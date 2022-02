–

De parte de Centro De Medios Libres February 15, 2022 73 puntos de vista

En el transcurso de 8 d铆as se dan 53 reportes de ataques con armas de alto poder contra comunidades de Aldama, Chiapas realizados por un grupo paramilitar de Chenalh贸. Aunque regularmente las agresiones se dan disparando a trav茅s de la frontera entre los dos municipios, el 12 de febrero el grupo paramilitar incursion贸 en Chivit, con lo que se agudiza el peligro de muerte para los pobladores de esa comunidad, oblig谩ndoles a desplazarse forzadamente. Las agresiones armadas han continuado, a pesar de la presencia de la Guardia Nacional, la Marina y la Polic铆a Estatal Preventiva, quienes realizan recorridos que jam谩s se acercan a los agresores, quienes se mantienen en la impunidad, incluso la base de la polic铆a en Saclum, Chenalh贸 es usada como trinchera para realizar los ataques. Los disparos se han mantenido incesantes contra los caser铆os, transeuntes, trabajadores y veh铆culos.

4 de febrero de 2022:

8:27 a.m. Ataque hacia las comunidades de Juxton, Stzelejpotobtik, Cabecera, Ch鈥檌vit y Yeton Aldama Aldama a las 8:27 a.m., los disparos provienen de los puntos de ataques del Templo, K鈥檃nte鈥, Pante贸n Xchuch te鈥 1, 2, Ontik, Vale鈥檛ik, Santa Martha, Chenalh贸 y Ladrillo.

8:40 Siguen los disparos de altos calibres percutidos por grupos armados, provienen desde los puntos de ataques de Xchuch te鈥 1, 2 Santa Martha, Chenalh贸 hacia las comunidades de Ch鈥檌vit, Aldama. Le disparan a personas que est谩n trabajando en sus cafetales.

9:34 a.m. Siguen los disparos de altos calibres percutidos por los grupos armados desde en el punto de ataque del Ladrillo dentro de las 60 hect谩reas en disputa en direcci贸n hacia la comunidad de Ch鈥檌vit, Aldama, Chiapas.

9:52 a.m. Siguen los disparos de altos calibres en el punto de ataque de Xchuch te鈥 2, Santa Martha, Chenalh贸 en direcci贸n hacia la comunidad de Ch鈥檌vit, Aldama, Chiapas.

10:08 a.m. No cesan los disparos de altos calibres en el punto de ataque de Xchuch te鈥 1 y 2, Santa Martha, Chenalh贸 en direcci贸n hacia la comunidad de Ch鈥檌vit, Aldama, Chiapas.

10:09 a.m. Se intensifican los disparos de altos calibres en los puntos de Tijera Caridad y Chalontik, Santa Martha, Chenalh贸 en direcci贸n hacia la comunidad de Juxton, Aldama, Chiapas.

11:10 a.m. Siguen los disparos de altos calibres percutidos por grupos armados desde los puntos de ataques de Tijera Caridad y Chalontik, Santa Martha, Chenalh贸 en direcci贸n hacia la comunidad de Juxton, Aldama, Chiapas.

3:19 p.m. Disparos de altos calibres en el punto de Xchuch te鈥 2, Santa Martha, Chenalh贸 hacia la comunidad de Ch鈥檌vit, Aldama, Chiapas.

3:28 p.m. Disparos de altos calibres en el punto de Xchuch te鈥 1, 2, Santa Martha, Chenalh贸 y el Ladrillo hacia la comunidad de Ch鈥檌vit, Aldama, Chiapas.

4:44 p.m. Siguen intensos los disparos de altos calibres en el punto de Xchuch te鈥 1 y 2, Santa Martha, Chenalh贸 en direcci贸n hacia la comunidad de Ch鈥檌vit, Aldama, Chiapas.

5:16 p.m. Siguen intensos los disparos de altos calibres en los puntos de ataques de Tojtik y Volc谩n, Santa Martha, Chenalh贸 en direcci贸n hacia la comunidad de Tabac, Aldama, Chiapas.

5:23 p.m. En estos momentos atacan a las comunidades de Tabac y Coco鈥, Aldama, Chiapas.

