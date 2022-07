Publicado originalmente en NuevaTribuna,es

C谩ndido Marques谩n Mill谩n

Una noticia de gran importancia, ya que afecta a los intereses de todos los espa帽oles, ha pasado poco a pr谩cticamente desapercibida en los grandes medios de comunicaci贸n. Yo tuve la fortuna de conocerla a trav茅s de La Vanguardia de 8 de julio, pero en la p谩gina 45. Obviamente no ten铆an mucho inter茅s de destacarla desde la redacci贸n. Y la noticia, insisto, tiene, para m铆 y supongo para mis conciudadanos, la suficiente enjundia y trascendencia.

El titular dice as铆: La CNMC-La Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia鈥 sanciona a 6 grandes grupos constructores por formar un c谩rtel. El supervisor de competencia aparta a las empresas de los nuevos concursos p煤blicos.

Interesado por el tema entr茅 en la p谩gina web de la CNMC, donde aparece una nota de prensa sobre el tema. Primero reproduzco la nota completa. Hay que leerla con tranquilidad. Y posteriormente har茅 unas reflexiones personales.

LA NOTA DE LA CNMC

La CNMC multa con 203,6 millones a 6 de las principales constructoras de nuestro pa铆s por alterar durante m谩s de 25 a帽os el proceso competitivo en las licitaciones de construcci贸n de infraestructuras.

Las empresas sancionadas son Acciona Construcci贸n, S.A., Dragados, S.A., FCC Construcci贸n, Ferrovial Construcci贸n, Obrasc贸n Huarte Lain, S.A. y Sacyr Construcci贸n, S.A.

Desde 1992, las compa帽铆as se reun铆an semanalmente y decid铆an los contratos p煤blicos en que iban a compartir trabajos t茅cnicos de sus ofertas.

Tambi茅n intercambiaban informaci贸n sobre su estrategia de presentaci贸n a los concursos p煤blicos.

Entre las miles de licitaciones afectadas existen infraestructuras de inter茅s general como hospitales, puertos y aeropuertos, carreteras, etc.

Madrid, 7 de julio de 2022.- La CNMC ha impuesto multas por un total de 203,6 millones de euros a seis de las principales constructoras espa帽olas: Acciona Construcci贸n, S.A. (29,4 millones), Dragados, S.A. (57,1 millones), FCC Construcci贸n (40,4 millones), Ferrovial Construcci贸n (38,5 millones), Obrasc贸n Huarte Lain, S.A. (21,5 millones) y Sacyr Construcci贸n, S.A. (16,7 millones) por haber alterado durante 25 a帽os miles de licitaciones p煤blicas destinadas a la edificaci贸n y obra civil de infraestructuras.

Las conductas constituyen una infracci贸n muy grave de los art铆culos 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Uni贸n Europea.

En este caso, se trata de pr谩cticas cuyos efectos han sido especialmente da帽inos para la sociedad, ya que afectaron a miles de concursos convocados por Administraciones P煤blicas espa帽olas para la construcci贸n y edificaci贸n de infraestructuras como hospitales, puertos y aeropuertos, carreteras, etc.

Entre las AAPP afectadas figuran fundamentalmente las pertenecientes al 谩mbito de fomento, incluyendo al Ministerio de Fomento (actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) junto con sus organismos y entidades p煤blicas empresariales dependientes.

Conductas y modus operandi del Grupo.

Desde 1992, el Grupo se reun铆a semanalmente para analizar las licitaciones de obra p煤blica que se hab铆an publicado en diferentes plataformas de contrataci贸n del Estado. En las reuniones, las empresas decid铆an los concursos en que iban a compartir -entre todas o en un subgrupo- una parte o la totalidad de los trabajos que compondr铆an las ofertas t茅cnicas de las licitaciones.

Los trabajos se encargaban conjuntamente por los miembros del Grupo a empresas externas. Las empresas no pod铆an modificar los trabajos generados en conjunto para presentarlos en sus ofertas sin el conocimiento y la aprobaci贸n del resto de miembros del grupo.

La 煤nica personalizaci贸n admitida era la inclusi贸n de logos y denominaciones de cada empresa en el documento conjunto para dar a las administraciones una apariencia de independencia en la presentaci贸n de las ofertas.

