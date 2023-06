–

A finales del mes de abril, se celebr贸 el 3er Comit茅 de Seguridad y Salud de Tecnil贸gica en Madrid con algunos temas bastantes interesantes que os resumimos.

Vigilancia de la Salud : sigue vigente el bono COVID para emplead@s y familiares de primer grado, concertados en los laboratorios Megalab as铆 como campa帽as interesantes enviadas por mail como: D铆a mundial contra el c谩ncer, D铆a de la Mujer, Bienestar emocional, etc.

*Nota: si quer茅is solicitar consulta o reconocimiento m茅dico, hay que escribir un email al servicio m茅dico.

Adem谩s, como todos conoc茅is, se han instalado monitores en los puestos de trabajo, en respuesta a lo que se est谩 solicitando desde hace tiempo tanto por l@s emplead@s como por l@s Delegad@s de Prevenci贸n. Est谩 muy bien, s铆, pero no es lo que se requiere. Solicitamos monitores aparte de los port谩tiles, cosa que, hasta hace poco, no parec铆a ser un problema. Adem谩s, pedimos que ninguno sea de menos de 14鈥欌 (pulgadas).

En este caso, respecto a Ergonom铆a , desde antes de la Pandemia (y mucho m谩s en ella y hasta ahora) l@s Delegad@s de Prevenci贸n, hemos estado solicitando que se cumpliera con estas normas abasteciendo a l@s emplead@s con el material ergon贸mico necesario para trabajar tanto en la oficina como en casa (en el caso del teletrabajo).

Ahora mismo, la empresa ha abierto un periodo de negociaci贸n en este sentido (material ergon贸mico) derivado de dos resoluciones ante la Inspecci贸n de Trabajo muy ambig眉as y nada esclarecedoras para la empresa ya que para nosotr@s s铆 (una de ellas por parte de l@s Delegad@s de Prevenci贸n de Madrid de CGT ) que ha terminado en una demanda interpuesta por otra fuerza sindical, a la que se ha adherido tambi茅n la Secci贸n Sindical a la que pertenecemos los delegados de prevenci贸n de Madrid, CGT . Os iremos contando en qu茅 queda todo.

Siniestralidad : como consecuencia del teletrabajo, ha disminuido considerablemente, teniendo un accidente con baja y otro sin baja.

Encuesta de Riesgos Psicosociales : por fin nos ha llegado la encuesta para evaluar los Riesgos Psicosociales en nuestros puestos de trabajo. Tal y como ha ocurrido en las anteriores, hemos participado tod@s los DP a帽adiendo o intentando modificar preguntas que consideramos importantes para el bienestar emocional y ps铆quico de tod@s, ya que no creemos que algunas de las preguntas valoren de forma correcta cuando se est谩 en situaci贸n de estr茅s o ansiedad, etc. en viajes, teletrabajo y en otros casos no contemplados.

Por favor, os rogamos la realic茅is, es an贸nima y es importante para saber d贸nde poner el foco o la medida preventiva.

Si hab茅is estado o est谩is en varios proyectos, os aconsejamos que elij谩is al que realmente quer茅is que 鈥渓e computen鈥 vuestras respuestas, ya sea porque vuestra situaci贸n es agradable en 茅l o porque est谩is viviendo un calvario all铆. Aunque en este 煤ltimo caso os recomendamos que os pong谩is ya mismo en contacto con nosotr@s para ver c贸mo os podemos ayudar.

No dud茅is en contactarnos para todo lo que necesit茅is y si consider谩is que faltan algunos puntos o cosas a comentar. Intentaremos echar una mano de la mejor forma posible desde nuestro lado.

Airbus Getafe : tenemos constancia que hay material da帽ado (sillas sobre todo) que pod茅is informar en la herramienta 鈥淢谩ximo鈥 y comunicarlo a los responsables. Adem谩s, tal y como nos ha llegado esa informaci贸n, pod茅is comentarlo con nosotros que lo trasladaremos lo antes posible para que el servicio de PRL se interese y lo gestione.

Descanso entre jornadas : los DP hemos vuelto a insistir en que la Inspecci贸n est谩 d谩ndonos la raz贸n en las distintas provincias en materia de horas extras. Lo que m谩s ven los inspectores es el incumplimiento del descanso de las 12h., fundamental para la salud y a lo que la empresa responde que no lo ve para este foro.

Gafas : los DP insistimos de nuevo en este punto tras la sentencia del tribunal europeo sobre qui茅n tiene que financiarlas. La empresa contesta que no va a haber una aplicaci贸n inmediata ya que todav铆a no hay trasposici贸n a la legislaci贸n espa帽ola. Y que, cuando est茅, se ver谩n cu谩les son los criterios de aplicaci贸n. Lo est谩n tratando con el departamento jur铆dico, aunque ven muy dif铆cil diferenciar de d贸nde viene.