5:27 p.m. De recrudecen los disparos de altos calibres en los puntos de Volc谩n y Alcantarilla, Santa Martha, Chenalh贸 en direcci贸n hacia la comunidad de Tabac, Aldama, le disparan a carros que transitan en la carretera de Xuxch鈥檈n a San Pedro Cotzilnam, Aldama, Chiapas.

5:45 p.m. Siguen los disparos de altos calibres en los puntos de ataques de el Templo y K鈥檃nte鈥, Santa Martha, Chenalh贸 en direcci贸n hacia las comunidades de Stzelejpotobtik y Juxton, Aldama, Chiapas.

5:56 p.m. Siguen los disparos de altos calibres en los puntos de ataques de Tijera Caridad y Chalontik, Santa Martha, Chenalh贸 en direcci贸n hacia la comunidad de Juxton, Aldama, Chiapas.

6 de febrero de 2022:

10:51 a.m. Reportan disparos percutidos por grupos armados desde el punto de ataque de Telesecundaria, Santa Martha, Chenalh贸 a las 10:51 a.m. hacia la comunidad de Tabac, Aldama, le disparan a personas que transitan, se espera a que no haya ning煤n inconveniente en este d铆a 06/02/2022.

11:21 a.m. Siguen los disparos percutidos por grupos armados desde los puntos de ataque de Tojtik y Telesecundaria, Santa Martha, Chenalh贸 hacia la comunidad de Tabac, Aldama, a煤n teniendo la presencia de la Guardia Nacional, Marina y la Polic铆a Estatal Preventiva en Tabac, Aldama, Chiapas.

4:06 p.m. Disparos de altos calibres percutidos por grupos armados desde el punto de ataque de Juxilna鈥檓 Yoc, Ventana, Chenalh贸 en direcci贸n hacia la comunidad de Xuxch鈥檈n, Aldama, Chiapas.

5:30 Disparos de altos calibres percutidos por grupos armados desde los puntos de ataque de Xchuch te鈥 1 y 2, Santa Martha, Chenalh贸 en direcci贸n hacia la comunidad de Ch鈥檌vit y Cabecera, Aldama, Chiapas.

7:23 p.m. Disparos de altos calibres en los puntos de ataques del Puente, Tijera Caridad, Santa Martha, Chenalh贸 hacia la comunidad Juxton, Aldama, Chiapas.

7:39 p.m. Disparos de altos calibres en el punto de ataque de Chalontik, Santa Martha, Chenalh贸 hacia la comunidad Juxton, Aldama, Chiapas.

11:01 p.m. Disparos de altos calibres percutidos por grupos armados desde el punto de ataque de Oxch鈥檕m de la localidad de Yoc, Ventana, Chenalh贸 en direcci贸n hacia la comunidad de Xuxch鈥檈n, Aldama, Chiapas.

10:13 p.m. Disparos de altos calibres en el punto de ataque de K鈥檃nte鈥, Santa Martha, Chenalh贸 en direcci贸n hacia la comunidad de Stzelejpotobtik, Aldama, Chiapas.

7 de febrero de 2022:

7:50 a.m. Reportan ataque armado hacia la comunidad de Ch鈥檌vit, Aldama a las 7:50 a.m., los disparos de altos calibres percutidos por grupos armados provienen desde el punto de ataque de Xchuch te鈥 1 y 2, Santa Martha, Chenalh贸.

8:03 a.m. Atacan a la comunidad de San Pedro Cotzilnam, Aldama, los disparos de altos calibres percutidos por los grupos armados provienen desde los puntos de ataques de T鈥檜l Vitz, Santa Martha, Chenalh贸 y los puntos del Colado y el Chino en Fracci贸n Ak鈥檛ik 2 鈥 07/02/2022.

9 de febrero de 2022:

2:55 p.m. Reportan ataque armado hacia la comunidad de San Pedro Cotzilnam, Aldama a las 2:55 p.m., los disparos de altos calibres percutidos por los grupos armados provienen desde el punto de ataque del Ranchito dentro de las 60 hect谩reas en disputa.

