Los trabajadores denuncian que se le est谩 quitando a la poblaci贸n el derecho a tener un m茅dico por la noche y animan a los ciudadanos a movilizarse para reclamar la vuelta de los SUAP. Desde el SUMMA defienden el “refuerzo” de la atenci贸n domiciliaria y argumentan que la Consejer铆a de Sanidad “sigue evaluando” el futuro de estos centros.

El 22 de marzo de 2020, el estado de alarma apenas llevaba una semana en vigor. Ese d铆a, se registraron en Espa帽a 3.646 nuevos contagios de coronavirus y 394 muertos. El balance m谩s de a帽o y medio despu茅s es muy diferente: las 煤ltimas cifras diarias de Sanidad (las del pasado viernes) contabilizan 3.093 casos 鈥搒e hacen m谩s pruebas que entonces鈥 y 27 fallecidos y cerca del 80% de la poblaci贸n tiene la pauta completa de la vacuna. Hace m谩s de un a帽o y medio, hab铆a que encerrarse en casa y solo se pod铆a salir a lo esencial. Ahora, las restricciones casi han terminado y ya no hay l铆mites de aforo en las actividades econ贸micas y sociales. Pero en el Madrid de Isabel D铆az Ayuso, el de “la libertad”, el que se jacta de levantar restricciones antes que ninguna otra regi贸n, hay algo que se mantiene como al inicio de la crisis: el cierre de los Servicios de Urgencias de Atenci贸n Primaria. Son centros que abr铆an a las 20.30 horas, tras el fin de la jornada de los ambulatorios, y se manten铆an activos hasta las 08.30 horas de la ma帽ana del d铆a siguiente.

Han pasado 596 d铆as desde que el Gobierno regional decidiese cerrar los 37 que operaban en toda la regi贸n y todav铆a no hay fecha para su vuelta. Siguen cerrados por pandemia. El 煤ltimo a帽o que estuvieron abiertos, en 2019, atendieron a 753.678 pacientes, un 1,70% m谩s que el ejercicio anterior.

“Cerraron sin previo aviso, nos dijeron que iban a venir a buscarnos con una furgoneta y que nos 铆bamos a Ifema [donde el Ministerio de Defensa levant贸 un hospital de campa帽a al inicio de la pandemia] a cubrir las noches”. Habla una trabajadora de este servicio que prefiere no facilitar su nombre. “Fuimos trasladados de manera obligatoria all铆 quienes pas谩bamos consultas en interior. Ni siquiera recibimos un comentario por parte de nuestra direcci贸n. No ten铆amos m谩s que una mascarilla que recicl谩bamos e 铆bamos casi con bolsas de basura en los pies”, relata. “Las condiciones eran deplorables, pero cuando est谩s en una situaci贸n tan complicada dices ‘hago lo que tenga que hacer’. Pero ahora, ni alarma, ni circunstancias especiales, ni nada. Y seguimos cerrados. No est谩n respetando nuestros derechos”.

Aunque hacen un trabajo similar al de Atenci贸n Primaria, estos centros est谩n gestionados por el SUMMA 112. Seg煤n explican desde el servicio de emergencias, se cerraron por “la imposibilidad de mantener circuitos COVID y no COVID o por la falta de profesionales, que estaban dedicados a otras labores, como la vacunaci贸n, o que no pod铆an trabajar atendiendo a pacientes por riesgo de contagio”. “No tiene sentido”, critica Rosa L贸pez, enfermera del servicio y vicepresidenta del sindicato SummAT, quien defiende que la mayor铆a de estos centros est谩n ubicados en edificios que pertenecen a primaria y en casi todos hay una conexi贸n.

El cierre de los SUAP ha afectado a m谩s de medio millar de sanitarios de los 2.116 que forman parte de la plantilla del SUMMA, que han sido desplazados de sus puestos. Seg煤n datos de este sindicato, son alrededor de 550. De Ifema han ido al Zendal o a los puntos de vacunaci贸n masiva. Los m谩s movilizados han sido los que ejerc铆an en interior, ya que las Unidades de Atenci贸n Domiciliaria 鈥揷oches m茅dicos鈥 (UAD) s铆 contin煤an operativas. Estos profesionales han pasado al centro coordinador quienes eran de riesgo o a las UAD, los que no.

Los trabajadores llevan meses pidiendo la reapertura de estos centros y han llegado a reunirse sin 茅xito con el director general de procesos integrados. Por ello, han iniciado ahora una campa帽a en change.org, que suma ya casi 91.500 firmas, para pedir que se reabran y se concentrar谩n el 18 de noviembre en el Wizink Center. “El hecho de que sigan cerrados conlleva que toda la poblaci贸n de Madrid no tenga derecho a tener un m茅dico por la noche”, narra una de las sanitarias con las que ha hablado elDiario.es, que insiste en que es importante que los propios ciudadanos tambi茅n se movilicen por la vuelta de las urgencias de atenci贸n primaria: “Les animamos a que se quejen, a que pidan que existan estos SUAP, que estaban cerca de sus casas. Que reclamen lo que realmente es suyo. Es lo que de verdad necesitan, volver a recibir esta atenci贸n. Es algo que les pertenece. Nosotros por desgracia somos muy pocos y no podemos hacer presi贸n”.

