–

De parte de Sare Antifaxista June 18, 2021 60 puntos de vista

Pilar Vázquez (madre de Javi): “La sentencia a los 6 Antifascistas de Zaragoza avala el montaje policial. Se nos ha parado la vida”

Alfredo (padre de Adrián): “Toda esa historia que está mantenida por un puñetero policía que se ha la inventado”

Guillen Gonzalez (Koine TV): “Es un montaje policial claramente y el trato judicial ha sido denigrante”

Cristina (madre de Adrián): “La sentencia es una mentira tras otra”

Juanjo Basterra, kazetaria eta m. soziala * E.H

El 25 de junio, a las 19:00 horas, se proyectará el documental “6 Antifascistas de Zaragoza, represión y poder judicial en Aragón”, producido por Koiné TV, en Errondoko Auzo Etxea de San Inazio (Bilbao). Un día antes, las calles de Zaragoza volverán a reclamar la absolución para “Los 6 antifascistas”, condenados sin pruebas, cuatro de ellos a 6 años de cárcel y a dos menores a un año de libertad vigilada y 14.000 euros de multa solidaria. La sentencia de los menores es definitiva ya, mientras que la de los mayores está pendiente del recurso. Hablamos con padres y madres de los afectados y con la productora que al unísono piden “la absolución”, porque los hechos sobre los que se asientan las sentencias “son, simplemente, falsos, inventados por la policía”.

Todo empezó el 17 de enero de 2019 cuando el movimiento antifascista de Zaragoza convocó a manifestarse frente a un mitin de Vox, en el marco de la campaña electoral de las autonómicas, con Santiago Abascal y sus pesos pesados. Desde entonces seis jóvenes zaragozanos, que fueron detenidos en otro momento y lugar de la manifestación, están viviendo un infierno. Han podido confirmar en sus carnes que no importa lo que pasó realmente, sino que es la policía la que escribe un relato, que el juez utiliza sin que haya prueba alguna, para que sirva de “escarmiento” y para conseguir que “el resto no se mueva”.

La realidad es que ser antifascista no es un delito y muchas personas de Zaragoza se han echado a la calle para denunciar estas sentencias “basadas en las mentiras de la policía” y “con la aquiescencia de algunos jueces que, igual que en el pasado, siguen al pie de la letra lo que escriben algunos policías sin dejar constancia sus relatos con pruebas”, como denuncian los padres y madres de los jóvenes.

PILAR VÁZQUEZ: “LA SOLIDARIDAD ANTIFASCISTA NOS ANIMA”

Pilar Vázquez, madre de Javi, uno de los condenados a 6 años, señala que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón tiene la posibilidad de revocar la sentencia y explica que desde la Plataforma de Madres y Padres por la absolución de los seis “pensamos que es una barbaridad lo que se ha cometido con nuestros hijos. Condenas máximas de seis años en total en prisión sin tener pruebas de nada. Nos parece un montaje policial en toda regla”.

Insiste en que, a parte de “ser condenas ejemplarizantes, lo que está costando a las familias, a los chavales porque esto perjudica muchas cosas. Se nos ha parado la vida por completo”. Se explica tras esta afirmación “a mi en concreto, estoy a tope con la campaña y no tengo otra cosa en la cabeza con que a mi hijo le lleven a prisión. Es mi única preocupación a día de hoy. Todo lo demás me resbala”.

Pilar cree que se dicta esa sentencia sin tener pruebas “porque tenemos el mismos sistema jurídico de siempre, con las mismas personas de siempre, que huele a casposos, los jueces de siempre, hermanos, padres e hijos y esto hay que cambiarlo. La sensación es que venían con la sentencia pensada desde casa. Es la sensación que tenemos las madres y los padres a la vista de la misma”.

Indica que las sentencias de los dos menores son “definitivas, no es posible recurso” y la de los cuatro mayores de edad están en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y a la espera de estudiar los recursos. Nuestro primer objetivo es que los chicos no entren a la cárcel. Tenemos la esperanza de que les bajen las condenas, porque no tienen antecedentes, pero vamos a llegar hasta el final cueste lo que cueste”. Admite que el desgaste “ya sea sicológico o económico, nos da igual vamos a por todas. Van a cometer una equivocación. Y vamos a llegar hasta donde haya que llegar en este proceso tan largo y tan duro. Queremos tener, al menos, la sensación de que hemos hecho todo lo que esta de nuestra parte”.