3:05 p.m. Disparos percutidos por grupos armados desde los puntos de ataques del Chino, Ranchito y el Colado y el punto de ataque de T鈥檜l Vitz, Santa Martha, Chenalh贸 hacia la comunidad de San Pedro Cotzilnam, Aldama, le disparan a carros y trabajadores en las orillas del r铆o.

3:48 p.m. Disparos de altos calibres percutidos por grupos armados desde el punto de ataque de Oxch鈥檕m Yoc, Ventana, Chenalh贸 en direcci贸n hacia la comunidad de Xuxch鈥檈n, Aldama, Chiapas.

4:56 p.m. Siguen los disparos de altos calibres percutidos por los grupos armados desde los puntos de ataque de T鈥檜l Vitz, Vale鈥檛ik y Ontik, Santa Martha, Chenalh贸 en direcci贸n hacia las comunidades de San Pedro Cotzilnam, Yeton y Ch鈥檌vit, Aldama, Chiapas.

10 de febrero de 2022:

10:28 a.m. Reportan disparos de altos calibres percutidos por grupos armados desde los diferentes puntos de ataques de Ontik y Vale鈥檛ik, Santa Martha, Chenalh贸 a las 10:28 a.m. en direcci贸n hacia las comunidades de Yeton y Ch鈥檌vit, Aldama en este d铆a 10/02/2022.

5:23 p.m. En estos momentos atacan a la comunidad de Tabac, Aldama, los disparos de altos calibres percutidos por grupos armados provienen desde los puntos de ataques de Curva Tontik y lo que era la base de la Polic铆a en Saclum, Chenalh贸, Chiapas.

6:19 p.m. Disparos de altos calibres en el punto de ataque del Ladrillo dentro de las 60 hect谩reas en disputa en direcci贸n hacia la comunidad de Ch鈥檌vit, Aldama, Chiapas.

6:24 p.m. Se intensifican los disparos de altos calibres percutidos por grupos armados desde los puntos de ataque Chuch te鈥 1,2 y K鈥檃nte鈥, Santa Martha, Chenalh贸 en direcci贸n hacia las comunidades de Cabecera, Ch鈥檌vit y Stzelejpotobtik, Aldama, Chiapas.

6:25 p.m. Disparos de altos calibres percutidos por grupos armados desde los puntos de ataque de Tijera Caridad, Templo y Chalontik, Santa Martha, Chenalh贸 en direcci贸n hacia la comunidad de Juxton, Aldama, Chiapas.

6:37 p.m. Siguen los disparos de altos calibres percutidos por los grupos armados desde en el punto de lo que era la base de Polic铆a en Saclum, Chenalh贸 en direcci贸n hacia las comunidades de Tabac y Coco鈥, Aldama, Chiapas.

6:39 p.m. Siguen los disparos de altos calibres percutidos por los grupos armados desde los puntos de ataques Xchuch te鈥 1, 2 K鈥檃nte鈥, Pante贸n, Templo, Chalontik y Tijera Caridad, Santa Martha Chenalh贸 hacia las comunidades de Ch鈥檌vit, Cabecera, Stzelejpotobtik y Juxton, Aldama, Chiapas.

12 de febrero de 2022:

8:33 a.m. Reportan disparos de altos calibres percutidos por grupos armados desde el punto de ataque de Tijera Caridad, Santa Martha, Chenalh贸 a las 8:33 a.m. en direcci贸n hacia la comunidad Juxton, Aldama en este d铆a 12/02/2022.

9:25 a.m. Siguen intensos los disparos de altos calibres en los puntos de ataque de Tijera Caridad y Chalontik, Santa Martha, Chenalh贸 en direcci贸n hacia la comunidad de Juxton, Aldama, Chiapas.

9:58 a.m. Siguen intensos los disparos de altos calibres en los puntos de ataque de Tijera Caridad, Chalontik y Templo Santa Martha, Chenalh贸 en direcci贸n hacia la comunidad de Juxton, Aldama, Chiapas.

10:31 a.m. Siguen los disparos de altos calibres en los puntos de Tijera Caridad, Chalontik y Templo Santa Martha, Chenalh贸 en direcci贸n hacia la comunidad de Juxton, Aldama, Chiapas.

