De parte de Nodo50 March 22, 2021 244 puntos de vista

Una escuadrilla de 6 cazabombarderos eurofighter españoles (ver: https://actualidadaeroespacial.com/espana-comprara-20-nuevos-eurofighter-typhoon-para-impulsar-su-flota/), con 130 militares del ejército del aire, están activos no en suelo español, sino en una base de la OTAN en Rumanía. Este hecho no está justificado ni, obviamente, ayuda a la Paz en Europa (https://www.infodefensa.com/es/2021/01/27/noticia-eurofighter-espanoles-estan-rumania-patrullar-negro.html). Es más, compromete a España en la desquiciada estrategia de la OTAN frente al poder militar ruso (no menos desquiciado). Meterse de cabeza en la guerra fría que dura decenios en Europa y hacernos creer que esto fortalece nuestra seguridad es un despropósito y es una irresponsabilidad mayúsculas. Esta “Policía Aérea Reforzada” sostenida por esos 6 cazabombarderos no es, obviamente, más que una herramienta de la OTAN frente a Rusia, un aviso de que ESTAMOS LISTOS y DECIDIDOS PARA ATACAROS.

La pregunta es: ¿cuándo van a enterarse en la UE que los ciudadanos exigimos políticas de paz y desarme, medidas de distensión y acercamiento diplomáticos, lazos de cooperación entre los países para evitar conflictos armados y guerras devastadoras?.

La pregunta es: ¿cómo nuestros gobiernos nos llevan por el camino de las guerras en un escenario plagado de armas de destrucción masiva?.

La pregunta es: ¿cómo España se embarca en esta locura belicista engañando a la población acerca de la “seguridad” que este galopante armamentismo supuestamente ofrece?.

La pregunta es: ¿por qué se despilfarran cantidades multimillonarias en gastos militares si la ciudadanía está necesitada de inversiones de marcado carácter social?.

La pregunta es: ¿por qué este belicismo PERMANENTE y DESBOCADO?, ¿quién o quiénes lo están decidiendo, impulsando, sosteniendo?.

LOS CAZABOMBARDEROS ESPAÑOLES INTERCEPTAN AVIONES MILITARES RUSOS:

Fuerza aérea española desplegada en Rumanía:

