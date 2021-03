–

Joseba Merino: ‚ÄúNo creo que vaya haber ni juicio, ni sentencia ni nada parecido por los fusilamientos en Bah√≠a de Pasaia‚ÄĚ

Rosa Jimeno: ‚ÄúPaco Etxeberria realiz√≥ la autopsia de los cuerpos y se qued√≥ impresionado al ver los cuerpos tiroteados‚ÄĚ

El 22 de marzo se cumplen ya 37 a√Īos de la emboscada en la bah√≠a de Pasaia y que supuso el ‚Äúfusilamiento‚ÄĚ a manos de la polic√≠a espa√Īola de cuatro militantes de los Comandos Aut√≥nomos Anticapitalistas. Aquella noche la sangre de Jos√© Mar√≠a Izura ‚ÄėPelu‚Äô y Pedro Mar√≠a Isart ‚ÄėPelitxo‚Äô, Rafael Delas ‚ÄėTxapas‚Äô y Dionisio Aizpuru ‚ÄėKurro‚Äô inund√≥ la bah√≠a y las rocas de Pasaia. La autopsia practicada a los fallecidos revel√≥ que Dionisio Aizpuru presentaba en su cuerpo 36 orificios de bala, tanto de entrada como de salida, Pedro Mar√≠a Isart, ten√≠a 28, Juan Mar√≠a Isidro Izura, tambi√©n presentaba 28 y Rafael Delas Aizcorbe, 21.

Memoria, dignidad y lucha



Juanjo Basterra, kazetaria eta m. soziala * E.H

Sare Antifaxista ha hablado con los √ļnicos supervivientes Joseba Merino y Rosa Jimeno, ahora que se cumplen 37 a√Īos. Ambos pagaron con la c√°rcel, 17 a√Īos, 6 meses, 4 d√≠¬¨as y 16 horas y 4,5 a√Īos respectivamente. En 2016, la Audiencia Provincial de Donostia admiti√≥ que hab√≠a indicios de asesinato en aquellos hechos, sin embargo finalmente ‚Äúarchiv√≥ el caso‚ÄĚ porque ‚Äúfue imposible la identificaci√≥n de los autores‚ÄĚ. Joseba Merino afirma que ‚Äúno creo que vaya haber ni juicio, ni sentencia ni nada parecido por los fusilamientos en Bah√≠a de Pasaia‚ÄĚ y a√Īade que ‚Äútodos los activistas que se quedaron por el camino, no se quedaron por el camino para aprobar los presupuestos generales del Estado espa√Īol‚ÄĚ. Mientras que Rosa Jimeno explica que en los juzgados ‚Äúse abri√≥ el sumario, pero se bloque√≥. No dejaron ir para adelante, no conven√≠a‚ÄĚ.

Joseba Merino: 37 a√Īos de la masacre de las ejecuciones de Bah√≠a Pasaia, ¬Ņpor qu√© no se ha esclarecido lo que realmente ocurri√≥?

Porque no hay inter√©s por parte de quienes defend√≠an la necesidad de presionar para que se esclareciera lo que all√≠ ocurri√≥. As√≠ como en el tema de Joxi y Joxean (Lasa y Zabala) hubo intereses por parte de un sector de la pol√≠tica y medios de comunicaci√≥n que desgastaba al Gobierno de Felipe Gonzalez, as√≠ salieron las informaciones que salieron. Y en este caso de Bah√≠a de Pasaia como √©ramos cuatro gatos, por as√≠ decirlo, no ha habido apoyo popular, ni medi√°tico, ni pol√≠tico, ni, sobre todo, judicial similar. Porque porque las diligencias que hubo en su d√≠a, que fueron varias con la Polic√≠a, √©sta se pitorre√≥ y la juez cuando les pregunt√≥ ‚Äėustedes qu√© entregaron a Merino, qu√© ocurri√≥‚Äô. Dijeron que ‚Äėno sab√≠an nada: ni vimos, ni o√≠mos, ni sabemos‚Äô. La juez si hubiese tenido voluntad, por no decir otra cosa, hubiese hecho lo mismo que hizo en su d√≠a Gomez de Lia√Īo con Damborenea, San Crist√≥bal y compa√Ī√≠a, con el tema GAL cuando iban desmemoriados y sufr√≠an amnesia, les meti√≥ para dentro. El juez les dijo que si ustedes quieren salir a la calle olv√≠dense de la amnesia y aporten informaci√≥n. Cuando vieron que se iban a comer el marr√≥n ellos solos, dado que Felipe Gonz√°lez y el PSOE en su conjunto les dejaba tirados, entonces recobraron la memoria. Es cuando se abri√≥ el sumario contra Vera, Barrionuevo, San Crist√≥bal, Damborenea… Conclusi√≥n, en este caso no hay voluntad judicial ni sentido profesional de querer saber la verdad.

