De parte de Valladolor May 18, 2022 228 puntos de vista

De las Cajas de Resistencia y Fondos de

Solidaridad:

Su evoluci贸n y situaci贸n actual.





En 茅pocas anteriores, partiendo de la

resistencia de las guerrillas en la posguerra, pasando por las

primeras luchas obreras, la intensificaci贸n de las luchas

inmediatamente anteriores a la muerte de Franco hasta la posterior

legalizaci贸n de partidos y sindicatos, era habitual la creaci贸n y

el funcionamiento bien a nivel coyuntural o de forma permanente, de

las Cajas de Resistencia y Fondos de Solidaridad, con un contenido

fundamentalmente antirrepresivo y solidario de clase; hasta el

extremo de que la gran mayor铆a de las luchas contaban con un 贸rgano

de estas caracter铆sticas, bien para resistir y prolongar los

procesos combativos, o bien para paliar los efectos de la represi贸n

y la marginaci贸n que estos causaban.

El proceso de transici贸n, llevado a cabo en

base al pacto de reconciliaci贸n, lleva a los entonces principales

partidos de izquierda en la clandestinidad, a renunciar a sus

planteamientos de ruptura, a cambio de la participaci贸n del pastel

democr谩tico en parcelas burocr谩ticas del mismo.

Por otra parte, los sindicatos correas de

transmisi贸n de estos partidos, renuncian tambi茅n a su planteamiento

de conexi贸n entre la lucha reivindicativa y pol铆tica, as铆 como a

la v铆a de la confrontaci贸n, cambiando esta por la de negociaci贸n,

con manifiesta inferioridad en la correlaci贸n de fuerzas, a cambio

de una financiaci贸n proporcionada por el sistema, que les permite

burocratizar y profesionalizar a sus 茅lites.

Este planteamiento, adem谩s de la renuncia a

principios fundamentales tanto ideol贸gicos como de acci贸n, les

obliga autom谩ticamente a adoptar y poner en practica m茅todos

divisionistas, y sistemas de control de todas aquellas luchas

espont谩neas que escapen a sus planteamientos claudicantes, as铆 como

f贸rmulas de eliminaci贸n y destrucci贸n de las que se lanzan con

contenidos revolucionarios desde organizaciones contrarias al sistema

capitalista por ellos aceptado.

Dentro de esta pr谩ctica contrarrevolucionaria

y sin entrar en m煤ltiples facetas de su actuaci贸n, entra como

t谩ctica la eliminaci贸n y destrucci贸n de las Cajas de Resistencia y

Fondos de Solidaridad que, por su contenido unitario y su capacidad

de ayuda econ贸mica, moral y activa, podr铆an en cualquier momento

conflictivo poner en peligro ese control que el sistema les exige

para domesticar y desarticular las luchas obreras.

Para hacerse una idea de la labor destructiva

en este campo, diremos que, solo el Comit茅 de Solidaridad creado en

1972, entre esta fecha y 1976, trasvas贸 ayudas a 15 Cajas de

Resistencia y Fondos de Solidaridad de 9 provincias distintas, y

mantuvo relaci贸n con otras tantas a nivel de contactos e intercambio

de informaci贸n.

Si tenemos en cuenta que habitualmente s贸lo en

momentos de dura conflictividad, los Comit茅s y Cajas buscaban el

contacto con 贸rganos similares en el exterior de sus localidades, y

que el Comit茅 de Solidaridad de Valladolid por s铆 solo manten铆a

esa cantidad de relaciones, podemos darnos cuenta del numero de

贸rganos de Solidaridad en funcionamiento que en esa 茅poca exist铆an,

ya que al igual que el Comit茅 de Valladolid, otros manten铆an los

contactos con otras Cajas distintas.

Pues, todas ellas y m谩s, fueron paulatina y

sistem谩ticamente liquidadas o destruidas por los sindicatos

claudicantes, fundamentalmente CC.OO., U.G.T. y U.S.O.

