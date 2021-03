Durante la 煤ltima semana se suceden los acontecimientos-bomba en la escena pol铆tica del pa铆s. Desde la moci贸n de censura del PSOE y Ciudadanos en Murcia, finalmente abortada por la aparici贸n de tr谩nsfugas de Ciudadanos, la convocatoria de elecciones anticipadas en Madrid, las dos mociones de censura en esta misma ciudad, adem谩s de en Castilla Le贸n y finalmente la sorprendente candidatura de Pablo Iglesias como cabeza de lista para las elecciones auton贸micas y su salida, voluntaria o forzada por S谩nchez, del Gobierno de coalici贸n, el tablero de ajedrez de la pol铆tica nacional no para de girar. En este art铆culo intentamos leer los 煤ltimos movimientos y valorar cuales pueden ser las tendencias que se pongan en juego en los pr贸ximos meses.

Dec铆amos en nuestro 煤ltimo comunicado que las elecciones catalanas han servido para estabilizar la gobernabilidad, dentro del malestar que palpamos a nuestro alrededor y que consideramos que no parar谩 de crecer, dadas las circunstancias econ贸micas y pol铆ticas actuales:

鈥La conclusi贸n a la que llegamos desde Trinchera es que, independientemente de que el Govern se conforme sobre la base de un pacto entre ERC y el PSOE o entre ERC, Junts y la CUP, a pesar de que la 煤ltima opci贸n no sea ideal para la patronal y para Bruselas, lo cierto es que no habr谩 gobierno contra la patronal (鈥)

M谩s a煤n, un Govern catalanista, tiene la capacidad de capitalizar la protesta social del movimiento independentista de base, el m谩s importante en Catalunya hoy. De la forma m谩s retorcida posible, la forma de desactivar el potencial transformador y cr铆tico del independentismo es justamente conformar un Govern que parezca que responde a esas demandas de autodeterminaci贸n, que de ciertas concesiones, m谩s formales que reales, que apoye la asociaci贸n de municipios por la independencia, impulse las mesas de negociaci贸n con el objetivo de liderar la desindustrializaci贸n que impone Bruselas y conseguir la mayor parte posible de los fondos europeos que la burgues铆a espa帽ola se disputa. La ventaja de tener a los catalanistas en el Govern es que ser谩n capaces de contener las protestas mucho m谩s que si estuvieran en la oposici贸n.鈥

La vuelta al redil de Catalunya, para poder asegurarse su parte de los fondos europeos, aparece engalanada de una apariencia de radicalidad y resistencia, que es solo eso, apariencia. El aval generalizado que se ha dado a la represi贸n de las protestas en favor de la libertad de Pablo Hasel, no son m谩s que una prueba de lo que decimos. Y las contraprestaciones que laCUP ha exigido para refrendar el acuerdo, la moratoria del uso de balas de goma, la creaci贸n de una banca p煤blica o hasta la posible regulaci贸n del alquiler social no son m谩s que esas migajas que el mismo partido no dejaba de repetir que ya no eran suficientes.Y no lo son, ninguna migaja va a suponer un cambio real. El Govern est谩 encaminado al acatamiento del proceso de estabilizaci贸n del poder en marcha.

Esta subordinaci贸n del Govern de Catalunya a los mandatos del poder central ha sido clave para entender los desarrollos posteriores. El PSOE solo se ha atrevido a lanzar un ataque directo al PP en Murcia (o en Madrid) una vez que la cuesti贸n catalana estaba resuelta. Le ha salido mal. Ciudadanos se descompone. Las posibilidades del PSOE de girar a la derecha una vez disuelto Ciudadanos se restringen. Pero al final, el PSOE sale reforzado de esta contienda donde la polarizaci贸n parece favorecer al centrismo que hoy encarna ese partido.

La respuesta de Ayuso al convocar elecciones es evitar perder una posible moci贸n de censura que hubiera podido perder, al unirse PSOE, Ciudadanos, M谩s Madrid y Podemos y, por tanto, garantizarse el poder en la autonom铆a, de nuevo, para garantizar su parte de los fondos europeos al sector de la burgues铆a que representa el PP. Ayuso busca la polarizaci贸n fascismo-comunismo, pero no hay ni fascistas ni comunistas en esa contienda. S贸lo se trata de una lucha interburguesa. De nuevo, aunque las formas sean chocantes, el objetivo es el mismo: buscar la forma m谩s estable para ese reparto de fondos.