J.M. ¬ŅCu√°l es la verdad?

La he contado 50.000 veces. El 22 marzo pasamos la muga. Hab√≠amos concertado una cita con Rosa de recogida en Pasaia Donibane. Unos d√≠as antes cuando se dispon√≠a a mover un coche, que estaba vigilado por la polic√≠a, la secuestran. Digo eso porque la polic√≠a no la inscribe con su identidad, ni en comisar√≠a ni en el juzgado, etc. La inscribe con un nombre falso, con lo que nadie supo que estaba detenida. Por medio de la tortura, le obligaron a llamar a su familia, al trabajo y decir que iba a estar unos d√≠as fuera porque estaba ayudando a una amiga que estaba embarazada; mientras tanto, la estaban torturando, obligando a llamar a Iparrralde. De hecho, yo habl√© en una de las ocasiones. Fue la primera y √ļnica vez que hab√≠a hablado. No not√© nada, s√≠ un comportamiento seco, pero no la conoc√≠a. Y concertamos la cita.

Yo no tenía previsto pasar, todo sea dicho de paso. Tenía previsto pasar por mi cuenta, con mi perra Beltza, por otro sitio, otros día. Lo que ocurre es que Curro se había decidido a pasar y me dijo que mejor que pasase con ellos. He pasado la muga 50.000 veces. Quería dejar a mi perra en Hegoalde, porque en Iparralde no podía tenerla.

Llegamos al punto que hab√≠amos quedado de antemano. √ćbamos desarmados. Es importante por lo que sucedi√≥ m√°s tarde. Yo llevaba la embarcaci√≥n. Vimos a Rosa en el lugar convenido, puse la proa contra la roca, y ech√© un cabo a Rosa. Desembarcaron primero Pelitxo y Kurro. Le pas√© un cabo a Curro para que no se separase la embarcaci√≥n de las rocas, y cuando yo me encontraba agachado cogiendo a mi Beltza por el lomo y le dije a Kurro ‚Äėtoma a Beltza‚Äô, se escuch√≥ un ‚Äėalto polic√≠a‚Äô y seguido cientos de disparos.

Est√° claro, es una idea m√≠a, que entre el alto polic√≠a y un disparo suelto y los cientos de disparos, por m√°s de 20 polic√≠as, nos pill√≥ de sorpresa y solt√© a mi perra. Me tir√© por babor, di unas brazadas y sal√≠ a la superficie contra las rocas. Todav√≠a segu√≠an disparando y estaba todo iluminado. Cuando empezaron a disparar en la embarcaci√≥n permanec√≠an detr√°s m√≠o Txapas y Pelu, dos navarros, cuando dejaron de disparar vinieron embarcaciones de Guardia Civil y me encontraron. Me obligaron a salir de las rocas. Cuando llegu√© el √ļnico que estaba all√≠ fue Kurro con las manos en la cabeza. Y hab√≠a toda una coreografia de insultos, amenazas, etc. Los ‚Äėtxakurras‚Äô estaban muy alterados.

Me indicaron que me pusiera a la derecha de Kurro y siguieron buscando, porque faltaban m√°s compa√Īeros. Enseguida encontraron a Txapas, le hicieron subir por donde hab√≠a desembarcado yo. Est√°bamos los tres, a Pelitxo le perd√≠ de vista, no s√© que le pas√≥ y a Peru ya sab√≠a que le hab√≠an alcanzado en la embarcaci√≥n.

Entonces se acercaron tres txakurras y nos pidieron los nombres. El me dijo que tu eres El coronel (su apodo), y le dije no soy Oso. Se acercaron, los polic√≠as, se acercaron a menos de un metro, y sin m√°s abrieron fuego, y cayeron. Un cuarto polic√≠a amenaz√°ndome con una metralleta, me dijo ‚Äėponte ah√≠ que te mato‚Äô.

J.M: ¬ŅQuńó sentiste en ese momento?