Las empresas desarrollaron unas complejas normas de funcionamiento que fueron evolucionando durante el tiempo que dur贸 la conducta. Adem谩s, en los encuentros semanales, las empresas intercambiaban informaci贸n comercial sensible (diferente de la necesaria para compartir los trabajos), por ejemplo, su intenci贸n de concurrir o no a licitaciones, o la intenci贸n de formar UTEs (Uni贸n Temporal de Empresas) y los miembros que las integrar铆an.

Acuerdos en las ofertas t茅cnicas

En el caso de los contratos de edificaci贸n y obra civil de infraestructuras de inter茅s general (hospitales, carreteras, aeropuertos, etc.) durante el periodo investigado la oferta t茅cnica era en muchas ocasiones la variable competitiva con mayor importancia. Esta llegaba a alcanzar el 70% de la puntuaci贸n del concurso, frente al 30% correspondiente a la puntuaci贸n econ贸mica. Los trabajos que compart铆an las constructoras eran siempre objeto de puntuaci贸n por la administraci贸n como parte de la oferta t茅cnica. En algunos supuestos, en torno al 5%, las empresas llegaron a compartir el proyecto de licitaci贸n que iban a presentar a la Administraci贸n.

El hecho de compartir las ofertas t茅cnicas y los intercambios de informaci贸n entre licitadores incumplen los deberes de proposici贸n 煤nica y de secreto de las proposiciones y eliminan la independencia exigida a las empresas en los procedimientos de contrataci贸n p煤blica.

Las empresas disolvieron el G7 en el a帽o 2017 y manifestaron expresamente que estos acuerdos pod铆an ser contrarios a las normas de defensa de la competencia.

Efectos de las conductas

Los acuerdos colusorios sancionados han derivado en una menor variedad y calidad de las ofertas t茅cnicas presentadas por las empresas a la Administraci贸n contratante.

Las conductas tambi茅n produjeron efectos sobre las empresas competidoras, que concurrieron a los contratos p煤blicos en desventaja competitiva frente a las empresas del Grupo, ya que tuvieron que acometer un mayor coste para la preparaci贸n de las proposiciones t茅cnicas. Adem谩s, al no disponer de la misma informaci贸n estrat茅gica que las empresas del Grupo, se alteraron los t茅rminos de competencia leal entre todos los oferentes.

Ha de tenerse en cuenta el efecto agregado que tuvieron sobre la competencia las pr谩cticas colusorias, debido al gran n煤mero de obras en las que hubo trabajos compartidos entre empresas del Grupo, el elevado importe que entra帽aron dichas obras y la prolongada duraci贸n en el tiempo de las pr谩cticas.

Sanciones econ贸micas y prohibici贸n de contrataci贸n con la administraci贸n

Las conductas constituyen una infracci贸n muy grave de los art铆culos 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Uni贸n Europea, que conlleva las siguientes sanciones: 鈥 Acciona Construcci贸n, S.A.: 29,4 millones 鈥 Dragados, S.A.: 57,1 millones. FCC Construcci贸n, S.A.: 40,4 millones 鈥 Ferrovial Construcci贸n, S.A.: 38,5 millones 鈥 Obrasc贸n Huarte Lain, S.A.: 21,5 millones 鈥 Sacyr Construcci贸n, S.A.:16,7 millones La CNMC declara el archivo de las actuaciones contra la empresa Lantania, S.A.

Las conductas anticompetitivas sancionadas se han prolongado m谩s all谩 de la fecha de entrada en vigor de la prohibici贸n de contratar (22 de octubre de 2015) por lo que se remite la resoluci贸n a la Junta Consultiva de Contrataci贸n P煤blica para que determine su duraci贸n y alcance.

La CNMC recuerda que contra estas resoluciones podr谩 interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a partir del d铆a siguiente al de su notificaci贸n.

Fin de la nota

El contenido de la nota de la CNMC es suficientemente di谩fano. La primera reflexi贸n es muy clara. No podremos conocer la cantidad de millones de euros del erario p煤blico, es decir de todos los espa帽oles, que se han embolsado con estas pr谩cticas y acuerdos colusorios. Llama la atenci贸n que se han llevado a cabo desde 1992 a 2017, durante 25 a帽os, cuando se disolvi贸 el grupo. Y la Administraci贸n las permiti贸 durante un espacio de tiempo tan largo. 驴La Administraci贸n no tiene suficientes recursos humanos y t茅cnicos para apercibirse de estas pr谩cticas que, como se帽ala la nota es una infracci贸n muy grave de los art铆culos 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Uni贸n Europea. De la ley 15/2007 pongo el

Art铆culo 1. Conductas colusorias.

