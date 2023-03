–

De parte de CGT Telemarketing March 3, 2023

Como sab茅is, a finales del pasado mes de noviembre, CCOO y UGT, en contra del resto de sindicatos presentes en la mesa negociadora, acordaron con la Patronal un preacuerdo de Convenio Colectivo que tendr谩 validez hasta 2026, el m谩s largo hasta el momento.

Tal y como llevamos meses indicando, supone una p茅rdida muy significativa para nuestro sector en materia salarial, es por esto que desde CGT y otros sindicatos no estamos dispuestos a aceptarlo, y como era de esperar, el tiempo nos est谩 dando la raz贸n. En 2021 y 2022 hemos perdido un 10% de poder adquisitivo, y con esta progresi贸n, en 2023 sumaremos un 3% m谩s de p茅rdida. El SMI aprobado en consejo de Ministros se come categor铆as como la de teleoperador/a, que ya ha pasado a la historia, y con esta progresi贸n la categor铆a de teleoperador/a especialista ser谩 tambi茅n absorbida por el salario m铆nimo. Esto significa que, tras 25 a帽os de negociaciones de convenio, en materia salarial, no hemos conseguido NADA, esto supone que no cobraremos menos porque no se puede.

CCOO y UGT aceptan esto para mantener su estatus quo con 18 liberados/as, que cobran sin ir a trabajar y todos los beneficios que conlleva.

La Patronal, nos ha convocado nuevamente a sentarnos en la mesa negociadora del Convenio el 7 de marzo, no hay nada firmado con car谩cter definitivo, por lo que seguiremos firmes en nuestra postura, este sector no se puede quedar relegado a ser uno de los peor pagados.

No podemos seguir permitiendo que estos sindicatos sean los m谩s representativos en el sector, ya que quien les avala con su voto nos condena a la miseria. Actualmente tienen entre ambos 9 representantes en la mesa negociadora de los 15 que hay, y eso nos condena a condiciones que nos obligan a abandonar este trabajo porque no llegamos a fin de mes. Como personas trabajadoras tenemos que plantarnos y pedirles explicaciones, y si no rectifican su postura que lo vean reflejado en las elecciones de los centros de trabajo para defender nuestro futuro.