Si la emboscada fue sorpresa, los fusilamientos fueron más. Nos cogieron, sí, y pensabas que irías a comisaría, que habría las torturas, etc, pero que los disparos se han terminado, pero no. Eso fue.

J.M.:¬ŅRosa result√≥ herida?

No. A Rosa no le alcanzaron porque Rosa estaba sujetando el cabo, junto a Kurro, que al coger mi perra, y justo cuando empezaron a disparar un poli que esta a escondido entre las rocas, la tenía atada en los pies con una soga larga a los tobillos, tiraron de ella y cayó. Por esa razón le pasaron las balas por encima.

Rosa Jimeno: ¬ŅQu√© recuerdas de lo que pas√≥ aquel d√≠a?

Tengo bastante claro lo que pasó. Cuando iban a pasar la policía me pasó en una barca de San Pedro a San Juan. Cuando me sacaron de comisaría veía a un montón de policías que andaban, tenían un movimiento muy grande. No se si lo hacían para acojonarme, en una sala estaba yo y pasaban un montón de policías cogiendo armas. Cuando vi aquello pensé esto que es, qué pasa aquí. Cuando uno de los policías me dijo que ya teníamos que salir de comisaría, le dije qué pasa aquí con tanto movimiento, armas, etc. Y me dijo que no me preocupara, que era por precaución.

Salimos, me pasaron de San Pedro a San Juan, en el sitio que ten√≠a la cita con mis compa√Īeros ah√≠ me bajaron a las rocas, me ataron los pies con una cuerda y uno de los polic√≠as estaba detr√°s m√≠o, escondido en un hueco entre las rocas. Cuando iban a llegar mis compa√Īeros en la barca, a la se√Īal que no pasaba nada era unas se√Īales con una linterna. Vinieron y se acercaron con la barca y nada m√°s acercarse a la barca, les iba a decir que estaba lleno de polic√≠as, pero no me dio tiempo. Empezaron a disparara, a mi me tiraron al suelo. Me cogieron a volandas y me subieron arriba. All√≠ arriba , me tuvieron tumbada bocabajo en el suelo y con un polic√≠a apunt√°ndome y lo √ļnico que o√≠a eran tiros.

Luego parece ser que la gente de Pasaia al oír todo esto se acercó, pero la policía no les dejaba acercarse. Estaba bastante histérica y boca abajo, pero oí que alguno le decía que esa persona que está ahí está mal y habrá que llevarla en ambulancia. La Policía le dijo que se largara.

No sé cuanto tiempo pasó, porque tengo el tiempo perdido. Desde que empezó hasta que todo terminó. Me volvieron a llevar en la barca a comisaría.

En comisar√≠a como estaba hist√©rica con todos los tiros que o√≠, les llam√© de todo asesinos. Ellos me dec√≠an ‚Äėc√°llate porque est√°n todos vivos‚Äô, les dec√≠a asesinos, les hab√©is matado. Y si est√°n ah√≠, les dije, aunque no pueda hablar, quiero verles. Pero me lo negaron, ‚Äėno puedes verles hoy, ya les ver√°s ma√Īana‚Äô. Es lo que se me ha quedado.

Joseba Merino: ¬ŅPor qu√© de ti pasaron y a tus compa√Īeros les fusilaron?

Pienso en unas razones objetivas: yo hasta un mes antes hab√≠a sido, ten√≠a responsabilidad en tema de infraestructuras, pisos, etc. El 21 de marzo un compa√Īero Xabier Bereziartua y un tal Urkia hab√≠an escapado en Eibar. Hab√≠an tenido un encontronazo con la Polic√≠a. Los polic√≠as daban por hecho que yo conoc√≠a los pisos donde pod√≠an haber ido. Me necesitaban vivo y, por medio de la tortura, esperaban que dijera los pisos hacia donde se hab√≠an escapado. Y de esa forma, el triunfo policial y pol√≠tico hubiera sido mayor.

Otra razón objetiva, y cualquiera que sepa lo que ocurrió con Enrique Casas, conocerá. Fui identificado como una de las dos personas que habían participado en la ekintza. Esa fue la razón por la que me tuve que escapar. La policía, vamos los políticos del partido gobernante, tenían un gran interés en saber si ETA militar estaba implicada en la ekintza contra Enrique Casas Vila. No les entraba en su cabeza que una ekintza de esas características y de esa envergadura, en ese momento, a tres días de las elecciones autonómicas, podía ser realizada por los Comandos Autónomos Anticapitalistas, sin el conocimiento e implicación, de alguna forma, de ETA militar. Se les presentó la ocasión para saber por los interrogatorios si tenía implicación.

