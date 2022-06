–

De parte de Valladolor June 29, 2022

37 inmigrantes muertos en la

valla de Melilla, cientos más heridos

ESPAÑA APUNTA, MARRUECOS

DISPARA

De acuerdo con los últimos

recuentos que proporcionan las ONGs, el número de inmigrantes

muertos el viernes al intentar entrar en España llega ya a 37.

Marruecos, y España detrás de él, afirma que son muchos menos,

pero las imágenes que han llegado a los medios de comunicación, en

las que se puede ver cadáveres apilados como en una escena bélica,

muestran una realidad que contradice la versión del gobierno alauí.

Según estas mismas ONGs 2.000

inmigrantes, en su mayor parte de origen subsahariano, intentaron

saltar la valla de seguridad que separa Melilla de Marruecos el

viernes por la mañana. Estos inmigrantes llevaban semanas esperando

en el lado marroquí de la frontera, en los bosques de la zona, para

intentar alcanzar España por la parte más viable, la que toca con

el barrio chino de la ciudad. En el momento del salto, la Gendarmería

marroquí utilizó material antidisturbios contra ellos, obligándoles

a retroceder y haciéndoles caer en una hondonada que actúa como

defensa natural de la frontera. Según caían los inmigrantes, los

policías continuaban disparando contra ellos provocando la masacre.

Además de aquellos que fallecieron inmediatamente por los golpes que

recibieron con botes de humo lanzados a bocajarro o por la caída en

el desnivel, a los muertos hay que sumar los que perdieron la vida

asfixiados bajo los cuerpos de sus compañeros.

Los pocos cientos de inmigrantes

que lograron saltar la valla, si bien corrieron mejor suerte que

aquellos que cayeron muertos o gravemente heridos, tuvieron que

enfrentarse a la Guardia Civil y a los gendarmes marroquíes a los

que se permitió entrar (ilegalmente de acuerdo a la legislación

española) para ayudar a reprimir, capturar y devolver a los

inmigrantes. No llegaron a ser asesinados, como sucedió al otro lado

de la valla, pero sufrieron las palizas de los policías de ambos

países: esta es la verdadera solidaridad que existe entre los

mercenarios a sueldo de ambos Estados, para los que no existe ninguna

restricción a la hora de ensañarse contra jóvenes que llevan

meses, si no años, de una agotadora travesía en la que la falta de

agua y alimentos adecuados les han dejado agotados.

Después de la masacre, el

gobierno español se ha apresurado a alabar la acción de las fuerzas

represivas españolas y marroquíes, elogiando por boca de Pedro

Sánchez la operación policial contra la “violencia” de los

inmigrantes: 37 muertos, para el gobierno y el Partido Socialista,

son un buen resultado ante la “crisis migratoria” para la que

durante años pidieron una solución “humanitaria”. Por parte de

Unidas Podemos, la otra pata del “gobierno más progresista de la

historia” ha tomado la contundente decisión de exigir… una

investigación judicial para aclarar lo sucedido, es decir, para ver

si los muertos han sido asesinados legal o ilegalmente. Finalmente,

la ministra de Trabajo y súper candidata

de la próxima coalición de izquierdas, Yolanda Díaz, ha enviado su

muy sentido pésame a las familias de los muertos apenada sin duda

por su trágico fin. Esta es la realidad de un gobierno que, a cargo

como está de gestionar los intereses inmediatos y generales de la

clase burguesa, constituye la principal garantía para el

mantenimiento de la política represiva contra los inmigrantes que

pretenden encontrar una vida mejor, huyendo del hambre y la miseria

de sus países de origen, en el “paraíso” europeo. Mañana,

cuando los medios de comunicación cumplan con su cuota de

sensacionalismo en este tema y se pueda pasar página, volverán a

clamar contra el avance de Vox, el éxito de la extrema derecha y la

amenaza del fascismo…

Más allá de la política

represiva que todos los gobiernos burgueses, de izquierdas o de

derechas, mantienen en la frontera con Marruecos, estos muertos son

la consecuencia directa del giro en política exterior que el

gobierno ha realizado en los últimos meses: azuzado por la carestía

de fuentes de energía que provoca la guerra de Ucrania y el cese

parcial del suministro de gas ruso a Europa, el gobierno español se

ha sumado a la doctrina norteamericana que fija en Marruecos el

principal aliado occidental en el área del Magreb, dándole un apoyo

que le permite desarrollar sus intereses políticos, económicos y

militares en la región en detrimento de Argelia. Para ello, en abril

de este año reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhrara

Occidental apoyando su proyecto de autonomía para la región, algo

que implica reconocerle el derecho a disponer de este territorio como

si formase parte del país, dejando de lado el proyecto de referéndum

de autodeterminación planteado por naciones unidas y aceptado por

España hasta entonces. Esto supone que España renuncia a sus

derechos como potencia administradora del Sáhara Occidental y

reconoce como legal la ocupación marroquí iniciada en 1.975 a

cambio de que Marruecos permita el acceso al gas natural bombeado a

través del gasoducto que pasa por su territorio.