Sobre el movimiento de Pablo Iglesias, consideramos que es una forma de jug谩rsela para no desaparecer del tablero pol铆tico ni ser absorbido completamente por el PSOE. Iglesias se la juega y la izquierda ve las elecciones con simpat铆a, con euforia incluso. De hecho, las encuestas pronostican una subida de votos a Podemos gracias a este movimiento, aunque quiz谩s no lo suficiente como para conseguir arrancar la presidencia de la comunidad al PP.

Hab铆amos pronosticado que con la aprobaci贸n de los presupuestos y las elecciones catalanas se acababa un ciclo que hab铆a empezado con el 15M y a partir de ah铆 empezaba un periodo de calma, donde se afianzaban las instituciones y la gobernabilidad. Sin embargo, 20 d铆as despu茅s de las elecciones de Catalunya, a煤n sin estar constituido el Govern, Madrid se encuentra frente a unos comicios. Mientras en Catalunya, como el Pa铆s Vasco o Galicia, la legislatura dura siempre cuatro a帽os, independientemente de cuando convoquen elecciones, en Madrid quien salga gobernar谩 solo 2 a帽os. Eso no hab铆a pasado desde las primeras elecciones municipales.

Por si eso fuera poco, la crisis entre Podemos y el PSOE en el gobierno estatal es cada vez mayor y muchos medios hablan ya abiertamente de la posibilidad de que se adelanten las elecciones generales al oto帽o. Da la sensaci贸n de que la excepcionalidad se est谩 convirtiendo en la norma. Pero, 驴es realmente 茅ste un indicio de falta de estabilidad? Lo cierto es que haya o no haya comicios electorales, de nuevo, habr谩 gobierno de la patronal. No hay opciones cr铆ticas o realmente diferentes entre s铆 y las elecciones no necesariamente afectan a la estabilidad del sistema, muchas veces sirven, al contrario, para lavarle la cara.

Independientemente de los resultados, la burgues铆a tirar谩 para adelante. Sabemos que no es lo mismo la consolidaci贸n de un polo de extrema derecha que de socialdemocracia, pero ninguna de las dos opciones va a dar respuesta a los trabajadores y la represi贸n contra nosotros, los trabajadores, va a ser brutal, en cualquier caso. La cuesti贸n es c贸mo se establece la dominaci贸n en un caso y el otro, pero siempre habr谩 la determinaci贸n de explotarnos y dominarnos en ambos casos, ya que las propuestas se plantean en el mismo plano puramente electoral y dentro de los marcos del sistema.

Y mientras haya entusiasmo por las elecciones, mientras la clase trabajadora siga creyendo que votando a uno u otro partido burgu茅s o peque帽o burgu茅s, sus problemas encontrar谩n una soluci贸n m谩gica, no aparecer谩 una protesta social mayoritaria. Pero, 驴qu茅 recorrido tiene esa expectativa? La fe en que el Gobierno, del color que sea, nos va a venir a salvar no se puede mantener de manera permanente. La capacidad de convencer ser谩 cada vez menor. Nos encontramos en el medio de la mayor crisis econ贸mica desde 1929, es cierto que los fondos europeos representan una gran cantidad de dinero, pero es un dinero que est谩 destinado a impulsar avances tecnol贸gicos en las empresas que limiten la dependencia de mano de obra, que se traducir谩n en recortes de personal, despidos y EREs y las empresas que no consigan competir en ese nuevo marco se hundir谩n. La contradicci贸n no har谩 m谩s que profundizarse.

M谩s all谩 de si hay o no elecciones, m谩s all谩 de cu谩nto puede demorarse la explosi贸n social inevitable, desde Trinchera lo que defendemos es que las fuerzas de clase, las fuerzas progresistas, tenemos la obligaci贸n de trabajar para que estalle, para que el descontento y el malestar que est谩 y es palpable no acabe dando un viraje a la extrema derecha y se constituya como base de organizaciones reaccionarias. Mientras no existan propuestas organizativas de clase que puedan capitalizar las contradicciones inherentes del capitalismo para la clase trabajadora, el riesgo de una salida reaccionaria existe, aunque en estos momentos siga siendo residual. Por eso, desde Trinchera, repetimos nuestro llamamiento a las y los integrantes de todas aquellas organizaciones que luchamos, o decidimos luchar, por construir un mundo mejor. Es un toque de atenci贸n que no podemos negar, es el momento de ponernos manos a la obra.