Javier Verdejo es la única persona a la que se le ha reconocido muerto en defensa de la Democracia y la Libertad por el Gobierno de España.

En la madrugada del 13 al 14 de agosto de 1976 fue asesinado FRANCISCO JAVIER VERDEJO LUCAS. Estaba escribiendo ‘Pan, Trabajo y Libertad’ cuando la noche del 13 de agosto de 1976 falleció sobre las doce horas tras recibir un disparo de un Guardia Civil

Apenas pudo acabar la T porque salió corriendo hacia la playa al avisarle sus camaradas de la presencia policial. Sus compañeros salieron corriendo en varias direcciones ante el riesgo de ser detenidos por propaganda ilegal. Entonces el presidente del Gobierno Adolfo Suárez pasaba las vacaciones en la zona de Cabo de Gata, Franco había muerto unos meses antes y la Transición estaba marcada aún por la inestabilidad y la violencia política.

No hubo denuncia oficial porque la familia no la puso. Su padre, Guillermo Verdejo, era un prestigioso farmacéutico, personaje de la época franquista que llegó a ser alcalde de Almería. Se abrió una investigación militar pero no compareció nadie.

El funeral fue un acontecimiento excepcional en la Almería de 1976. Se celebró en la parroquia de la Plaza de San Pedro con una multitud de personas. Hubo mucha tensión entre los familiares y los compañeros políticos de la víctima hasta el punto de que cuando el féretro estaba casi dentro del coche fúnebre, la multitud se lo arrebató a la familia y lo llevó a hombros hasta el cementerio, que estaba tomado por la policía. Para los padres era un deshonor tener un hijo así. Había un cura obrero y no le dejaron leer una homilía.

No se detuvo a nadie, no hubo ningún proceso, jamás se supo qué agente acabó con su vida.

45 años después se sigue exigiendo una investigación oficial que aclare los hechos y depure responsabilidades. Se ha escrito y hablado mucho pero nada se sabe a ciencia cierta. Todo son opiniones, conjeturas, especulaciones.

No hubo investigación oficial del trágico hecho, que fue catalogado como un accidente

Desde entonces, cada año sus compañeros y amigos realizan un homenaje y ahora piden que el lugar de su muerte sea catalogado como Lugar de la Memoria.