Con esto, la situación queda de

la siguiente manera: Europa obtiene una fuente suplementaria de Gas

Natural, que se suma a la ya menguada vía rusa y a la argelina (que,

si no se bombea directamente a España, pasará por Italia) mientras

que se alinea con la política exterior de EE.UU. en la región norte

africana. Marruecos se ve reforzado como fuerza regional de primer

nivel, extendiendo su control definitivamente sobre el Sáhara

Occidental y garantizando con ello su victoria frente a la ofensiva

del Frente Polisario. Finalmente, España cumple con su papel de

mediador entre las grandes potencias y cede sus derechos como antigua

potencia colonial, ve afectadas sus relaciones comerciales y su

tradicional buena relación con Argelia y toma partido por Marruecos

en el conflicto latente que hay en el Magreb entre este país y

Argelia, pero obtiene tanto una fuente segura de energía como los

servicios del país alauí como policía fronterizo. La llamada

“frontera sur”, que separa a Europa de África y que tiene en

Marruecos un punto clave, se ve fortalecida con la garantía policial

de un país que, como es sabido, no tiene muchos miramientos con las

masas de inmigrantes que usan su territorio como última parada antes

de entrar en Europa.

Las consecuencias de este nuevo

reparto de la influencia imperialista en el área del Magreb son

evidentes: si hace poco más de un año el Estado marroquí abrió

las vallas de Ceuta para permitir que los inmigrantes retenidos en la

frontera entrasen en España, dando lugar a una intervención militar

española en la zona, el pasado viernes asesinó a decenas de

inmigrantes que intentaban pasar. España recibe con ello el justo

precio por su cambio de rumbo en cuestiones internacionales, el

peligro inmigrante queda contenido por la acción represora de las

fuerzas policiales magrebíes y la Guardia Civil puede limitarse a

mirar desde lejos. Los muertos son la pieza cobrada por la diplomacia

europea y española, como lo son los miles de inmigrantes reprimidos

en las fronteras libias o turcas, donde existen verdaderos campos de

concentración cuya función es taponar el paso a la inmigración

africana y asiática. Ante el recrudecimiento de las tensiones

imperialistas, el empeoramiento de la situación económica y el

arreciar de los vientos de guerra, Europa, en este caso a través de

España, se blinda contra unas masas de inmigrantes que la burguesía

ve como un peligro potencial para la estabilidad económica y social

de sus países.

Estos inmigrantes, huyendo de la

situación de auténtica miseria que viven en sus países, son

empujados hacia las fronteras europeas cada vez con más intensidad.

Sufren el trato de las mafias, la presión de las policías de todos

los Estados, que los quieren muertos como en Marruecos o esclavos

como en Libia, y si finalmente logran entrar en Europa, alcanzan no

el bienestar soñado sino una vida como mano de obra barata y

desechable en cualquier momento, bajo la presión continua de las

fuerzas represoras, con la amenaza de la cárcel en forma de CIEs o

de la expulsión a los países que se prestan a recogerlos y

mantenerlos en campos de refugiados a cambio de una compensación

económica que paga la UE. Y esto sucede tanto en la frontera de

España como en la de Grecia o en la de Estados Unidos con México.

Las masas de inmigrantes quieren

entrar en los países del llamado primer mundo. Y realmente son

necesarias para una burguesía necesitada de mano de obra barata y

explotable sin los condicionantes que la legislación social y

laboral de los países capitalistas desarrollados mantiene para sus

proletarios nativos, pero lo son siempre y cuando lleguen

correctamente disciplinadas. Siempre y cuando entren en Europa o

Estados Unidos sabiendo qué son (proletarios a explotar), qué se

espera de ellos (sumisión y aceptación de cualquier cosa que se les

exija) y cuál puede ser su destino (la cárcel, la deportación o la

muerte) si desobedecen.

Pero estas medidas no les

detendrán. El hambre y la pobreza les obligan a emigrar para vivir.

Y tal y como huyen de su destino en sus países de origen, traen

consigo materialmente la fuerza de la rebelión, orientada hoy a

lograr un pase para Europa o Estados Unidos, pero que podrá

dirigirse, mañana, con otras condiciones de lucha del proletariado

nativo, hacia la lucha de clase. Ellos, que no tienen nada que perder

pero que tienen la fuerza para sacudirse las cadenas con que

pretender someterles, podrán dar, en un futuro no muy lejano, una

contribución decisiva, a base de fortaleza y rebeldía, al

proletariado occidental para escapar de la intoxicación democrática

y colaboracionista, hermanándose en una única lucha. Esto es lo que

realmente teme la clase burguesa de todas las naciones.

¡Solidaridad con los

trabajadores inmigrantes!





¡Por la unidad de clase del

proletariado, más allá de razas, nacionalidades, sexo o edad!





¡Por el retorno de la lucha de

clase!

Partido Comunista Internacional

(El Proletario) – www.pcint.org – 25-06-2022