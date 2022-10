–

De parte de El Topo October 13, 2022

Este verano, como cada verano, Sevilla ha alcanzado y superado los 50 grados de temperatura. Con una primera ola de calor en junio, una segunda en julio, una tercera a finales de agosto y, present谩ndosenos como uno de los veranos m谩s calurosos, seguimos escuchando la frase de que 芦este es el verano m谩s fr铆o que vamos a tener de ahora en adelante禄. Mientras la l贸gica capitalista nos dice que invirtamos m谩s dinero en aires acondicionados y en pagar la factura de la luz (que, como la temperatura, tampoco deja nunca de subir), persiste de igual manera el conformismo meteorol贸gico simplista del 芦qu茅 le vamos a hacer禄. Y es que, efectivamente, no podemos enfadarnos con nadie (a priori) por la climatolog铆a. 驴O s铆?

Al margen del enfado intr铆nseco natural con el que deber铆an estar naciendo las criaturas desde hace m谩s de diez a帽os hacia las empresas y las pol铆ticas corruptas por ser las que m谩s contribuyeron, contribuyen y contribuir谩n a la crisis clim谩tica: 驴qu茅 medidas locales se establecen en tu pa铆s, tu comunidad, tu ciudad, tu pueblo o tu barrio para paliar las consecuencias que acarrea? Andaluc铆a, no contenta con sus altas cifras en paro, sinhogarismo (actualizadas en Sevilla por 煤ltima vez en 2016) y precariedad, es tambi茅n una de las comunidades m谩s castigadas por el sol. 驴Son sus acciones y sus recursos funcionales acordes a la altura de sus temperaturas?

Los cincuenta grados de Sevilla no se pueden controlar, pero la falta de facilidades y de opciones s铆. Cuando los term贸metros marcan hasta los noventa grados decimos 芦es que est谩 roto, est谩n al sol y van acumulando el calor禄. 驴Qu茅 sucede con las personas que est谩n expuestas constantemente, cual term贸metro, a estas temperaturas? Cada a帽o hay al menos un titular sobre alguien fallecido 芦por las altas temperaturas禄. Ni por la falta de adecuaci贸n al trabajo que desempe帽an ni por la falta de recursos. Quiz谩s es demasiado duro decirlo as铆, pero es cuando estos titulares se dan cuando nos remueve y nos une un tremendo enfado a personas que trabajan bajo condiciones inhumanas y a quienes lo sufren, simplemente, por existir con recursos limitados. Vivir en la calle es, sumado a demasiadas experiencias traum谩ticas, vivir acumulando calor como un term贸metro. Es necesario que deje de considerarse a un porcentaje de la poblaci贸n como parte del mobiliario urbano.

En 2020, la covid fue una excusa m谩s que adecuada para cerrar o limitar las plazas de centros de acogida, inhabilitar fuentes y ba帽os p煤blicos (los pocos que hubiera) y perseguir la presencia de personas en la calle durante el toque de queda. En 2021, el Ayuntamiento aprob贸 un listado de cincuenta y seis medidas para mejorar los recursos de las personas sin hogar. Entre ellos, se alude a la generaci贸n de 谩reas de ba帽os y lavadoras p煤blicas y a la mejora de la coordinaci贸n de los servicios p煤blicos y entre las administraciones e instituciones. Sin embargo, en este 2022, no es noticia el aumento de estrategias llevadas a cabo de manera tangible respecto a la situaci贸n de las personas sin hogar y en exclusi贸n social, sino los continuos cortes de luz y la tala masiva de 谩rboles (con sus correspondientes sombras).

芦El sinhogarismo es una de las formas m谩s graves de exclusi贸n social. Desde el gobierno de la ciudad hemos reforzado todas las pol铆ticas y los recursos p煤blicos destinados a esta poblaci贸n. Sin embargo, es un problema que persiste y por eso gracias a esta comisi贸n hemos generado una serie de propuestas y medidas de consenso entre todos los grupos pol铆ticos que van a completar el trabajo que realizamos desde el Ayuntamiento禄, explicaba al presentar ese listado de 56 medidas el delegado de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales. Invito a las y los lectores a mapear, por ejemplo, los ba帽os p煤blicos que pueden encontrarse (abiertos durante todo el d铆a, porque hay quien piensa que no se caga a partir de las 21:00) en la ciudad.

Para concluir, me gustar铆a invitar a una reflexi贸n. A menudo la autodenominada 芦clase media禄 genera una desvinculaci贸n absoluta de la realidad del sinhogarismo. No hablo de compasi贸n o empat铆a. Hablo del hecho de que personas sin un euro se sientan mucho m谩s cerca de la terminolog铆a chic de la precariedad que de las personas sin hogar o en riesgo de exclusi贸n social. En un sistema que recoge una falsa clase media, una pobreza disfrazada de desapego y unas necesidades b谩sicas insatisfechas transformadas en culpabilidad y fracaso personal, obviamente no tenemos nada que ver con esas personas sin hogar. Querida persona que me lees: si usas el job鈥憇haring, el co-living, el co鈥憌orking, la gigeconomy, las trabacaciones, etc., probablemente seas v铆ctima del lavado de imagen que le han dado a tu precariedad, sin el cual te sentir铆as mucho m谩s cerca de la persona sin hogar que del alcalde. No vives, sobrevives. No es la lucha de las personas sin hogar, es la de las personas a las que nos ahoga la factura de la luz, de las que vamos a casa de una amiga porque tiene aire acondicionado y de aquellas a las que nos duele salir a la calle por una Sevilla que se asemeja m谩s a un desierto de cemento que al rico oasis que se nos presenta en los folletos tur铆sticos.