“FACUA-Consumidores en Acción hace un llamamiento al boicot contra Iberdrola, Endesa y Naturgy en respuesta a sus abusos tarifarios y su chantaje mediante la amenaza de cerrar las centrales nucleares tras la aprobación de un paquete de medidas que recortarán sus infladísimos beneficios. La asociación ha habilitado esta web (cuya URL es FACUA.org/AdiosOligopolio) para informar sobre la campaña de movilización”. #AdiósOligopolio: FACUA llama al boicot contra Iberdrola, Endesa y Naturgy 14.9.2021

No nos parece mala idea y a demás nos es rentable, por lo que nos unimos a la convocatoria rescatamos un fabuloso post sobre un esquema de boicot permanente de consumo a las eléctricas planteado ya en 2013 que sigue perfectamente vigente 8 años después.

Los principios que lo impulsaron no han cambiado, pero el escenario ha empeorado bastante. Podemos observar también los errores de apreciación en las premisas que en aquel entonces se manejaban:– Declive de las energéticas: se han venido arriba,– Declive inducido por los ciudadanos: los ciudadanos somos aún más rehenes ahora que las eléctricas se han apropiado del mercado de las renovables. Han conseguido eliminar el autoconsumo.– Las renovables son aliadas del ciudadano porque promueven la democracia energética: no desde que el gobierno apoya megaproyectos y las energéticas acaparan el mercado eliminando el autoconsumo.

El boicot también va dirigido contra las filiales de Iberdrola, Endesa y Naturgy que ofrecen las tarifas PVPC en luz y TUR en gas. Se trata de las comercializadoras de referencia Curenergía (Iberdrola), Energía XXI y Energía Ceuta XXI (Endesa) y Comercializadora Regulada Gas & Power (Naturgy).

AQUI web de la CNMC Listado de Comercializadoras de Energía, incluye pdf con listado de 23 páginas.

Sobre el estado de las Comercializadoras Alternativas: Las pequeñas comercializadoras crecen frente al oligopolio eléctrico y suman 423.307 clientes más en un año– eldiario.es 3.4.2019

Fuente – BOICOT a las Eléctricas (I). Resumen de los 5 pasos a seguir, fáciles y efectivos – ENERGÉTICA FUTURA 19.8.2013

¡Estamos en guerra!

Nos han abocado a ella. Nos mienten, roban e insultan en cada recibo de la luz con el beneplácito de nuestro Gobierno. ¡Basta ya! Llevamos años aguantando, pero este año 2013 -me aventuro a decir- será el punto de inflexión y de no retorno, del cual las grandes eléctricas de este oligopolio energético al que estamos sometidos, comenzarán su declive. Y será gracias a todos los ciudadanos.

Ya no existen las medias tintas, nos están estafando en nuestra cara sin ningún disimulo. Especialmente, en nuestro sector de las energías renovables, aliado con el ciudadano promoviendo la democratización energética. Nos están aniquilando y debemos contraatacar o moriremos.

Lamentablemente así de cruda y dura es la actualidad normativa energética de nuestro país. Que se entere todo el mundo: las renovables en España están siendo erradicadas tanto por las eléctricas como por el propio Gobierno.

Pero NO hay que resignarse, ahora más que nunca, nos debemos de levantar de estos nuevos golpes y seguir adelante contra todas las dificultades. Hay alternativas y opciones para evitar todo este atropello. Podemos y debemos luchar. En nuestro país tenemos multitud de empresas y técnicos cualificados en la materia, disponemos de las equipos y herramientas de la mejor calidad, los conocimientos y técnicas están a la vanguardia mundial, hay una amplia mayoría de la sociedad con ganas de cambiar las cosas, entre ellas: conseguir la democratización de la energía. Enfrentémonos sin miedo contra el oligopolio que nos esclaviza a base de decretos, impuestos y abusos tarifarios (vea la subida brutal del 62% en término de potencia en este mes de agosto de 2013).

No nos engañemos, este problema que nos afecta es 100% económico. Para el actual Gobierno y las Eléctricas, quedan a un lado marginal el respeto a la sociedad, medio ambiente y el futuro energético sostenible de España. Por tanto, hay que combatir en su idioma, la lucha de capitales, y debemos jugar con esta baza que es la única que entienden. De muy poco serviría realizar manifestaciones (los medios de comunicación son financiados por ellas -véase su publicidad en prensa, radio y TV-), comentarios en bares, facebook, twitter… y que se quede ahí. Os daremos las claves para actuar desde casa, de forma fácil y haciéndoles el máximo de daño posible. Ni que decir tiene, de a quién no deberíamos votar en las próximas elecciones… pero visto está, que poco importa.

