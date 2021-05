–

eldiario.es/Olga Rodríguez

Amnist铆a Internacional, CEAQUA y el Intergrupo de Memoria del Parlamento reclaman urgencia en el tr谩mite del Anteproyecto de Ley de Memoria Democr谩tica y recuerdan que tiene que cumplir con los est谩ndares internacionales en derechos humanos

Integrantes de CEAQUA, v铆ctimas y familiares, este mi茅rcoles ante el Congreso Olga Rodr铆guez

Rosa Garc铆a Alc贸n es una de las v铆ctimas de la represi贸n franquista personada en la querella argentina contra los cr铆menes del franquismo. Este mi茅rcoles, frente al Congreso de los Diputados, acompa帽ada de otras v铆ctimas y familiares, de abogados, de integrantes de Amnist铆a Internacional y de CEAQUA 鈥搇a campa帽a estatal de apoyo a la querella argentina, que integra varias asociaciones鈥 ha recordado cu谩n importante es para ella que se agilice el tr谩mite de la Ley de Memoria: La guerra contra la memoria: demandas contra investigadores e impunidad para cr铆menes franquistas Saber m谩s

鈥淔ui detenida en agosto de 1975 por estar en una asociaci贸n de estudiantes universitarios y luchar contra el franquismo. Me llevaron a la Direcci贸n General de Seguridad, donde me recibi贸 Billy el Ni帽o y otros polic铆as. All铆 estuve seis d铆as muy duros, porque la tortura era sistem谩tica鈥, recuerda en conversaci贸n con elDiario.es.

En 2018 Rosa fue una de las v铆ctimas que interpuso una denuncia contra el torturador Billy el Ni帽o en Espa帽a:

鈥淧ero no fue admitida, ni en primera instancia, ni en segunda instancia, ni siquiera el Tribunal Constitucional ha considerado nuestro recurso. Necesitamos una ley que nos permita tener derecho a la justicia como v铆ctimas del franquismo, que garantice el acceso a la verdad y a la reparaci贸n, porque sin verdad, justicia y reparaci贸n esta ser谩 una democracia d茅bil basada en el silencio, en la amnesia y en mentiras鈥.

Rosa Garc铆a, v铆ctima del franquismo, leyendo el comunicado de Amnist铆a Internacional y CEAQUA este mi茅rcoles frente al Congreso

鈥淎lgunos aspectos de la ley deben mejorar鈥

Por el camino se han quedado muchas v铆ctimas del franquismo, ya fallecidas sin haber recibido el m谩s m铆nimo reconocimiento. 鈥淟a sociedad en su conjunto, las personas y su familiares que sufrieron graves violaciones de derechos humanos, llevan m谩s de 40 a帽os esperando el reconocimiento de su derecho a la verdad, justicia, reparaci贸n y garant铆as de no repetici贸n. No se deben consentir m谩s demoras鈥, se帽alan desde CEAQUA y Amnist铆a Internacional en un comunicado conjunto.

鈥淓l Gobierno manifest贸 en reiteradas ocasiones la importancia y urgencia de la tramitaci贸n de esta ley. Sin embargo, a d铆a de hoy, no se ha cumplido el compromiso鈥, a帽aden.

Ambas organizaciones cuentan con el respaldo de los partidos pol铆ticos que integran el Intergrupo de Memoria, y que este mi茅rcoles estuvieron presentes en el acto frente al Congreso para exigir la tramitaci贸n inmediata y para recordar que el Anteproyecto de ley necesita mejoras para cumplir con los est谩ndares internacionales.

El texto est谩 actualmente en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a la espera de la emisi贸n de un informe que no termina de llegar. Han transcurrido ocho meses desde que la vicepresidenta Carmen Calvo anunciara en comparecencia p煤blica el Anteproyecto.

鈥淓l CGPJ es un 贸rgano consultivo que tiene que elaborar un informe preceptivo pero no vinculante y por tanto el Gobierno en ning煤n caso debe aceptar que se obstaculice la acci贸n parlamentaria, puede exigir un plazo para su entrega. Los diferentes grupos est谩n a la espera del registro de ese proyecto de ley en el Parlamento para mejorar sustancialmente ese texto, a trav茅s de enmiendas en las que se pedir谩 que la futura ley cumpla con los est谩ndares internacionales en la materia鈥, ha se帽alado el abogado Jacinto Lara, de CEAQUA.

Jacinto Lara, abogado de CEAQUA

Garantizar verdad, justicia y reparaci贸n

Desde Amnist铆a Internacional se ha insistido en la urgencia y se ha recordado que de este texto depende tambi茅n, de alguna forma, la reforma de otras leyes, como la Ley de Secretos Oficiales. La organizaci贸n de derechos humanos se帽ala adem谩s que valora positivamente algunos aspectos del Anteproyecto de la Ley de Memoria pero considera que hay otros que deber谩n mejorarse durante el debate parlamentario.

鈥淓n materia de verdad deber铆a crearse una Comisi贸n independiente como existe en otros pa铆ses. En materia de justicia hemos visto c贸mo lamentablemente no se ha avanzado en las investigaciones judiciales y es muy importante que se reconozca que se cometieron cr铆menes de derecho internacional que son imprescriptibles, para garantizar la tutela judicial efectiva a las v铆ctimas y familiares鈥, ha indicado Ver贸nica Barroso, de Amnist铆a Internacional, en conversaci贸n con elDiario.es.

