De parte de Indymedia Argentina February 4, 2022 332 puntos de vista

Con escasa asistencia se realiz贸 este jueves la convocatoria de referentes del macrismo y el ultraneoliberalismo -como Fernando Iglesias, L贸pez Murphy y Jos茅 Luis Espert, entre otros- para apoyar a los cuestionados jueces de la Corte Suprema, buscando responder a la manifestaci贸n del #1F que exigi贸 su renuncia el pasado martes.

Una discreta cobertura medi谩tica reflej贸 con planos cortos y abundante adjetivaci贸n la a煤n m谩s discreta concurrencia que en la Plaza Lavalle de la Ciudad de Buenos Aires, ante los Tribunales, respondi贸 al llamamiento a respaldar a Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, los cortesanos se帽alados por su rol en el lawfare, su protecci贸n de criminales de lesa humanidad y su accionar convergente con los intereses de las grandes corporaciones, entre otros motivos.

Seg煤n el portal del empresario menemista Daniel Hadad, Infobae, la marcha fue 鈥渋mpulsada por abogados y profesores de derecho鈥.

En las redes as铆 como ante los Tribunales, lo que se pudo ver fue a los grupos de ultraderecha recurrentes en estas acciones callejeras, que gustan de presentarse a s铆 mismos como espacios ciudadanos autoconvocados pero act煤an coordinadamente con el macrismo.

Por ejemplo, la 鈥淎cci贸n Conjunta Republicana鈥 donde se articulan el 鈥淓quipo Republicano鈥, 鈥淕uardianes del Cambio鈥, 鈥淓l Club de los Gorilas鈥, 鈥淪omos del 41%鈥 y 鈥淟a Rebeli贸n de los Mansos鈥, entre otros.

Se hicieron presentes adem谩s varios integrantes del ala m谩s recalcitrante de Juntos por el Cambio, como Fernando Iglesias, Waldo Wolff y Sandra Pitta, acompa帽ados por el vidalista Juan Curuchet, complicado estos d铆as por su responsabilidad en la operatoria de la 鈥淕estapo鈥 antisindical.

Tambi茅n se mostraron el medi谩tico xen贸fobo y mis贸gino 脕ngel Pedro 鈥淏aby鈥 Etchecopar y el ultraneoliberal Jos茅 Luis Espert, entre otros.

La presidenta del PRO, ex militante montonera, ex ministra de Trabajo de De La R煤a y ex ministra de Seguridad de Macri, Patricia Bullrich, los salud贸 v铆a twitter donde escribi贸: 鈥淣o permitiremos m谩s avasallamientos. Vamos a sostener una #JusticiaIndependiente. El mensaje del pueblo es claro: 隆no sigan da帽ando la Rep煤blica! 隆no sigan violando la Constituci贸n! #3F鈥.

Tambi茅n en las redes varios usuarios hicieron comentarios burlones por la poca asistencia a la convocatoria.

La foto a茅rea Clar铆n鈥.vamos !! me vas a decir que ya no tienen ni para el Dron 馃檮馃檮馃檮 鈥 Cordob茅sok 馃嚘馃嚪 (@cordobesokk) February 3, 2022

Tuvieron que jugar al papi f煤tbol porque no hac铆an un 11 contra 11. 鈥 馃憠Manolo Traveler 馃憟 (@TravelerManolo) February 4, 2022