Vázquez insiste en que “la suspensión del juicio sería lo justo para ellos. No sé que posibilidades tenemos. Si tengo que volver a creer en la Justicia de este país, sería con esto: librar a todos los chavales. Algunos de ellos era a la primera manifestación a la que iban”.

No entiende que por ir a una manifestación contra los ultraderechistas de Vox pase todo esto. “Efectivamente. El derecho a manifestación sigue existiendo, nos podía haber pasado a cualquiera que luche contra el fascismo”. Pero esa realidad tiene consecuencias graves. “Así es. Mi hijo, un chaval de 24 años, con una carrera de filosofía acabada, es músico y lleva ocho años cotizando a la Seguridad Social. En fin, no sé que disparate es este”.

Ahora mismo la plataforma la conforman ella y el padre de Javi, Francho Aijón. “Las cosas están complicadas. Los ánimos están por los suelos”, aunque la solidaridad antifascista de Zaragoza “nos hace coger ánimos y seguir en el día a día. Nos apoyamos y ayudamos unos a otros”. Por ello, la madre de Javi llama a manifestarse el 24 de junio a todos los colectivos para echar para adelante. A juicio de Pilar Vázquez la solución llegará por “la absolución inmediata, no hay pruebas, no pueden ir a la cárcel”.

CRISTINA: “ESTAMOS PEOR QUE CUANDO YO TENÍA 14 AÑOS”

Cristina, madre de Adrián uno de los menores, relata que el recurso a la sentencia inicial “ha salido y se ha quedado igual que estaba. No podemos hacer un recurso”. Así que, si nada o nadie lo remedia, “tenemos una sentencia de un año de libertad vigilada y 14.000 euros de multa, que son los daños que nos han metido por cuatro furgonetas. En teoría son a medias con el otro muchacho, son solidarias, me lo comeré yo porque las condiciones económicas del otro chico son difíciles”.

Está agradecida por las manifestaciones y los gestos de solidaridad que reciben. “Se han hecho un montón de manifestaciones desde la Antifa de Zaragoza. El 24 hay una manifestación. Se ha hecho rifas, crowdfunding un poco de todo. Nuestra sentencia está, la nuestra en concreto, no tiene vuelta atrás. Falta la de los mayores, que les piden seis años de cárcel, que es más gordo”, se lamenta.

Sobre el proceso judicial y la sentencia “injusta”, señala que “tenemos toda la sentencia completa en casa y es una mentira detrás de otra mentira y detrás de otra mentira y no podemos hacer nada. A mi hijo se le identifica con cresta amarilla y mi hijo llevaba rastas; se le identifica con una camiseta con letras e iba con una camiseta negra. Según ponen en la sentencia, a mi me llama la Policía a casa, hablan con mi marido y nos dicen que vayamos a buscarle. Es mentira, porque me llamaron a mi y me dijeron que no fuera, porque no le habían identificado, ni como menor. Así podría continuar una tras otra mentira. ¿Quė podemos hacer? Nada”, dice rotunda y cabreada. De toda esta situación, ella llega a una conclusión: “con la Justicia flipas”.

“Con los mayores espero que no se coman los seis años, pero pinta mal. Aquí han cogido a seis de turno, como han dicho, que habían estado en la manifestación y a los mayores les meto cárcel, porque si les meto multa se pueden declarar insolventes, y a los pequeños, que van a pagar la multa sus padres, les meto la multa. Punto pelota. Les da igual que haya pruebas o no, que haya vídeos o no, han dicho ellos que estaban y con eso les sentencian”.

La madre del menor afirma sin tapujos que en Zaragoza está perseguido ser antifascista. Lo que de por sí no es un delito, añade que “mi hijo esta perseguido, porque lo único que pasó es que va con rastas y una estética concreta. Hay entra todo, por supuesto, antifascismo, pero más que eso, por una estética. Mi hijo podría haber sido antifascista o yo que sé. Si vas a una manifestación contra Vox, desde luego, de la ultraderecha no creo que seas”. Y reconoce que antes “con 14 años ya le paraban cuando iba al colegio”. Por lo que sin terminar la frase añade que “habría que denunciarles por acoso. Con 14 años le paraban. Esa es la realidad. Estamos peor que cuando yo tenía 14 años”, dice la madre.