Y despu√©s hay una raz√≥n supuesta, que yo estoy convencido. La ekintza de Enrique Casas les caus√≥ un problema emocional muy grande y quer√≠an hacerlo pagar en sangre. Se les present√≥ la ocasi√≥n un mes despu√©s. Y as√≠, al mismo tiempo, mandaban (es una suposici√≥n m√≠a), un mensaje al resto de los compa√Īeros de lo que les esperaba.

J.M.: ¬ŅPor qu√© lo dices?

Porque, por ejemplo, en la ekintza contra Enrique Casas, se utilizaron dos coches, que estaban comprados. Lo tuvieron f√°cil y llamaron a los concesionarios, ese fue otro fallo que no tendr√≠amos que haber comprado en concesionarios, ya que revisaron lista coches. Tr√°fico les dice cuando se ha hecho transferencia y ven que hay uno rojo que se hab√≠a vendido muchos meses antes y estaba sin hacer la transferencia. A continuaci√≥n buscaron y no se acercaron, esperaron y apareci√≥ Rosa. Cuando me tuve que largar, despu√©s de quemarme en la ekitza, tuve un percance con el coche, tuve que cambiar y compramos ese rojo, que estaba en Hernani. Rosa lo mov√≠a de sitio. As√≠ tan est√ļpida y absurda como le cogieron a Rosa.

Toda esta explicación viene a cuento, aunque es necesario para evitar especulaciones y chorradas, si infiltrados, cuestiones peliculeras, etc. Podría haber sido, pero en este caso no ocurrió. En esencia fue así: exceso de confianza con consecuencias trágicas. Podía haber sido de otra forma, pero fue así y lo sé porque he sido protagonista.

J.M.: ¬ŅQuieres aportar m√°s informaci√≥n sobre las detenciones?

Hace tiempo que no doy charlas, porque desde que vivimos en ‚Äúlos nuevos tiempos‚ÄĚ, que cada vez que hablan as√≠, como te lo tomes en serio acabas en prisi√≥n o en la Audiencia Nacional, hemos llegado a que ya me han rechazado en algunos sitios. Estamos cada vez peor. A lo que iba (aportar informaci√≥n). Cuando paso de comisar√≠a a la audiencia nacional lo niego todo.

J.M.: ¬ŅPor qu√©?

A mi abogado en aquella fecha, Xabier Aranburu, -amigo, adem√°s de abogado que ya ha fallecido- le pregunt√©, porque era muy joven y ten√≠a poco callo, si me detienen qu√© tengo que hacer. Me dej√≥ bien claro e interioric√© profundamente: hay que negarlo todo. Es igual en qu√© circunstancias, tengan fotos, grabaciones, etc. Me dijo que como en comisar√≠a o en cuarteles de la guardia civil torturan, si firmas algo contra otra persona en la Audiencia Nacional toman eso como prueba suficiente para condenar a esa persona. Sin m√°s prueba. Llegu√© bien sicol√≥gicamente, el baj√≥n me dio despu√©s de comisar√≠a. Ellos saben que conmigo no tienen una espina, sino un arp√≥n. El abogado me dijo primero hay que negarlo todo, porque despu√©s hay m√°s diligencias y se pueden modificar, a√Īadir, etc. Es lo que hice.

Sab√≠a que Rosa estaba detenida, que al d√≠a siguiente de lo nuestro o dos d√≠as hab√≠an detenido a Bereziartua y m√°s gente. Conclusi√≥n: lo ten√≠a claro. El d√≠a que √≠bamos a la Audiencia Nacional, cuando nos tuvieron en la Puerta del Sola, antes de entrar en el coche, en una puerta le dije a Rosa ‚Äėno me conoces‚Äô, pero uno de los polic√≠as, que estaban detr√°s empez√≥ a chillar ‚Äėeh, eh, qu√© dices‚Äô. Rosa no me entendi√≥. Lo dije con intenci√≥n de que Rosa dijera que no me conoc√≠a de nada.

J.M.: ¬ŅPor qu√© dices que no se quiere desvelar la verdad de los fusilamientos?

