De parte de Grup Antimilitarista Tortuga March 2, 2022

—Si quieres no me preocupo por la gente.



—Si quiere.



—Si quieres.



—Va a ser usted sancionado por falta de respeto a agente de la autoridad.



—¿Por qué? ¿por tratarle de tú en vez de de usted? ¿Cuál es el motivo de la denuncia?



—Falta de respeto, porque usted me tiene que tratar de usted.

Seis meses después de tener esta conversación con un agente de policía, que se puede ver en un vídeo al que ha tenido acceso El Salto, Alejandro recibió en un domicilio una sanción administrativa, en el marco de la Ley de Seguridad Ciudadana, por infracción grave. Pero no fue por falta de respeto a un agente de la autoridad sino por desobediencia o resistencia, una sanción por infracción grave tasada por la Subdelegación de Gobierno en Lugo en 601 euros, a pesar de que la conversación estaba teniendo lugar a la vez que comprobaban su documentación.

Los hechos, según narra la propia sanción, a la que ha tenido acceso El Salto, y confirma Alejandro, tuvieron lugar en la calle de la Reina de Lugo, a las 19,15h del 16 de agosto de 2021. Alejandro se acercó a los agentes de policía al verles intervenir ante una persona que se ganaba la vida en la calle con un pequeño espectáculo de pompas de jabón, una actividad “incívica”, según señala la sanción, que explica que los agentes comprobaron que esta persona era de nacionalidad polaca.

En el vídeo se oye cómo Alejandro se acerca a los agentes, que han intervenido ante el migrante que se dedica a echar pompas de jabón, y les dice que le conocen en el barrio, preguntándoles si ha pasado algo. Les dice que ninguna ordenanza recoge que sea ilegal lo que esta persona hace y es entonces cuando le piden el DNI diciéndole que “a la cuarta vez va usted detenido”. “Lo que estemos hablando con este señor no le incumbe a usted para nada, somos la policía y estamos haciendo nuestro trabajo”. Es entonces cuando tiene lugar la conversación que encabeza este artículo, mientras Alejandro facilita su documentación.

“La sanción se debe a tratarle de tú en vez de de usted, todo tras preocuparme por una persona extranjera, no conocedora del idioma, que estaba siendo tratada con formas dudosas por los agentes simplemente por realizar pompas de jabón en la calle para ganarse la vida”, explica Alejandro a El Salto. Añade que, además, los agentes no le dieron en ese momento una copia de la propuesta de sanción, que tuvo que ir a recoger a comisaría. Cuando acudió, intentó denunciar a los agentes, pero, según asegura, le “dieron largas en dos ocasiones con la excusa de que tenía que esperar a que me llegase la sanción”. Días más tarde, el 31 de agosto, y tras recibir asesoramiento legal, acudió de nuevo a interponer una denuncia a los agentes, que fue archivada a finales de septiembre de 2021.

“La situación actual es que el recurso [contra el archivo de su denuncia contra los agentes] está ahora en manos de la Audiencia Provincial de Lugo”, explica Alejandro, que señala que también ha recurrido la sanción por vía administrativa y que, si desde Subdelegación mantienen la sanción, irá al juzgado contencioso-administrativo.

“No se trata de un caso aislado”, subraya Alejandro, que critica el principio de veracidad de los agentes de autoridad que recoge la Ley de Seguridad Ciudadana y sobre la que el proyecto de reforma actualmente en trámite no hace cambios sustanciales.

