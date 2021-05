[Català ]

El grup de suport a les feministes reprimides a Corbera del Llobregat (#LasDelJersei) convoca el dissabte 29 de maig de 2021 a les 12h a una concentració a les portes de l’Ajuntament del municipi

El vespre previ al 8 de març, en el marc de les reivindicacions de la Vaga Feminista que es realitzaven a escala internacional, es va convocar a una passejada nocturna per Corbera del Llobregat, on es van fer diferents accions com a crida a la participació de l’endemà .

Cinc companyes van ser identificades per la policia local de Corbera i ara s’enfronten a una proposta de sanció de 20.000€ cadascuna per una suposada falta de deslluïment del mobiliari urbà . Els atribueixen diferents pintades de carà cter feminista.

A l’Estat registrem més d’un centenar de feminicidis cada any. En el que portem de 2021, consten 28 feminicidis com xifres oficials, però sabem que seran molts més. Sis dones han estat assassinades aquest maig. A Corbera del Llobregat mateix, en un any hem assistit a dos feminicidis, l’últim el 18 de maig de 2021.

L’atac repressiu per part de l’Ajuntament de Corbera del Llobregat, amb una multa completament desorbitada, es una mostra més dels cops que esta rebent el moviment feminista arreu de l’Estat i també a nivell internacional.

El pro-passat 7 de maig es va iniciar una campanya recollida d’adhesions al manifest de suport que a hores d’ara compta amb 892 adhesions individuals i 84 adhesions de colectives feministes tant a nivell local, nacional, estatal i internacional.

El grup de suport a les companyes represaliades convoquem a una concentració dissabte 29 de maig a les 12h a les portes de l’Ajuntament de Corbera del Llobregat, PER EXIGIR AL CONSISTORI QUE ARXIVI LA PROPOSTA DE SANCIÓ.

SI ENS TOQUEN A UNA, ENS TOQUEN A TOTES.

CONVOCATÒRIA:

Dissabte 29 de maig de 2021 a les 12h a l’Ajuntament de Corbera del Llobregat.

[Castellano]

El grupo de apoyo a las feministas reprimidas en Corbera del Llobregat (#LasDelJersei) convoca el sábado 29 de mayo de 2021 a las 12h a una concentración a las puertas del Ayuntamiento del municipio

El anochecer previo al 8 de marzo, en el marco de las reivindicaciones de la Huelga Feminista que se realizaban a escala internacional, se convocó a un paseo nocturno por Corbera del Llobregat, donde se hicieron diferentes acciones como llamamiento a la participación del día siguiente.

Cinco compañeras fueron identificadas por la policía local de Corbera y ahora se enfrentan a una propuesta de sanción de 20.000€ cada una por una supuesta falta de deslucimiento del mobiliario urbano. Les atribuyen diferentes pintadas de carácter feminista.

En el Estado registramos más de un centenar de feminicidios cada año. En lo que llevamos de 2021, constan 28 feminicidios como cifras oficiales, pero sabemos que serán muchos más. Seis mujeres han sido asesinadas este mayo.

En Corbera del Llobregat mismo, en un año hemos asistido a dos feminicidios, el último el 18 de mayo de 2021.

El ataque represivo por parte del Ayuntamiento de Corbera del Llobregat, con una multa completamente desorbitada, es una muestra más de los golpes que esta recibiendo el movimiento feminista en todo el Estado y también a nivel internacional.

El pasado 7 de mayo se inició una campaña de recogida de adhesiones al manifiesto de apoyo que a estas alturas cuenta con 892 adhesiones individuales y 84 adhesiones de colectivas feministas tanto a nivel local, nacional, estatal e internacional.

El grupo de apoyo a las compañeras represaliadas convocamos a una concentración Sábado 29 de Mayo a las 12h a las puertas del Ayuntamiento de Corbera del Llobregat, PARA EXIGIR AL CONSISTORIO QUE ARCHIVE LA PROPUESTA DE SANCIÓN.

SI NOS TOCAN A UNA, NOS TOCAN A TODAS.

CONVOCATORIA:

Sábado 29 de mayo de 2021 a las 12h al Ayuntamiento de Corbera del Llobregat.