12:14 p.m. Disparos de altos calibres en los puntos de Xchuch te鈥 1, 2, K鈥檃nte鈥, Pante贸n, Templo y Tijera Caridad, Santa Martha, Chenalh贸 en direcci贸n hacia las comunidades de Ch鈥檌vit, Cabecera, Stzelejpotobtik y Juxton, Aldama, Chiapas.

12:31 Siguen intensos los disparos de altos calibres en los puntos de ataques de Tijera Caridad y Chalontik, Santa Martha, Chenalh贸 en direcci贸n hacia la comunidad de Juxton, Aldama, Chiapas.

12:37 p.m. Siguen los disparos de altos calibres en el punto del Templo, Santa Martha, Chenalh贸 en direcci贸n hacia la comunidad de Stzelejpotobtik, Aldama, Chiapas.

12:47 p.m. Siguen los disparos de altos calibres en el punto de Tijera Caridad, Santa Martha, Chenalh贸 en direcci贸n hacia la comunidad de Juxton, Aldama, mientras que el recorrido ya est谩 en la comunidad de Stzelejpotobtik, Aldama, Chiapas.

1:22 p.m. Siguen los disparos de altos calibres percutidos por los grupos armados desde el punto de K鈥檃nte鈥, Santa Martha, Chenalh贸 en direcci贸n hacia la comunidad de Stzelejpotobtik, Aldama, mientras que el recorrido est谩n en la comunidad de Juxton, Aldama, Chiapas.

1:54 p.m. Siguen los disparos de altos calibres percutidos por grupos armados en el punto de ataque de Tijera Caridad Santa Martha Chenalh贸 en direcci贸n hacia la comunidad de Juxton, Aldama, Chiapas.

2:25 p.m. Siguen los disparos de altos calibres en el punto de ataque del Rancho, Caridad, Santa Martha, Chenalh贸 en direcci贸n hacia la comunidad de Juxton, Aldama, Chiapas.

3:01 p.m. Siguen los disparos de altos calibres en el punto de ataque de K鈥檃nte鈥, Santa Martha, Chenalh贸 en direcci贸n hacia la comunidad de Stzelejpotobtik, Aldama, Chiapas.

4:39 p.m. Disparos de altos calibres percutidos por grupos armados desde los puntos de ataques de Tijera Caridad, Chalontik y Templo, Santa Martha, Chenalh贸 en direcci贸n hacia la comunidad de Juxton, Aldama, Chiapas.

4:40 p.m. No cesan los disparos de altos calibres percutidos por grupos armados desde los puntos de ataques de K鈥檃nte鈥, Chuch te鈥 1 y 2, Santa Martha, Chenalh贸 en direcci贸n hacia las comunidades de Stzelejpotobtik, Cabecera y Ch鈥檌vit, Aldama, Chiapas.

6:35 p.m. Grupos armados de Santa Martha, Chenalh贸 cruzaron los l铆mites territoriales y entraron por la comunidad de Ch鈥檌vit, Aldama, a las 6:35 p.m. Solicitamos de manera inmediata la intervenci贸n de las autoridades estatales, federales y las instancias correspondientes.

7:21 p.m. Disparos de altos calibres en los puntos de ataques de Tijera Caridad, Chalontik, Puente, Pante贸n, K鈥檃nte鈥 y Chuch te鈥 1 y 2, Santa Martha, Chenalh贸 en direcci贸n hacia las comunidades de Juxton, Stzelejpotobtik, Cabecera y Ch鈥檌vit, Aldama, Chiapas.

7:35 p.m. Siguen muy intensos los disparos de altos calibres percutidos por grupos armados hacia las comunidades de Juxton, Stzelejpotobtik, Cabecera, Ch鈥檌vit, Yeton, Aldama, Chiapas.

Publicados originalmente por @H_Robles en twitter:

4: https://twitter.com/H_Robles/status/1489635092167286790

6: https://twitter.com/H_Robles/status/1490706305220325379

7: https://twitter.com/H_Robles/status/1490706305220325379

9: https://twitter.com/H_Robles/status/1491546987145183240

10: https://twitter.com/H_Robles/status/1491939355862220800

12: https://twitter.com/H_Robles/status/1492522259491213318

Comparte esto:

Me gusta esto: Me gusta Cargando…