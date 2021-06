–

Este 3J se realizar谩n distintas actividades en el marco del reclamo federal y ya transfronterizo en el que gritamos Ni Una Menos, contra los femicidios de mujeres, lesbianas, trans, travestis, maricas, bisexuales y no binaries; en el que luchamos contra todas las formas de violencias a las que estamos expuestas a diario.

Desde distintos espacios feministas se busca visibilizar la violencia patriarcal que opera de modo sist茅mico en nuestra sociedad y que forma parte de un complejo y arraigado mecanismo de opresi贸n de nuestros cuerpos y nuestras vidas.

El Colectivo Ni Una Menos convoca a realizar un cartelazo bajo la consigna Vivas libres y desendeudadas nos queremos y donde suma una serie de reclamos como la aparici贸n con vida de Tehuel, la exigencia de una Ley de Cupo Laboral Travesti Trans, la vacunaci贸n y salarios por encima de la inflaci贸n para promotores de g茅nero y trabajadores estatales y esenciales. Tambi茅n, plantean poner fin a la violencia econ贸mica de las corporaciones, destacando que no hay soberan铆a de los cuerpos sin soberan铆a alimentaria. A las 19hs se realizar谩 una asamblea feminista latinoamericana virtual con compa帽eras de Colombia, Brasil, Chile, Uruguay, Puerto Rico y Per煤.

Por su parte, la Campa帽a Nacional contra las Violencias realizar谩 una pegatina se帽alando la responsabilidad estatal ante la desaparici贸n de Tehuel y exigiendo su aparici贸n con vida, el cuestionamiento hacia el extractivismo en nuestros territorios, lo que el patriarcado hace con nuestras cuerpas y reclamando contra la militarizaci贸n y las salidas represivas a la crisis social en latinoam茅rica.

Asimismo se realizar谩n algunas concentraciones y acciones locales en diferentes puntos del pa铆s, un ejemplo de esto ser谩 en la ciudad de La Plata a las 16.30hs que se concentra en la Plaza Moreno.

El movimiento de mujeres y disidencias sexogeneropol铆ticas contin煤a luchando, porque m谩s all谩 de la masividad que ha logrado en estos a帽os en las calles y las conquistas obtenidas, no se han modificado a煤n las ra铆ces m谩s profundas de los sistemas de opresi贸n capitalista, patriarcal, racista y colonial.

En lo que va del a帽o ya se han registrado alrededor de 100 femicidios, en 2020 hubo uno cada 35hs. La pol铆tica p煤blica para enfrentar las violencias hacia las mujeres y disidencias sexogeneropol铆ticas carece de recursos, se sirven de trabajo precarizado y no se funda, en muchos casos, en una perspectiva feminista e integral para enfrentar las violencias. Las respuestas, la mayor铆a de las veces, son individualizantes, despersonalizantes y someten a nuevas violencias ejercidas por la burocracia estatal y un sistema judicial que opera con los valores y la perspectiva patriarcal, responsabiliza a las v铆ctimas y las deja desprotegidas ante los agresores.

La lucha por el derecho al aborto, no termin贸 con la obtenci贸n de la Ley de Interrupci贸n Voluntaria de Embarazo. Es necesaria su efectiva implementaci贸n en todo el territorio nacional y que el acceso al aborto sea en condiciones de respeto y resguardo de los derechos y la dignidad de las personas gestantes. Deben destinarse recursos, capacitaciones, campa帽as de difusi贸n y personal suficiente con condiciones salariales y de trabajo adecuadas en los distintos subsistemas de salud. A su vez es necesario cerrar todas las causas contra mujeres que han sido penalizadas por eventos obst茅tricos: libres las queremos. Se necesita educaci贸n sexual integral feminista en todos los niveles de educaci贸n.

Este a帽o la centralidad del reclamo por la aparici贸n con vida de Tehuel impone la reflexi贸n sobre la violencia a la que son sometides particularmente, las personas trans. Tehuel desapareci贸 el 11 de marzo de su casa en el conurbano sur. Sali贸 en b煤squeda de trabajo y no volvi贸 m谩s. No hay grandes avances en la investigaci贸n y su cuerpo no aparece. Este caso muestra la vulnerabilidad a la que est谩n expuestas las personas trans que adem谩s son j贸venes y pobres. Las personas trans que tienen una expectativa de vida de entre 35 y 40 a帽os, dif铆cilmente logran insertarse laboralmente, no cuentan con cobertura de salud, ni derechos laborales, sufren discriminaci贸n en el acceso a la educaci贸n y a la asistencia sanitaria. De ah铆 la importancia del reclamo por el cupo laboral trans y que se respete al menos en los organismos p煤blicos y las distintas dependencias estatales.

Por otro lado, en este especial contexto de crisis social y econ贸mica se suma con fuerza entre los reclamos la necesidad de paritarias libres y aumento de salarios y subsidios por encima de la inflaci贸n en todos los sectores, aumento salarial para las trabajadoras de la salud, la educaci贸n y las esenciales en todos los barrios; la necesidad de una ley integral de cuidados y que los grandes grupos empresarios aporten para la salida de la crisis sanitaria y econ贸mica.

Por 煤ltimo, esta jornada de lucha suma el acuerpamiento con las luchas de Latinoam茅rica y el mundo: con la resistencia de los pueblos de Colombia y Palestina y el triunfo constituyente en Chile. Con la b煤squeda de aparici贸n con vida de Lichita y la libertad de Carmen Villalba en Paraguay. Con el reclamo de las Dominicanas porque conquistar las 3 causales y estar m谩s cerca de decidir sobre sus cuerpos.

Fuente: Tramas