Lamenta que se haya retrocedido y critica que “por estética te persigan”, pero admite que con cambiar esa manera de vestir o llevar el pelo, “no cambiaría esa realidad. Claro…y que no fuera a manifestaciones, por supuesto, que se convirtiera como hace la mayoría, y ya está. Ser uno más del bulto. Esa es la solución, quiero decir. Es lo que nos queda, o que la gente despierte y nos pongamos todos en plan, o cada día esta más difícil”.

Ante la pregunta, de si ves difícil que la gente despierte, ella dice que “sí. Tiene que caer del todo para que se vuelva a levantar. Que Vox y la derecha vengan y que nos abofeteen a todos para que despertemos. Es muy triste, pero hasta que no pase eso no veo salida. La gente de mi alrededor dice que todo va fenomenal. Ya ves”. Por lo que se pregunta está pasando lo que está pasando y se mueve alguien. Los trabajadores se mueven, la gente se mueve, no pasa nada. Unos cuatro que se manifiestan y ¡mira como acaban! No sé qué decirte que me da miedo o que pase cuanto antes, como ‘Apocalipsis zombie’.

Admite que “no vamos a las manifestaciones. Fuimos a una, pero mi hijo es menor y hemos preferido que no se sepa quien es. Si vamos, lo hacemos en el bulto no en cabecera”.

ALFREDO: “ES TRISTE QUE CON HECHOS NO REALES TE PUEDAN CONDENAR, ARRUINAR LA VIDA”

Alfredo, padre del joven Adrián, describe lo que siente “llevas una vida intentando que tu hijo vaya moderadito por la vida y se te quitan todas las ganas. Confiando que haya justicia, pero te dan por culo hablando mal y pronto. No se puede hacer, de momento, nada, hasta que haya una alternativa. A nivel judicial no hay nada que hacer. Estoy recopilando todos los datos que tengo y los que se pueden conseguir de la sentencia, como llamadas y estoy intentando conseguir lo que es el juicio oral, se dijeron muchas cosas…porque la memoria es engañosa, pensando como poder darle la vuelta, porque si la vía legal te la cierran, porque son así de cojonudos, tenemos que darle aire de esta manera, que se conozca la injusticia”.

Para él, lo más contradictorio entre la sentencia y lo que pasó es que “primero no queda demostrado que era mi hijo. Si me atengo a todo lo que está por escrito, se les desmonta toda esa historia que está mantenida por un puñetero policía que se ha inventado una historia de miedo, diciendo que ya les había visto, mal descritos, con incongruencias y mala documentación”. Porque a su juicio “si nos atenemos a lo que hay escrito es una puñetera patraña”.

Afirma con dureza que “las pruebas, que son supuestamente los informes policiales, ¿por qué hay que creer a un Policía que no se acuerda ni cuándo ni cómo, sólo la historia que le interesa a él. Se han acogido a lo que les ha interesado, no a lo que habría que haber verificado. Van a sí las cosas ¡qué cojones de Justicia tenemos!”.

El padre de Adrián admite que “tenemos que soltar el dinero. La putada es para los otros, que piden cárcel. Ellos podrán recurrir, pero a nosotros nos han cerrado la posibilidad del recurso. Como está montado, a ellos no les meten nada para pagar porque son insolventes, porque como son mayores, pero a los menores que paguen el dinero. Lo mas descarado es que hay una furgoneta que es el que más daños tiene, que esta documentada en una calle, que no es por la que le acusan a mi hijo, y esa la ponen también. Recurre el consorcio por un defecto de forma y aprovecha para llamar a un testigo específico, que no estaba entre los primeros testigos de la primera tanda, que va a decir que estuvo allí, para meter otros 5.000 pavos”.