1. Se proh铆be todo acuerdo, decisi贸n o recomendaci贸n colectiva, o pr谩ctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional y, en particular, los que consistan en:

a) La fijaci贸n, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio.

b) La limitaci贸n o el control de la producci贸n, la distribuci贸n, el desarrollo t茅cnico o las inversiones.

c) El reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento.

d) La aplicaci贸n, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores en situaci贸n desventajosa frente a otros.

e) La subordinaci贸n de la celebraci贸n de contratos a la aceptaci贸n de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos de comercio, no guarden relaci贸n con el objeto de tales contratos.

Aqu铆 ha habido connivencia o dejaci贸n por parte de la Administraci贸n, por lo que me parecen muy pertinentes las siguientes reflexiones. Los contratos de obra p煤blica ama帽ados, que favorec铆an a empresarios han servido para la financiaci贸n ilegal de los partidos. El instrumento de los partidos para conseguir que las administraciones p煤blicas (AAPP) se presten a estos intercambios corruptos, ha sido politizarlas. Seg煤n Dimitri Sotiropoulos en los pa铆ses del sur de Europa (Espa帽a, Italia, Grecia y Portugal) est谩n muy politizadas. Esa penetraci贸n del partido en la burocracia p煤blica produce dos tipos de clientelismo: por arriba y por abajo. El clientelismo at the top son los nombramientos pol铆ticos en los escalones superiores de la administraci贸n (ministros y secretarios de Estado). En los pa铆ses del sur de Europa los nombramientos pol铆ticos llegan tambi茅n a puestos claramente t茅cnicos, clientelismo at the bottom, seleccionando funcionarios p煤blicos.

Para V铆ctor Lapuente, esta politizaci贸n de las AAPP extiende en los funcionarios el conocimiento de las reglas de juego: 鈥淪i una joven promesa, que acaba de entrar en una administraci贸n, tiene ambiciones profesionales, se apercibir谩 que dedicar el 100% de su esfuerzo a hacer un trabajo impecablemente profesional quiz谩s no sea la mejor manera de llegar a lo m谩s alto鈥. Y, es m谩s, esta politizaci贸n llega tambi茅n a las agencias independientes de control (Tribunal Constitucional, CGPJ, Tribunal de Cuentas, CNMC, etc.).

Los objetivos contra la corrupci贸n deber铆an ser claros. Habr铆a que reforzar la imparcialidad de las instituciones p煤blicas para impedir su patrimonializaci贸n para usos clientelares y potenciar la confianza social en ellas. Para ello, es imprescindible que tales instituciones sean fiables y previsibles, y que no tomen decisiones seg煤n las conveniencias partidistas.

Para conseguir tales objetivos habr铆a que desarrollar una estrategia con 2 pilares. Por un lado, reducir la percepci贸n de impunidad mediante el refuerzo de los controles efectivos sobre el poder ejecutivo. Por ende, es imprescindible potenciar el control del poder pol铆tico por la justicia: independencia de tribunales, fiscal铆a y polic铆a judicial; m谩s medios, alargamiento de las prescripciones de los delitos de corrupci贸n e incremento de sanciones, etc. Y robustecer otros mecanismos de control del poder pol铆tico como (el CGPJ, Tribunal de Cuentas鈥); los medios de comunicaci贸n, despolitizados los p煤blicos y reducci贸n de la dependencia pol铆tica de los privados v铆a subvenciones, y potenciar los 贸rganos de control ciudadanos.