No tiene inter√©s, salvo por los compa√Īeros y familiares. Adem√°s los Aut√≥nomos siempre fuimos calumniados por la izquierda abertzale, por ETA militar… √Čramos el ‚Äėpepito grillo‚Äô de la situaci√≥n.

J.M.: ¬ŅCrees que alg√ļn d√≠a se esclarecer√° lo que pas√≥ realmente en la Bah√≠a de Pasaia?

No. Saber se sabe. No creo que vaya haber ni juicio, ni sentencia ni nada parecido a lo que ocurri√≥ con Joxi y Joxean (Lasa y Zabala)i. Porque en ese tema s√≠ hab√≠a intereses de Madrid, por una parte poderosa de medios de comunicaci√≥n con Pedro J. Ram√≠rez, Perote y compa√Ī√≠a en los a√Īos 90. Porque entonces hab√≠a polic√≠as pro PSOE y otros pro AP o PP, que se pasaban informaci√≥n entre ellos.

El tema de Amedo y todos estos empieza fundamentalmente porque a Baltasar Garz√≥n le ofrecen el ministerio o el no ministerio. Le enga√Īan, se presenta con Felipe Gonz√°lez en Madrid no le dan nada, bueno una secretar√≠a o subsecretaria de lucha contra la droga. Se ve tan chuleado, y vuelve a la Audiencia Nacional y dice que ahora os vais a enterar. Garz√≥n no quer√≠a saber nada, le importaba una mierda la verdad, la tortura… lo que ocurre es que en su ego se vio mangoneado por Felipe Gonz√°lez, el PSOE y cuando volvi√≥ dijo os vais a enterar y meti√≥ mano al tema GAL, a los fondos reservados, a la corrupci√≥n… No porque tuviera un inter√©s especial, sino que una cosa llev√≥ a la otra.

Despu√©s Amedo y compa√Ī√≠a para obtener compensaciones penitenciarias y dem√°s empezaron a largar. Como hicieron Damborenea, San Cristobal, Panchuelo, Alvarez y todos para salvarse el culo. Mira aqu√≠ a quien tuvimos como gobernador: Juli√°n Elgorriaga Goienetxe. Se vieron abandonados por sus jefes, y comenzaron a largar. Amedo y Dominguez estaban en el talego cobrando una pasta, pero cuando lleg√≥ Belloch, por alguna raz√≥n, les quit√≥ la pasta y eso les jodi√≥. Primero les prometieron impunidad, lo hab√≠an tragado; luego en los tribunales les dicen que est√° controlado y les condenan, y acaban muy mosqueados. Van para dentro. Les dicen que el indulto llegar√°, pero pasan los meses, los a√Īos y nada… les dan dinero para estar calladitos. Acu√©rdate de Paesa que le cogen con Amedo, etc. Es un relato de novela negra. En el tema de Joxi y Joxean se vio un polic√≠a decente, que guard√≥ cuerpos, pero las presiones que sufri√≥ le llevaron al otro barrio. Muri√≥ en el juicio.

Rosa Jimeno: 37 a√Īos despu√©s y todav√≠a se desconoce la realidad.

Lo recuerda la gente de la √©poca, pero se quiere pasar p√°gina. Antes no ten√≠a muchas esperanzas de que esto se aclarara, pues ahora lo mismo. Sin mucha esperanza. Estuve en la c√°rcel 4,5 a√Īos. Me acusaron de colaboraci√≥n. En comisar√≠a antes la ley antiterrorista eran 10 d√≠as, pero a mi me tuvieron 11 d√≠as. Cuando me detuvieron nadie sab√≠a, ni en casa ni nadie. Hicieron lo que quisieron. Tengo pocas esperanzas que se aclare todo. No tengo asumido, pero s√≠ lo tengo metido en la cabeza que se quedar√° as√≠ y sin mucha m√°s pretensi√≥n, por lo que vemos.

R.J.: ¬ŅCuando llega la fecha te retrotrae a aquella noche?

Sí, claro. Te viene todo a la memoria. Al principio, pasaba peor, pero el tiempo, como se suele decir, lo cura, o no sé. Olvidar no.

R. J.: ¬ŅCon lo memoria hist√≥rica crees que se va a poder saber lo que pas√≥ y quienes fueron los culpables de los fusilamientos?

No sé como saldrá esto de la memoria histórica. No tengo muy claro si saldrá la versión real o la maquillaran. Estuve hablando con Paco Etxeberria. Me llamó y quería estar conmigo. La autopsia de los cuerpos debió hacerla él, se quedó impresionado al ver los cuerpos tiroteados. La Memoria Histórica no sé como lo plantearán, o si la plantearán.