Una excepci贸n a nivel nacional se da entre la

clase trabajadora Asturiana, cuya tradici贸n, unida a la situaci贸n

de desindrustrializaci贸n que padece, y a pesar de la oposici贸n de

los sindicatos oficialistas, les lleva a crear en cada lucha de

cierta magnitud, una Caja de Resistencia coyuntural, que una vez

acabado el conflicto desaparece, perdiendo con ello la capacidad de

proyecci贸n del proceso solidario hacia otros trabajadores.

A partir de 1979 se constata que han

desaparecido la pr谩ctica totalidad de Cajas de Resistencia, Comit茅s

y Fondos de Solidaridad, quedando solo el Comit茅 de Solidaridad en

Valladolid (FASA), como 贸rgano de funcionamiento permanente,

impulsado por trabajadores anticapitalistas que, aunque

pertenecientes a diversas organizaciones, mantienen una independencia

entre su militancia en estas, y su actividad solidaria y

antirrepresiva en el Comit茅, que continua actuando desde un

planteamiento org谩nico semiclandestino y rechazando m茅todos de

legalizaci贸n integradores en el sistema.

No entramos a analizar la metodolog铆a

utilizada por las burocracias sindicales para la realizaci贸n de esta

labor destructiva, solo puntualizar que se utilizaron todos los

m茅todos imaginables, desde la apropiaci贸n de los fondos en muchas

de las Cajas que controlaban, hasta la utilizaci贸n del desprestigio

y la delaci贸n de aquellas que total o parcialmente escapaban a su

nefasta influencia.

As铆 transcurre un periodo de tiempo en que el

proceso divisionista, el corte de las luchas y la actitud de

expectativa en que los trabajadores se hayan sumidos, esperando que

los sindicatos ya legalizados sean los salvadores que den soluci贸n a

sus problemas, origina que los procesos de unidad y solidaridad que

impulsaban las desaparecidas Cajas y Comit茅s no se desarrollen, al

tiempo que impiden la nueva creaci贸n de otras.

Pero de un tiempo a esta parte la situaci贸n ha

cambiado, la represi贸n y el sistema de explotaci贸n como era

previsible, han aumentado a cotas extremas. Las expectativas obreras

con respecto a la actividad sindical tambi茅n han cambiado, al

haberse comprobado sobre la pr谩ctica, que con tanto acuerdo y pacto

regresivo, los sindicatos una vez tras otra no han hecho m谩s que

traicionar los intereses obreros, en aras de su propio beneficio como

organizaci贸n, hoy totalmente vendida y plegada al poder establecido

y al capitalismo que representa.

Fue el momento en que el Comit茅 de Solidaridad

de los Trabajadores tras haberse mantenido contra viento y marea,

consider贸 llegado el momento de volver a impulsar la creaci贸n de

Comit茅s y Cajas que posibiliten avivar las luchas obreras y crear

los lazos de Solidaridad y Unidad que el sindicalismo oficialista y

claudicante hab铆a roto.

El esfuerzo no ha sido bald铆o y despu茅s de un

corto periodo de tiempo se vuelven a crear Cajas y Comit茅s con los

que se mantienen contactos, algunos de ellos ya funcionan

permanentemente y con varios se han puesto en pr谩ctica programas de

unificaci贸n.

Se llega as铆 a 1998 en que, una vez creadas y

consolidadas algunas cajas con car谩cter permanente y funcionamiento

estable, se crea una coordinadora que funciona a nivel nacional con

una pr谩ctica de acci贸n anticapitalista y antirrepresiva.

Su planteamiento unitario que en un principio

se circunscrib铆a al sector obrero, se ha ampliado pasando a

considerar otros movimientos de lucha tambi茅n de contenido

anticapitalista y extralegal, que son tan duramente reprimidos por el

sistema como el sector obrero.

Pero la gran lucha que estos 贸rganos

solidarios tienen que desarrollar se ha duplicado, pues no solo es el

capitalismo y su sistema de explotaci贸n y represi贸n su 煤nico

enemigo, al se han sumado abiertamente sindicatos partidos y

organizaciones que participan y viven del sistema, que han renunciado

a cualquier planteamiento revolucionario de izquierda que contemple

la emancipaci贸n de la clase trabajadora, han aceptado 铆ntegramente

el capitalismo explotador y su econom铆a de mercado, as铆 como todos

sus 贸rganos y sus m茅todos represivos en algunos de los cuales

incluso participan.