Por otro, reducir las oportunidades para la corrupci贸n. Como las instituciones p煤blicas f谩cilmente se ponen al servicio de intereses particulares, hay que acabar con su colonizaci贸n pol铆tica. Para ello hay que reforzar la imparcialidad de los funcionarios, proteger a los denunciantes y establecer canales para denunciar y a la vez definir mejor las carreras profesionales basadas en el m茅rito profesional. En el a帽o 2017 en el Congreso de los Diputados y en la Comisi贸n para la auditor铆a de la calidad democr谩tica, la lucha contra la corrupci贸n y las reformas legales e institucionales, el portavoz de C鈥檚 dijo: 鈥淟a protecci贸n del funcionario denunciante es clave 鈥揺l whistleblower (delator) es una regulaci贸n que ya existe en casi todos los pa铆ses avanzados鈥 porque son los funcionarios los que median en el d铆a a d铆a de las contratas, de las actividades del Estado, y deben tener la protecci贸n y la seguridad de que no van a ser perseguidos despu茅s鈥.

La poca trascendencia de la noticia a nivel medi谩tico es muy f谩cil de entender, si tenemos en cuenta el enorme poder econ贸mico de estas grandes constructoras, que pueden condicionar a los grandes medios v铆a publicidad e incluso, v铆a propiedad. Entre los empresarios que presiden los Consejos de Administraci贸n de estas constructoras cabe citar Florentino P茅rez y Juan Miguel Villar Mir. Del presidente del Real Madrid es conocida la dependencia de Antonio Garc铆a Ferreras y Eduardo Inda, todo un ejemplo de periodismo de investigaci贸n. En este mismo medio publique el 7 de febrero de 2021 el art铆culo La comida de Florentino P茅rez, con Mar铆a Dolores Delgado, Baltasar Garz贸n y Garc铆a Ferreras.

Reproduzco un fragmento del art铆culo: Que se re煤na uno de los empresarios m谩s importantes del pa铆s, con la Fiscal General, un ex juez que tiene un gabinete de abogados, que dirige el despacho Ilocad, que defiende a algunos de los implicados en las cloacas del Estado; y con uno de los directivos y presentador de la Sexta, es normal que genere una serie de preguntas inquietantes a la ciudadan铆a. 驴Para qu茅 se reunieron, 驴De qu茅 hablaron? Quiz谩, la reuni贸n estuvo motivada por su gran inter茅s por el bien com煤n de los espa帽oles. 驴Hablar铆an de los desahucios? 驴De la problem谩tica social en la Ca帽ada Real de Madrid o en el barrio de las 3000 Viviendas de Sevilla? 驴De la subida del salario m铆nimo interprofesional? 驴De la pobreza energ茅tica? 驴Del paro juvenil? 驴Del ingreso m铆nimo vital? 驴Del 25% de los espa帽oles en riesgo de exclusi贸n? 驴De los Menas? 驴O del fichaje de Mbapp茅?

Aqu铆 me he referido a este c谩rtel de la construcci贸n. Pero, tambi茅n hay otros c谩rteles no menos poderosos, como el de la gran banca y la el茅ctricas-energ茅ticas, que se est谩n forrando en estos momentos, como consecuencia del trasvase de rentas de la ciudadan铆a a sus cuentas de resultados. Parece l贸gico que contribuyan la gran banca y las el茅ctricas-energ茅ticas con un esfuerzo fiscal al bienestar general, como est谩n haciendo en otros pa铆ses, que no son bolivarianos-socialcomunistas- chavistas. Ni que decir tiene que ya salen en los medios, muchos periodistas, la voz de su amo- y desde la derecha, encabezada por Feij贸o, con el argumento de que ese impuesto lo trasladar谩n a los ciudadanos-clientes. Conclusi贸n, hay olvidarse de tales impuestos. Bueno, podr谩n hacer esos ejecutivos lo que quieran, como trasladar estos nuevos impuestos a los consumidores-ah铆 deber铆a intervenir para evitarlo el Estado-, pero muy patriotas, muy patriotas, lo que se dice muy patriotas no son. Un peque帽o esfuerzo fiscal por su parte ser铆a una demostraci贸n de patriotismo. El patriotismo aut茅ntico es que ning煤n espa帽ol, ninguna espa帽ola queden expuestos a la miseria y sus lacras, ni abandonados a su suerte en tiempos de desventura. Y para ello hay que pagar impuestos. Es muy oportuno recurrir a nuestra Carta Magna a su art铆culo 31.1. Todos contribuir谩n al sostenimiento de los gastos p煤blicos de acuerdo con su capacidad econ贸mica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ning煤n caso, tendr谩 alcance confiscatorio. O sea, que esos impuestos a la banca y a las el茅ctricas-energ茅ticas, no hacen sino cumplir el mandato constitucional.