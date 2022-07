–

Hace unos meses, aprovechando que Edades de tercera ya hab铆a salido de imprenta y hab铆a recuperado la rutina de escribir pr谩cticamente a diario, me propuse escribir un par de post al mes en este blog, que lleva renqueando desde hace varios a帽os. Como no pod铆a ser de otra manera, el prop贸sito se qued贸 en agua de borrajas y hoy vuelvo aqu铆 con la sensaci贸n de que llego a una bifurcaci贸n: o cierro el blog definitivamente o escribo m谩s a menudo en 茅l.

El caso es que siempre voy anotando ideas o apuntes breves que debieran traducirse en contenidos para este blog, que ya me viene acompa帽ando desde hace once a帽os y que ha resistido el cierre de Nueva Gomorra y Transhistoria, pero esas anotaciones se acaban quedando olvidadas en los trozos de papel de colorines que siempre llevo encima, aprisionados en mi agenda.

Precisamente por eso, hoy voy a volver a un cl谩sico que nunca falla y que llevo tiempo queriendo retomar en el blog: un listado de recomendaciones. Hablo de seis libros cortos, de los que puedes leerte pr谩cticamente del tir贸n y que caben en cualquier sitio. Empezamos.

El fascismo en Italia, de Bolton King, es el 煤timo que he le铆do. Publicado originalmente en 1931 y editado maravillosamente por Contraescritura, se trata de un texto conciso que cuenta de manera 谩gil, sencilla y comprometida, el ascenso al poder de los fascistas en Italia. Muy recomendable.

El segundo es uno de los 煤ltimos libros publicados por Yayo Herrero. A la escritora madrile帽a empec茅 a leerla a mediados del a帽o pasado, en vacaciones, cuando estaba encerrado escribiendo mi ensayo sobre la vejez. El libro en cuesti贸n es Los cinco elementos. Una cartilla de alfabetizaci贸n ecol贸gica, publicado por Arc脿dia. Recuerdo perfectamente que se lo encargu茅 a mi librero justo despu茅s de leer esta entrevista en El Salto.

Ahora disculpad que barra para casa. La revoluci贸n deportiva. Anarquismo y deporte en Catalu帽a (1931-1939), de Gerard Pedret, es el 煤ltimo libro que hemos publicado en Piedra Papel Libros y uno cuyo proceso de edici贸n ha sido m谩s largo y fruct铆fero. Todo empez贸 con la lectura de un art铆culo en catal谩n sobre el Sindicato de Managers y Boxeadores Profesionales de la CNT que le铆 hace bastante tiempo. Contact茅 con el autor y le propuse que me pasara el texto en castellano, pero en ese momento se nos vino la pandemia encima, y redefinimos el proyecto, ampli谩ndolo considerablente y, a mi modo de ver, mejorando de manera notable el proyecto inicial.

El cuarto libro que me traigo aqu铆 es El pez negro, un libro de cuentos de Mart铆n Lezcano, editado de forma primorosa por Ediciones Franz, una peque帽a editorial con un cat谩logo cuidado del que tengo varios t铆tulos. La verdad es que no recuerdo si le铆 esta colecci贸n de relatos hace dos o tres a帽os, pero lo que nunca voy a olvidar es c贸mo me arras贸 el relato central del libro, el m谩s largo del mismo, que adem谩s da t铆tulo a la obra. No os cuento nada de 茅l, pero s铆 que os digo que es un cuento que te hace abrir los ojos en medio de una habitaci贸n oscura: esa conciencia olvidada del terror, la violencia y el mal que acompa帽a al hombre desde que ech贸 a andar.

Por contra, Libros en tiempos de miseria… es un ensayo luminoso. Jos茅 Ardillo vuelve a la carga con una recopilaci贸n de art铆culos sobre libros y autores que pone el acento en la necesidad de retomar una lectura cr铆tica, profunda y reposada, que escape de la inmediatez, la voracidad y la superficialidad de las formas de consumo que promueven las llamadas industrias culturales. Lo edita Milvus.

Finalmente, Un cuchillo entre los dientes y otros textos, de Ant贸nio Jos茅 Forte, editado por La Torre Magn茅tica, es un libro miscel谩neo donde, eso s铆, los poemas del poeta surrealista portugu茅s acaparan el protagonismo. Si la cosa no se tuerce, dentro de un tiempo se publicar谩 una peque帽a rese帽a que he preparado de este libro imprescindible para acercarse a la obra de un autor, pr谩cticamente desconocido en Espa帽a, cuya originalidad sigue deslumbrando hoy, m谩s de treinta a帽os despu茅s de su muerte.