R. J.: ¬ŅPero aquellos fusilamientos que queden impunes no es la mejor manera de resolver el asunto verdad?

No, claro.

R. J.: ¬ŅVosotros pagasteis con la c√°rcel pero quienes mataron a vuestros compa√Īeros est√°n por ah√≠ sin pagarlo?

Si, si. Estarán por ahí felices y condecorados seguramente. Ya estuvimos moviendo. Se abrió el sumario, pero se bloqueó. No dejaron ir para adelante, no convenía.

Joseba Merino: ¬ŅPiensas que Memoria Hist√≥rica con el tema vuestro se queda en nada?

Todo eso es un lavado de cara, una mano de pintura, a la cual se han prestado gentes de todo pelaje, gente que hab√≠a estado en prisi√≥n. Es lamentable como se puede caer tan bajo, personas que han estado en otro lado. Esto es para darnos un abrazo, no s√© si el de Bergara, no s√© si de verdad o no verdad, lo que s√≠ est√° claro que quieren taparlo. Cualquier cosa que pueda venir de este Parlamento ‚Äėbitxiniano‚Äô que tenemos, no va a al fondo. Aqu√≠ todos nos conocemos, para bien y para mal. Todos sabemos donde est√°bamos hace 35 √≥ 40 a√Īos.Y con el paso de los a√Īos, donde han acabado unos y d√≥nde estamos otros.

J.M.: ¬ŅD√≥nde est√°s tu?

Hace muchos a√Īos que dej√© de creer en el genero humano como tal. Mis creencias en el g√©nero humano como colectivo, como comunidad dej√© de creer, aunque con algunas personas me lleve bien. Pol√≠ticamente hace much√≠simos a√Īos entend√≠a la actividad de la lucha armada como herramienta para alcanzar un fin, no como una herramienta en si misma, ni tampoco como vanguardia de nada, sino como complemento a las luchas populares.

Uno que empez√≥ jovencito en el 75, 76 y todos sab√≠amos cual era la situaci√≥n entonces y cre√≠amos que la independencia era posible, las revoluciones eran posibles… En el a√Īo 82 vi que la cosa no daba m√°s de s√≠. En el 83 en julio a unos compa√Īeros m√≠os, tras una escisi√≥n, les dije que cuando estuviera formalizada me iba a mi casa. Porque tengo amigos en las dos familias y se me planteaba un problema moral. Me ir√© a mi casa. Era legal. Cuando alg√ļn d√≠a detengan o alguno da mi nombre, intentar√≠a ponerme a buen recaudo y punto.

J.M.: ¬ŅPor qu√© seguiste?

Por un concepto que uno ha mamado de adolescente de los viejos anarquistas, anarcosindicalistas, por compa√Īerismo, por lealtad. Eso lo dije en una batzarra que tuvimos en Donibane en julio del 83 y quince d√≠as despu√©s explot√≥ la carga explosiva con Laskas y Piti en Usurbil. Emocionalmente me hab√≠a afectado, muy mucho. Delante de sus v√≠sceras y restos √≥seos cuando les explot√≥ la carga explosiva trampa, hice promesas a mis amigos, sali√≥ de mi interior. La promesa fue que si acabo como vosotros muerto o en prisi√≥n no va a ser por un pu√Īado de guardias civiles o polic√≠as que no pintan nada y no valen nada. No tienen poder y a nadie les importa salvo a sus familias. Si me arriesgo la vida me la juego por alguien que tenga poder pol√≠tico o poder de alg√ļn tipo. Segu√≠ con Kurro, Txipi y dem√°s.

J.M.: ¬ŅLo de Casas como fue?

De Casas ten√≠a referencias desde 1978. A pesar de todo, lo respetaba porque era una persona con una capacidad de organizaci√≥n enorme, muy duro, muy antivasco, muy buen compa√Īero de sus compa√Īeros. Se recorr√≠a muchas casas del pueblo y ten√≠a mucho carisma, a diferencia de Benegas que no se mostraba con las bases. Este se lo curraba.

