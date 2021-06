–

México. 1 de junio de 2021. “Pareciera que el gobierno de la “cuarta transformación”, tiene como único interés y cometido de acabar con el Normalismo Rural en México. No le bastó con la detención de 95 estudiantes normalistas de Chiapas, sino que ahora sigue realizando su práctica represiva de terror en otras partes del país”, expresan esta noche alumnos de la escuela normal Mactumactzá, en repudio a la represión y detenciones extrajudiciales contra alumnas de la normal rural Carmen Serdán, de Teteles Puebla, la tarde de este primero de junio.

Las estudiantes explican que las normalistas de Teteles, arribaron a la capital poblana este martes para seguir manifestando sus demandas como institución y que hasta la fecha no han sido escuchadas, por lo que se plantaron de manera pacifica frente a la secretaría de gobernación de la entidad conocida como casa “aguayo”, para solicitar una audiencia y que se le diera cumplimiento a sus demandas.

“Luego de varias horas de plantón la única respuesta del gobierno de Puebla, fue el desalojo violento y represivo por parte de los granaderos, que con toletes golpearon y detuvieron a varias compañeras y compañeros”, denuncian los estudiantes campesinos.

Apenas el pasado 20 de mayo, la normal Carmen Serdán, anunciaba la muerte de las estudiantes Iris S y Mónica Paola R. Contaban 22 y 21 años de edad, respectivamente, las cuales fallecieron cuando se manifestaban por la exigencias de sus normal y las de otros estados. El periodista Zósimo Camacho, comenta que “no fue un accidente cualquiera. Realizaban una actividad política en la carretera Amozoc-Perote. Cayeron de un tráiler que no detuvo su marcha y que, por el contrario, aceleró su paso para evadir la protesta que alrededor de 80 mujeres llevaban a cabo en las inmediaciones de la caseta de Cuapiaxtla, Tlaxcala”.

¿Cuáles son los puntos del pliego petitorio de la normal de Teteles?, el mismo Zósimo explica que son: que no se suspenda la dotación de las raciones alimenticias, que no baje la matrícula de ingreso y que se reparen las instalaciones. “Son 2 años de no recibir respuesta de los gobiernos estatal y federal, que se precian de ser de izquierda y de reconocer la importancia y el legado del normalismo rural”, abunda el periodista.

“Que seamos hijas de campesinos no les da derecho a que nos traten como nos tratan –dice indignada la vocera de la Escuela Normal Rural Carmen Serdán, de Teteles, Puebla, a las autoridades gubernamentales–. No somos ignorantes. A eso venimos, a prepararnos. A nuestros padres no les alcanzó el recurso para mandarnos a otras instituciones”, comparte el periodista Luis Hernández Navarro, en un recorrido sobre la historia de la normal.

“Teteles, una de las 17 normales rurales que sobreviven en el país, internado donde estudian exclusivamente mujeres, sede actual de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), fundada de 1935, está convulsionada. Sus estudiantes se han movilizado y demandan a las autoridades la solución de un pliego petitorio, en que se incluyen acuerdos incumplidos por el gobierno estatal desde que fueron pactados en octubre de 2013”, abunda Hernández Navarro.

“Las compañeras de la normal de Teteles, Puebla están siendo bloqueadas en Atempan y no las dejan llegar a la Normal. Le pedimos a gobierno de Puebla, alto a la criminilización de la lucha estudiantil”, denunciaban los normalistas de Ayotzinapa, alrededor de las 22 horas de este primero de junio desde sus redes sociales, y solicitaban el apoyo de la sociedad civil solidaria.

Desde puebla reportan 20 mujeres normalistas detenidas de Teteles y seis hombres de normales de diferentes partes del país.