Cajas de Resistencia y Comit茅s de

Solidaridad como herramientas de lucha.

Sabido es que una de las m谩ximas seguidas por

nuestros explotadores es la de divide y vencer谩s, cuesti贸n que es

relativamente f谩cil de conseguir, cuando al conjunto de los

trabajadores no le gu铆a una t谩ctica y estrategia com煤n, frente a

un objetivo com煤n. Pero es incuestionable le necesidad de la unidad

entre la clase trabajadora y particularmente importante la toma de

conciencia unitaria a trav茅s de la solidaridad, llegando a

comprender y asumir la lucha de cualquier trabajador como nuestra

propia lucha como clase explotada, ya que la divisi贸n ideol贸gica

insertada entre los partidos y sindicatos debido a la integraci贸n de

muchos de estos en el sistema, impiden esa toma de conciencia en

torno a las luchas, sean estas de car谩cter reivindicativo o

pol铆tico, ya que incluso estos conceptos los tienen divididos.

En el proceso combativo tanto trabajadores

organizados como no organizados, comprometidos o no en la lucha

sufrimos la represi贸n, ya que para su aplicaci贸n el sistema no

diferencia organizaciones ni siglas, s贸lo valora hechos o

indiscriminadamente ejemplifica.

Esta represi贸n en uno u otro plano, se

materializa por medio de la aplicaci贸n de multas, detenciones,

encarcelamientos, torturas, etc. a un nivel selectivo, y a nivel

general con despidos, sanciones o los m谩s sofisticados medios de

explotaci贸n y alienaci贸n, y esta pr谩ctica represiva cumplir谩 con

sus objetivos de amedrentamiento y aislamiento de los represaliados,

si la solidaridad y ayuda econ贸mica y moral no fluyera de los

compa帽eros de clase.

Estas dos motivaciones, Unidad en la lucha

frente a la divisi贸n ideol贸gica a trav茅s de la Solidaridad frente

al proceso represivo, ya son por s铆 solas lo suficientemente

importantes, para justificar la validez de la existencia y

funcionalidad de Comit茅s y Cajas de Solidaridad, que organicen esta

labor sin tener en cuenta ni los principios ideol贸gicos, ni la

filiaci贸n de los represaliados (a no ser que estos est茅n

significados por una trayectoria de traici贸n a la clase o servilismo

al sistema).

Pero existen m谩s motivaciones aun, pues la

practica negociadora de los sindicatos oficialistas, basada en la

continua claudicaci贸n justificada con lo que ellos llaman la

aceptaci贸n del mal menor, junto a la actuaci贸n de sus dirigentes

(que viven a costa de los privilegios que les concede la

administraci贸n y los capitalistas), impiden las alternativas de

lucha o el desarrollo de las mismas, y en este plano de intervenci贸n

tambi茅n los Comit茅s y Cajas de Solidaridad deben actuar tanto, para

impulsar, como para apoyar las mismas desde planteamientos

revolucionarios, generando confianza y solidaridad en torno a estas,

as铆 como utilizando y desarrollando un fluido y extenso servicio de

informaci贸n, que llegue a la clase trabajadora y contrarreste la

desinformaci贸n o la escasa y tendenciosa informaci贸n oficial y

sindical.

Unidad y solidaridad

En este planteamiento ideol贸gico y de acci贸n

se encuentra hoy todo el quehacer del Comit茅 de Solidaridad de los

Trabajadores que desarrolla su funci贸n unitaria, solidaria y

anticapitalista dentro de un marco extralegal, no participando ni

aspirando a participar ni colaborar en 贸rganos ni

representatividades creados y tolerados por el sistema y por lo tanto

bajo su control, sino fuera de ellos y contra toda su actividad

represiva y en apoyo de los represaliados.







Comit茅 de Solidaridad de los Trabajadores

(Valladolid).

[Este texto apareci贸 publicado en la revista SOLIDARIDAD DE CLASE, N潞6, en 2009]