Los ignorantes, gente que no sabe, dicen el senador Enrique Casas. Lo importante era que fue el secretario de organizaci√≥n, ¬°el responsable m√°ximo del aparato! Junto con Benegas, secretario general. Secretario de organizaci√≥n para cualquiera que sabe como funciona una organizaci√≥n pol√≠tica, por lo menos en aquellos tiempos, eran personas de caracter√≠sticas sobresalientes. Adem√°s entra en escena el tema GAL, yo les llamo los escuadrones de la muerte, y se fue creando un poso; adem√°s de los mercenarios en Iparralde. Iba creciendo una indignaci√≥n mayor, aunque los muertos no eran aut√≥nomos, pero me daba igual. Que fuesen milis, civiles …mi indignaci√≥n iba creciendo. As√≠ que el 15 o 16 de febrero me despertaba con un radiodespertador y escuch√© que en Barakaldo, en Cruces, los GEOs hab√≠an asaltado un piso hab√≠an matado a I√Īaki Ojeda. Hab√≠an dejado heridos a algunos m√°s y eso es lo que desbord√≥ mi paciencia.

Ten√≠a una forma de ponerme en contacto con Antxon Aundi, si necesitaba mi ayuda ten√≠an procedimiento. Le dije en Iparralde nos est√°n matando los mercenarios, guardiasciviles o polic√≠a. Hay que pasar factura a lo que est√° ocurriendo. No se lo pens√≥ y dijo que s√≠. Ese mismo d√≠a le recog√≠, quedamos. Yo le ten√≠a localizado a Casas, porque iba con dos escoltas, y le ense√Ī√© donde viv√≠a, donde iba. La idea nuestra era acabar con los dos escoltas y Casas.

J.M.: ¬ŅPor qu√© los escoltas, tambi√©n?

Por un efecto sicol√≥gico mayor, si el pol√≠tico iba con escoltas. La presi√≥n hubiera sido multiplicadora y nos quer√≠amos hacer con las placas de los polic√≠as. No pasaron por el lugar de siempre, ese d√≠a pasaron por otro lado. Al d√≠a siguiente….en el esc√°ner para escuchar a la polic√≠a escuch√© que hab√≠an robado un coche negro en Aiete, le llam√© Antxon y nos fuimos.

Nos juntamos a la tercera, la vencida. Porque las elecciones eran unos dias despu√©s y si lo dej√°bamos, tras elecciones igual estaba ilocalizable. La tercera fue la directa: ir a su casa. Tocamos a la puerta y ya. Hasta qu√© punto llega las estupideces que uno tuvo que escuchar, si vas a las hemerotecas, cantidad de gilipolleces…que era el 23 F. Algunos dijeron que era una conspiraci√≥n porque coincid√≠a con el 23F. Escuchamos bobadas de la mesa nacional de HB y LAB en repulsa por la ekintza contra Enrique Casas, que seg√ļn Ricardo Garc√≠a Damborenea, a la saz√≥n secretario general del PSOE de Bizkaia, declar√≥ en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo en el careo que hubo con Barrionuevo y Vera que Enrique Casas estuvo en el parador de Icona de Guadarrama donde se dio forma al tema GAL. Declaraciones que est√°n en el sumario, y pronunciadas por Garc√≠a Damborenea.

Quienes tenemos una cierta edad, que hemos vivido en primera fila, tenemos el culo pelao. Quienes han acabado tomando parte de este esperpento del Parlamento ‚Äėbitxiniano‚Äô colaboracionista de esta situaci√≥n y que sufre desmemoria.

Te voy a decir una cosa: todos los activistas que se quedaron por el camino, no se quedaron por el camino para aprobar los presupuestos generales del Estado espa√Īol, los sueldos de la polic√≠a y la guardia civil, del ej√©rcito… No, no. Se quedaron por el camino luchando por la independencia, alg√ļn tipo de revoluci√≥n y la mejora social.

J.M.: ¬ŅEstas desencantado con el giro que ha adoptado la izquierda abertzale oficial?

Para mi, de la izquierda abertzale oficial nunca he tenido confianza. Han sido unos burgueses que aspiraban a entrar en esto. Lo que me entristece como se puede haber perdido la dignidad. Porque uno puede estar en la lucha, puede alcanzar su objetivo el que sea o puede no alcanzarlo. Lo que no se puede es perder la dignidad y acabar arrastr√°ndose de la forma que lo est√°n haciendo. Es triste, a mi no me compete, por lo que a mi respecta me puedo mirar en el espejo. No tengo ning√ļn problema de conciencia. Entr√© pobre a la lucha y pobre sigo.