Desde el SUMMA, explican que durante este tiempo de cierre se han atendido las urgencias mediante un refuerzo de las UAD, directamente en el domicilio, “con la mayor comodidad y seguridad para el paciente”. Un refuerzo que “no ha sido eficaz”, seg煤n explican los trabajadores: “Yo pod铆a llegar a ver a 140 personas en 24 horas. Con un coche m茅dico es imposible, porque con cada aviso, aunque sea de una diarrea o un dolor de garganta, se acaba empleando una hora. La productividad es mucho menor. Esos casos, en el centro, se dejaban en observaci贸n mientras 铆bamos con otros, pero ahora, 驴qu茅 pasa con los que no se atiende?” El SUMMA por su parte subraya que “se ha podido” absorber la demanda porque “casi el 80%” de los pacientes acud铆an por cuestiones postergables, que pueden ser vistas por “el resto de eslabones de la cadena sanitaria”. “Desde el centro coordinador se establecen las prioridades”, a帽aden.

En cambio, las sanitarias cuentan que se encuentran cada d铆a con enfermos que, de estar operativos los centros, habr铆an tenido un tratamiento muy diferente. “Hoy he ido a un domicilio a ver a una paciente que ten铆a fiebre y un dolor inmenso en la zona lumbar. Tres d铆as antes le hab铆an diagnosticado como infecci贸n urinaria lo que era un c贸lico nefr铆tico. Por eso, el c谩lculo le est谩 dejando el ri帽贸n machacado. Puede perder el ri帽贸n y solo tiene 26 a帽os. Y es por no haberla tratado en condiciones”, lamenta la m茅dica.

Tambi茅n explican que han visto casos que se acercaban y que eran devueltos a casa, porque estaba prohibido atender en los SUAP: “Era muy duro decirles que se fueran y que me mandar铆an a m铆 o a otro compa帽ero”, relata una enfermera que confiesa que en alguna ocasi贸n no pudo no ver alguna de esas urgencias. “Un se帽or llam贸 a la puerta en un momento en que estaba yo reponiendo. Ten铆a dificultades tremendas de habla por una traqueotom铆a. El pobre llamaba por tel茅fono para que le atendieran y le colgaban o le daban largas. El hombre llevaba dos d铆as con fiebre, con una infecci贸n de orina que se estaba complicando porque nadie le hab铆a tratado. Si hubiera estado abierto, le pod铆amos haber atendido en persona el primer d铆a, pero al final acab贸 en el hospital con una infecci贸n s茅ptica”, denuncia.

Con el cierre de los centros nocturnos termin贸 tambi茅n la realizaci贸n de determinadas actividades que pautan los m茅dicos o enfermeros de primaria durante los d铆as que los centros de salud no est谩n operativos. “Cuando tienes una quemadura, se te empiezan a hacer las curas en tu ambulatorio, pero s谩bado, domingo y festivo se hac铆a en los SUAP”, dice la enfermera, que apunta que ella sola en un d铆a pod铆a encargarse de entre 80 y 90 personas. “Ahora eso con un coche es inviable. 驴Qu茅 est谩 pasando con esas curas? Que la gente se las est谩 haciendo en casa como puede y luego se infectan”.

“Estamos jugando con la salud de las personas, no estamos vendiendo manzanas”, contin煤a una de las m茅dicas, “no puede ser que llevemos desde marzo del a帽o pasado sin urgencias extrahospitalarias y que no sepamos qu茅 va a pasar. La situaci贸n en Madrid no es que sea nefasta, es que es aterradora”.

Sanitarios sin d铆as libres y UVI m贸viles sin m茅dicos

La pandemia y el cierre de los SUAP han empeorado las malas condiciones de trabajo que estos sanitarios denuncian que ven铆an arrastrando. Lo que antes de la llegada de la COVID-19 eran jornadas lineales en estos centros, con un mismo equipo, ahora se desarrollan en un lugar distinto con unos compa帽eros diferentes.

“Ayer estuve en un 谩rea con la UAD, esta noche me toca ir al centro coordinador, ma帽ana a otra zona distinta y pasado, a otra. Nos tratan como si fu茅ramos m谩quinas”, argumenta una de las sanitarias. “Antes era feliz en mi trabajo, hac铆a una medicina que me gustaba. Pero ahora me siento in煤til y angustiada”.