Todos y cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar esto: actuando más y quejarnos menos.

Sabemos los puntos débiles de las eléctricas y desde este humilde blog, intentaremos poner nuestro granito de arena para difundirlos. No solo para los que pertenecemos al sector de las renovables en España, sino para beneficio de cada uno de los ciudadanos, que estamos seguros que te interesará. A continuación ofrecemos los primeros 5 pasos que debemos dar ya, este mismo verano, lo antes posible, (ellos no tienen prisa…).

En este primer post sobre el Boicot a las eléctricas, resumiremos los pasos a seguir, en posteriores artículos veremos con detalle cada uno de ellos.

PASOS PARA UN BOICOT EFICAZ

PASO 1) Estudia: Toma las riendas de tu consumo



El primer paso es el diagnóstico. Debemos saber y conocer nuestro consumo eléctrico y hábitos, tanto en energía consumida (kWh) como en potencia por electrodoméstico (W). Debes realizar un inventario de tus electrodomésticos y saber la potencia que usan para funcionar (ver en la etiqueta que llevan detrás normalmente, en vatios W) y su horas de uso al día. Así por ejemplo, si tenemos una televisión de LCD de 32″ de potencia 130W y la tenemos encendida 4 horas al día, consume este aparato unos 520Wh = 0,520 kWh al día. Puedes consultarnos o pedir este inventario a un consultor o técnico si no sabes hacerlo o tienes dudas.

Puedes hacer una tabla tal que así, con la lista de tus electrodomésticos:

También puedes hacerlo automáticamente mediante algún aparato de medición de consumo eléctrico, tales como estos (imagen). Te servirán de «velocímetro» de cara al futuro para vigilar de forma inmediate tus consumo en diferentes circunstancia y de forma más exacta. Pueden ser medidores por toma de enchufe y también colocados en el cuadro general de protección eléctrica de la vivienda.

PASO 2) Actúa para ser más eficiente

Una vez que ya conoces tus hábitos de consumo y has cuantificado tu energía, deberías intentar ser más eficiente. Esto lo puedes conseguir reduciendo gastos innecesarios (muchas veces se puede quedar la TV sin que nadie la vea y luces encendidas sin necesidad. Podrías desconectarlas directamente o con un apagado automático), reduciendo el tiempo y adecuando la temperatura de climatización (en verano el aire acondicionado a 26ºC, en invierno la calefacción a máximo de 21ºC y termo eléctrico a no más de 45ºC) y/o cambiando los electrodomésticos por otros más eficientes. De esta manera, con estos cambios, necesitarás menos potencia y menos consumo de electricidad para obtener los mismos resultados que ahora.

PASO 3) Cambia la potencia contratada y tarifa eléctrica



Este paso es el más importante a dar, pero siempre es necesario realizar los dos anteriores. Una vez lo tenga todo bien estudiado y siendo más eficiente, usando menos potencia y energía, debes: CAMBIAR LA POTENCIA CONTRATADA.

No esperes más, llama directamente a tu comercializadora eléctrica (échale un ojo a esta web para evitar pagar por la llamada) y cámbiate a una potencia más baja sin dudarlo. Mira sino la subida del 62% al término de potencia que han aplicado este mismo mes. Para dar una idea en este post, ya que lo explicaremos en otro con más detalle, os podemos decir que: – Si tienes una potencia entre 3 y 4,5 kW contratados, pásate a <3kW. Lo más seguro es que pocas veces a lo largo del día superes 2,5 o3kW y de esta manera, si es tu vivienda de primera residencia, no pagarás por el término de potencia ya que se te aplicará el BONO SOCIAL. – SI tienes ahora más de 4,5kW haz un cálculo con la tabla del paso 1, y mira la posibilidad de simultaneidad de varios electrodomésticos (los de mayor consumo) y de esta manera establece un mínimo. Puede que se te quede en menos de 4kW. Una vez solucionada la potencia a contratar, deberías cambiarte a tarifa de último recurso con discriminación horaria (ten en cuenta que ahora la TUR se llamará: Precio Voluntario al Pequeño Consumidor). ¿Por qué con discriminación horaria? Pues porque te saldrá a mitad de precio durante una franja horaria comprendida entre las primeras horas de la noche y medio día del día siguiente. Aconsejamos utilizar programadores de enchufes para usar en electrodomésticos en esas horas, por ejemplo para el termo eléctrico.