En la misma l铆nea se pronuncia CEAQUA, que junto a Amnist铆a recuerda que Naciones Unidas ha instado en distintas ocasiones a Espa帽a a considerar la creaci贸n de un mecanismo independiente, como podr铆a ser una Comisi贸n de la Verdad, 鈥渜ue permita esclarecer las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, sin sustituir el derecho de las v铆ctimas a obtener justicia鈥.

El Anteproyecto de ley del Gobierno no elimina los obst谩culos a la investigaci贸n de los cr铆menes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo

Tambi茅n reclaman que el Estado elimine los obst谩culos actuales a la investigaci贸n de los cr铆menes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo y recuerdan que el Anteproyecto 鈥渘o aborda ni uno solo de esos obst谩culos鈥. Adem谩s denuncian que el Anteproyecto 鈥渆stablece un derecho a la reparaci贸n parcial, al excluir expresamente la indemnizaci贸n y toda forma de responsabilidad patrimonial respecto de aquellas personas a las que se les incaut贸 su patrimonio, realizaron trabajos forzados o sufrieron condenas injustas鈥.

鈥淣o es posible avanzar como sociedad mientras los cr铆menes contra la humanidad perpetrados durante la Guerra Civil y el franquismo permanezcan impunes. Esta ley es el primer paso para conseguirlo鈥, terminan se帽alando en un comunicado conjunto.

A la concentraci贸n de estas organizaciones de derechos humanos frente al Congreso se han unido representantes del Intergrupo de Memoria del Parlamento: Unidas Podemos, Esquerra Republicana, M谩s Pa铆s, Comprom铆s, Junts per Catalunya, BNG, Galicia en Com煤n y EH Bildu.

Algunos representantes de los partidos pol铆ticos del Intergrupo de Memoria, con Ver贸nica Barroso de Amnist铆a Internacional, Jacinto Lara de CEAQUA y Rosa Garc铆a, personada en la querella argentina

鈥淗abr谩 disputa sobre la ley en el Congreso鈥

鈥淐ada minuto que pasa sin las leyes es un minuto de injusticia m谩s para las v铆ctimas鈥, ha se帽alado el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens. 鈥淓s evidente que cuando esta ley llegue al Congreso habr谩 una disputa pol铆tica importante. Los victimarios franquistas y sus herederos pol铆ticos querr铆an que las v铆ctimas permanecieran calladas en las cunetas del olvido, pero las v铆ctimas son actuales hasta que no se haga justicia, su eco nos va a perseguir hasta entonces para recordarnos el compromiso con la verdad, la justicia y la memoria. El tiempo transcurrido no deslegitima su reivindicaci贸n, al rev茅s, la refuerza cada vez m谩s. Son cr铆menes que no solo ofenden a las v铆ctimas, sino a la humanidad entera鈥, ha a帽adido.

En la misma l铆nea se han expresado los dem谩s representantes pol铆ticos presentes. 鈥淟a falta de memoria pol铆tica y social necesita una ley que recoja una oportunidad para la justicia verdadera鈥, ha indicado Isabel Pozueta, de EH Bildu. 鈥淓ste sistema del 78 se fundamenta en un silencio de cuarenta y dos a帽os que no puede seguir m谩s, hay que impulsar esta tramitaci贸n. Defendemos que impere la verdad, la justicia y la reparaci贸n鈥, han se帽alado desde JxCat.

Desde ERC lamentan que 鈥減arece que la ley va a ser totalmente insuficiente. Suenan las campanas de que no habr谩 una modificaci贸n de la Ley de Amnist铆a y se continuar谩n blindando los cr铆menes del franquismo鈥. Tambi茅n se帽alan que 鈥渉acer memoria hist贸rica no puede ser cambiar a Franco de sitio, tiene que ser expulsar el franquismo de todos los resquicios del Estado espa帽ol, solo as铆 vamos a conseguir un futuro democr谩tico para las catalanas y las espa帽olas鈥.

鈥淪e presentar谩n enmiendas para su mejora鈥

Desde el BNG subrayan que 鈥渘o es comprensible este retraso para ver realizada la demanda de verdad, justicia y reparaci贸n. Son 42 a帽os esperando, demasiados a帽os de paciencia para tanta ignominia, es preciso avanzar para que sea posible la dignidad para las v铆ctimas y acabar con la impunidad de los victimarios鈥.

Carles Mulet, portavoz de Comprom铆s en el Senado, ha recordado que su organizaci贸n fue muy cr铆tica con la Ley de Memoria de 2007, 鈥渋nsuficiente y llena de lagunas. Vemos tambi茅n c贸mo el Anteproyecto es tambi茅n insuficiente, y esperamos que se tramite para enmendarlo, porque consideramos que perpet煤a la legitimidad y legalidad del r茅gimen franquista, que no aborda el tema de la amnist铆a, que quedan impunes la mayor铆a de cr铆menes del franquismo. Esperamos que el PSOE no use una vez m谩s los temas de memoria como arma electoral. Entendemos que esta paralizaci贸n es de nuevo una instrumentalizaci贸n para hacerlo coincidir con periodos electorales鈥.

Desde Galicia en Com煤n Ant贸n G贸mez-Reino considera que 鈥渆s importante que esta ley llegue y creemos que se puede mejorar durante el tr谩mite parlamentario. Se han esperado 40 a帽os de dictadura y 40 de democracia. Por eso tiene que ver la luz la nueva ley, para acabar con el pasado que todav铆a nos persigue, m谩s a煤n en un momento como este en el que el discurso de odio y la extrema derecha est谩n tratando de ocupar espacios鈥.