“No puede ser que nos tengan sin organizar a un mont贸n de personas que adem谩s nos hemos ganado nuestra plaza en propiedad”. La trabajadora cuenta que, con la pandemia, varios compa帽eros han anticipado su jubilaci贸n o se han dado de baja: “Nos maltratan. Nos quitan los permisos. No tenemos libranzas, hace poco pude coger unos d铆as tras casi dos a帽os. He llegado a estar tres semanas seguidas trabajando sin librar. Estamos extenuados”.

“Los sanitarios tienen asignado un puesto y no pueden trabajar m谩s de 24 horas seguidas”, dicen desde el SUMMA 112, que aseguran que “nunca” se va a aprobar una planilla en la que se trabaje todo ese tiempo consecutivo y que, “en ning煤n caso” la organizaci贸n ha pedido a nadie hacerlo. “Moralmente no puedes abandonar turnos que no se cubren”, expresa una de las m茅dicas, que a帽ade que efectivamente el SUMMA 112 no le ha impuesto esas jornadas seguidas. “Si trabajase solo los d铆as impuestos, la poblaci贸n se quedar铆a m谩s desprotegida a煤n”.

La vicepresidenta del sindicato SummAT denuncia adem谩s que en el SUMMA los m茅dicos tienen que buscar a su propio sustituto para que les den el d铆a libre, pero seg煤n una de las trabajadoras con las que ha hablado este diario en ocasiones ese sistema sigue sin ser suficiente. “Hay veces que a pesar de eso ponen pegas y no les dejan, aunque tengan suplente”, argumenta la empleada.

“Lo 煤nico que se est谩 fomentando con eso es la no contrataci贸n”, aporta L贸pez, ya que los sanitarios, asegura, suelen cargar con esas guardias. A la falta de d铆as libres se suma la ausencia de m茅dicos, en ocasiones, en una UVI m贸vil: “Es de lo m谩s grave y mucha gente no lo sabe. Ha habido d铆as que de nuestras 28 UVI, m谩s de la mitad sal铆an a la calle sin m茅dico. Se convierten en Soporte Vital Avanzado de Enfermer铆a y acuden al lugar donde las hayan llamado, pero sin m茅dico”, explica L贸pez. Desde el SUMMA inciden en que hay dos SVAE permanentes y que esta falta de m茅dicos ha podido suceder “puntualmente un d铆a de agosto”, pero aclaran que es algo que no ocurre “ni a menudo, ni en todas las vacaciones”. E insisten en algo: “Era antes de la pandemia”.

La situaci贸n en el SUMMA est谩 provocando la salida de sus profesionales al Samur o a otras comunidades aut贸nomas, dice la portavoz del SummAT. Aunque el cambio laboral no est谩 a disposici贸n de todas las circunstancias. “Yo me ir铆a si estuviese en otro momento de mi vida, pero ahora no puedo perder dinero. Tengo que sacrificarme porque tengo que dar de comer a mis hijas, b谩sicamente”, a帽ade una de las trabajadoras. “Estoy plante谩ndome irme a Andaluc铆a, s茅 de centros en los que necesitan m茅dicos para urgencias hospitalarias y extrahospitalarias. Ah铆 me sentir铆a como pez en el agua. Ahora no me queda nada. Solo desesperaci贸n y saber que no voy a poder hacer nada por mis pacientes y asumir eso es dif铆cil”, argumenta su compa帽era.

El futuro de los SUAP, “en evaluaci贸n”

Una de las reclamaciones que est谩n haciendo sindicatos como SummAT es que los SUAP vuelvan a formar parte de la Atenci贸n Primaria. “Nuestra actividad es muy similar a la que se hace en un centro de salud durante el d铆a. Esto es urgencia. En el SUMMA se trabaja m谩s con la emergencia”, apunta la vicepresidenta de la formaci贸n.

Precisamente, el pleno de la Asamblea de Madrid aprob贸 el 3 de diciembre de 2020 una moci贸n presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en la que se ped铆a al Consejo de Gobierno de la regi贸n integrar “organizativamente a partir de los Presupuestos de 2021” los SUAP y las UAD en Atenci贸n Primaria.

Desde el SUMMA argumentan que la Consejer铆a de Sanidad “sigue evaluando” un plan sobre la atenci贸n de urgencias “que aborde el futuro” de estos centros, aunque por el momento no disponen de fechas.

“El problema es que no tienen soluciones para los SUAP, porque cada vez hay menos m茅dicos: la plantilla va siendo mayor, se est谩n jubilando y no hay renovaci贸n”, subraya L贸pez. “Los SUAP han sido muy resolutivos hasta que los han cerrado. Y ahora la gente est谩 que no sabe ni qu茅 hacer. Y esto va para rato. Un t铆o m铆o se ha muerto porque no le han atendido a tiempo y as铆 mucha gente. La Sanidad ahora mismo en Madrid es ca贸tica. Mejor no ponerse malos, as铆 de claro”, zanja una de las sanitarias.