“Es triste que con hechos no reales te puedan condenar, arruinar la vida. No es un abuso, no es un atropello, es lo siguiente”, añade, a la vez que reconoce que los de Vox siguen “tranquilos y provocando allá donde van. Es para que se te quiten las ganas. Les estás jodiendo la vida a cuatro chavales. Los nuestros llevan otro recorrido”, indica el padre, que admite que la vía para que se conozca esta decisión judicial “sería ir a Estrasburgo” para denunciar públicamente y ante los jueces europeos esta manera de actuar de la policía y jueces españoles “que te sentencian sin tener en cuenta la realidad de los hechos, solo el método de actuación de la policía, sin hechos probados”

GUILLÉN GONZÁLEZ: “TRATAN DE CASTIGAR AL MOVIMIENTO ANTIFASCISTA”

Guillén González es uno de los miembros de Koiné TV que ha elaborado el documental “6 Antifascistas de Zaragoza, represión y poder judicial en Aragón”. Nos explica que “somos un grupo activista, que nacimos hace un año”.

La razón que les impulsa a hacer este documental es porque “este caso estaba activo en Zaragoza. Una de la organizaciones que participa en los proyectos solidarios con los 6 de Zaragoza, Solidaridad Antifascista de Zaragoza, nos contactó para decir que estaban interesados en hacer una especie de vídeo que hiciera un seguimiento, una reconstrucción de los sucesos y ver la visión de las personas detenidas, la defensa y poderlo ofrecer a nivel audiovisual”.

“Cuando empezamos a grabar el video, en principio, iba a ser un proyecto más corto de duración -explica-, pero dijimos que se podría ampliar y quedar mejor. Y nos metimos a hacer el documental. No es que sea muy largo porque tiene 20 y 25 minutos, pero concentramos la visión que querían transmitir la organización solidaria, los padres y los propios detenidos”.

Todavía no se puede ver por internet, que será de difusión abierta, pero el 25 de junio se podrá presenciar en San Inazio (Bilbao), y a finales de mes se hará la presentación en el barrio de la Magdalena de Zaragoza y “entonces se subirá a acceso gratuito”.

Guillén González es claro en sus conclusiones, tras entrevistar a los condenados, sus padres y madres y a las defensas. “Bueno, nosotros lo que vemos después de escuchar a la gente, testigos, etc, al final, es un montaje policial claramente, que el trato judicial ha sido denigrante, dado que de antemano ya sabían lo que querían pedirles, como forma de cabeza de turco, para castigar al movimiento antifascista de la ciudad y, de alguna forma, como un toque de atención para que la gente no se movilice y no luche en las calles contra la extrema derecha. Esa es la conclusión realmente que se puede extraer de lo que la gente cuenta y, sobre todo, la connivencia de las fuerzas policiales con la extrema derecha, que clarísimamente estaban posicionadas ideológicamente al menos en esta ciudad y, en general, con la extrema derecha”.

Koiné TV es un colectivo que nace de los movimientos sociales. “Somos 6 personas, tenemos capacidad de crear vídeos y de producirlos de una manera un poco más profesional, tenemos tiempo. Generamos un colectivo de televisión para hacer este tipo de vídeos, que podrían servir a los movimientos sociales de Aragón y poder generar discurso desde la izquierda con del auge que están teniendo las redes sociales”.

Llevan un año de recorrido y “tenemos proyectos, éste de los 6 antifascistas de Zaragoza es un buen ejemplo”. Están animados a continuar y González expresa que “de momento lo hacemos de manera militante, nuestra filosofía es ir poco a poco prestando una especie de servicio de cara a los propios movimientos sociales y antifascistas de Zaragoza, y poco a poco mediante nuestras posibilidades personales y laborales en el futuro sí que nos gustaría hacerlo de una manera profesional”.

Guillén González concluye animando a los antifascistas a salir a la calle y asegura que “para nosotros es un placer hacer este tipo de vídeos, para eso nos sirven nuestros conocimientos técnicos”.

Absolucion 6 Antifascistas Zaragoza (Bilbao)

https://sareantifaxista.blogspot.com/2021/06/absolucion-6-antifascistas-zaragoza.html

Coordinadora Antifascista de Zaragoza: “Queremos la absolución de los 6 antifascistas y que se ponga fin al montaje policial”

https://sareantifaxista.blogspot.com/2021/05/coordinadora-antifascista-de-zaragoza.html