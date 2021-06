–

De parte de La Haine June 16, 2021 18 puntos de vista

Este mi茅rcoles se cumplieron sesenta y seis a帽os del acontecimiento fundacional de la barbarie olig谩rquica contempor谩nea, cuyos sucesores y usufructuarios siguen animando a la oposici贸n pol铆tica en el presente. Porque no era contra Per贸n: era contra los trabajadores.

A las 12.40 del mediod铆a del jueves 16 de junio de 1955 una escuadrilla de combate de 29 aviones de la aviaci贸n naval conducida por militares sediciosos con apoyo en tierra de infantes y 芦comandos civiles禄 ametrall贸 y bombarde贸 por sorpresa una ciudad desprevenida y a sus indefensos ciudadanos.

Reinaba la democracia y no se pod铆a adivinar un estado de beligerancia: bull铆a una Naci贸n grande con un pueblo feliz. No hubo declaraci贸n de guerra ni ultim谩tum ni advertencia alguna. La elecci贸n de los blancos no fue error ni confusi贸n sino deliberado desatino: una de las primeras bombas de 50 kilos de trotyl estall贸 sobre el techo de la Casa Rosada; otra destruy贸 un troleb煤s repleto de pasajeros y mat贸 a todos los pasajeros; ametrallaron la Plaza de Mayo atestada de gente y en los alrededores a los que escapaban del horror; la residencia presidencial (el palacio Alzaga Unzu茅, en avenida del Libertador donde ahora se levanta la Biblioteca Nacional) y otras zonas de gran concurrencia de transe煤ntes en un d铆a laborable recibi贸 la inconcebible carga letal de miles de proyectiles de gran calibre, la explosi贸n y dispersi贸n de metralla de noventa mil quinientos kilos de bombas.

Un d铆a com煤n de trabajo se convirti贸 en un infierno horroroso. La ferocidad rein贸 en la calle. De otras maneras, pero mientras el peronismo siga viviendo en el esp铆ritu del pueblo argentino, el salvajismo volver铆a a reinar una y otra vez. Sus cr铆menes fueron creciendo en crueldad y sa帽a. Y hoy apenas estamos brotando, con indecibles sacrificios y sobrellevando la ausencia irrevocable y fatal de los 30.000 desaparecidos que nos siguen faltando, decididos a reanudar el ciclo virtuoso que expresan nuestras tres banderas, con la esperanza como bandera.

Dos tercios de un siglo atr谩s los argentinos viv铆amos esa tragedia. Y perseveramos en procura de la grandeza de la Patria y la felicidad del pueblo. Mientras, la cr铆a de aquella recua de asesinos nos desaf铆a desde la impunidad que les provee una justicia que levanta pat铆bulos para los justos y agasaja a los bandidos y de un sistema de medios y recursos de educaci贸n y comunicaci贸n que hace culto de la mentira y la doctrina de la injusticia econ贸mica y social.

隆C贸mo ser谩 de torcido el futuro que nos prometen los heraldos de aquel espantoso pasado que despu茅s de acaecido m谩s de medio siglo de semejantes hechos de terror [que tres meses despu茅s, en septiembre de 1955, fueron seguidos por hechos similares en lo macabros] perseveran en la propagaci贸n de su falsa literatura! Insisten y obtienen 茅xitos en instalar en la memoria del imaginario colectivo que el incendio de algunas iglesias (隆y hasta el del Jockey Club!), en los que hubo da帽os materiales pero ninguna v铆ctima, ocupa el lugar principal en esa atormentada y sangrienta historia, superior al del atroz bombardeo que origin贸 la masacre fundacional de la barbarie olig谩rquica contempor谩nea.

Resumen Latinoamericano / La Haine