades locales, hasta el punto de producci贸n donde los trabajadores se est谩n organizando en los talleres clandestinos y las f谩bricas del mundo. Las acciones solidarias surgen en el punto de consumo donde se venden los productos que se elaboran a partir de procesos injustos, e inevitablemente comunidades de todo tipo toman acciones directas en el punto de decisi贸n para confrontar a los decisores que tienen el poder de hacer los cambios que necesitan. Otra intervenci贸n com煤n ocurre en el punto de transporte en forma de bloqueos de barcos, trenes y otros veh铆culos.

7.- Represi贸n en curso. Los reg铆menes autoritarios habitualmente reprimen y toman represalias contra las acciones independientes de las sociedades civiles y est谩n constantemente inventando y experimentando con nuevos medios para hacerlo. Este retroceso autoritario tiende a estimular la innovaci贸n t谩ctica por parte de los grupos reprimidos pero a煤n movilizados. Las autoridades no est谩n preparadas para esto. Para minimizar los costos y los riesgos de ser reprimidos, se incentiva a los activistas a experimentar con una variedad de t谩cticas de resistencia noviolenta.

8.- Competencia por la atenci贸n p煤blica. Las campa帽as noviolentas se fijan en competir con los medios de comunicaci贸n de masas por la informaci贸n que llega al p煤blico.

9.- Competencia por los recursos entre grupos de un mismo movimiento. Cunningham, Dahl y Fruge (2017) analizaron estad铆sticamente la difusi贸n y diversificaci贸n de las t谩cticas utilizadas en las luchas por la autodeterminaci贸n de 1975 a 2005 y encontraron que: 鈥淒adas las limitaciones en sus capacidades, la competencia entre organizaciones en un movimiento compartido y diferentes recursos requisitos para las estrategias no violentas, mostramos que las organizaciones tienen incentivos para diversificar las t谩cticas en lugar de simplemente copiar a otras organizaciones鈥.

10.- Desastres naturales o inducidos por el hombre. La pandemia de COVID de 2020 es un ejemplo de un desastre que condujo a numerosas innovaciones t谩cticas. Por ejemplo, los fan谩ticos de KPop en Tiktok inundaron la campa帽a de Trump con solicitudes de boletos para su manifestaci贸n en Oklahoma, para privar a sus seguidores de la oportunidad de asistir a la manifestaci贸n y enga帽ar a los organizadores sobre el n煤mero de asistentes.

Valoraci贸n de la monograf铆a

Esta monograf铆a de Michael Beer nos ofrece un listado mucho m谩s actualizado y amplio de las t谩cticas o tipos de acci贸n noviolenta. Ya s贸lo por eso ser铆a inspiradora para nuestra acci贸n social. Pero, adem谩s, nos muestra diversos an谩lisis sobre la resistencia civil que nos pueden ayudar a comprender mejor al concepto y aplicarlo con mayor claridad. Encontrar ratos de reflexi贸n personal y comunitaria sobre nuestra acci贸n pol铆tica es crucial y muy positivo para el desarrollo de nuestras actuaciones. A ello puede colaborar este documento que es, por tanto, muy adecuado para an谩lisis sosegado, cr铆tico y autocr铆tico, y una llamada a la imaginaci贸n y la creatividad en nuestras acciones.

Es importante destacar que la monograf铆a opina que no cualquier acci贸n puede ser considerada como una t谩ctica noviolenta y, entre otros, los criterios que impone son que adem谩s de ser noviolentas, no sean procesos rutinarios o institucionales con resultados conocidos.

As铆 que, os animamos a consultar el enlace y disfrutar de la lista ampliada de t谩cticas noviolentas.