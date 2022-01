La pandemia entra en la sexta ola y las cifras no s贸lo de contagios sino de muertes vuelven a dispararse En noviembre las muertes que superan la mortalidad esperada (Monitorizaci贸n de la mortalidad MoMO) ascend铆an a otros 2.994, mientras que el Ministerio de Salud s贸lo contabilizaba 700 por covid. Oficialmente, ya son casi 90.000 muertes reconocidas a nivel estatal, y 24.000 en Catalunya.

Y ante este repunte de la pandemia, asociado a nuevas variantes como el 贸micron, 驴qu茅 responden los gobiernos? No existe una pol铆tica para frenar la pandemia a nivel mundial, la 煤nica salida posible. Y en nuestro pa铆s, ni el gobierno central ni los auton贸micos se han preocupado de reforzar como deber铆an la sanidad p煤blica. S贸lo vemos medidas que culpabilizan a la gente -cuando justamente se ha cumplido masivamente con la vacunaci贸n y con las indicaciones sanitarias-, y se impone la divisi贸n entre los y las vecinas y el control social, con medidas como el certificado covid o el toque de queda. Pero como dice el Colegio de M茅dicos, el caso es que 鈥渓as restricciones simbolizan el fracaso de la gesti贸n de la pandemia鈥.

El Gobierno espa帽ol 鈥減rogresista鈥 PSOE-IU/Podemos es responsable, como el resto de la Uni贸n Europea, Estados Unidos o Jap贸n, de votar en la Organizaci贸n Mundial del Comercio contra la petici贸n de m谩s de un centenar de pa铆ses encabezados por Sud谩frica y la India, de liberar las patentes de las vacunas mientras dure la pandemia. Los mismos gobiernos que acaparan las dosis disponibles para destinarlas al refuerzo o inmunizaci贸n de las criaturas, antes de que lleguen a los colectivos m谩s vulnerables y el personal sanitario en el Sur global. Una verg眉enza para un gobierno que se presenta como de izquierdas y solidario. Mientras los recursos sanitarios -y las vacunas entre ellos- no est茅n al alcance de toda la poblaci贸n mundial, no s贸lo se multiplican las muertes evitables y se priva a miles de millones de personas del derecho universal a la salud, sino que no se frenan las continuas mutaciones del virus y su expansi贸n. Desde la UIT-CI, nuestra organizaci贸n internacional, impulsamos una campa帽a internacional bajo esta exigencia de liberaci贸n de las patentes de vacunas y recursos m茅dicos contra la pandemia, la 煤nica f贸rmula para salir del pozo.

El Gobierno espa帽ol y las comunidades aut贸nomas no han aplicado un plan de choque para fortalecer el sistema sanitario p煤blico, ni en Atenci贸n Primaria ni en otros niveles. Por el contrario, se han despedido a todos los sanitarios contratados de refuerzo: hasta 28.000 a finales de a帽o . S贸lo tres autonom铆as no lo han hecho 鈥揅atalunya, Castilla y Le贸n y Rioja-, pero tampoco han hecho nada por poner la sanidad p煤blica a la altura del reto: as铆, el 60% del personal sanitario catal谩n es temporal, precario, pero no hablar de la situaci贸n salarial. Pero la exconsellera Alba Verg茅s puso en marcha el pago a la sanidad privada de compensaciones (aparte las suculentas subvenciones) de 43.400 euros por enfermo en UCI durante la 1陋 ola; y en enero 2021, se renov贸 el decreto, pagando con car谩cter retroactivo desde de marzo 2020, a los hospitales concertados y privados 隆隆418 euros por d铆a por cada cama reservada de atenci贸n hospitalaria!! Y se mantienen los contratos millonarios con Ferrovial por el 061鈥 Todo ello con unos presupuestos de 2022 que no llegan a destinar el 25% para la primaria (queda por debajo del 17%), y se mantiene el entramado de empresas privadas y fundaciones, como se refleja en el brutal crecimiento de los servicios externalizados en un 55,8%, frente al incremento del 7,8% en personal propio (aplicando la privatizadora ley Aragon茅s que se hab铆a tumbado).

Tras 2 a帽os de pandemia y afrontando la sexta ola, esta pol铆tica es criminal. Los gobiernos, en lugar de asumir esta grave irresponsabilidad, siguen culpabilizando a la gente, aplicando medidas de control social, instan a reducir el uso del sistema de salud, e imponen una presi贸n intolerable sobre el personal sanitario, todo ello para evitar que 茅sta sanidad p煤blica infradotada se sature. 脡ste es el sentido de las medidas de control social como el certificado covido o el toque de queda: son cortinas de humo 鈥揷omo la mascarilla en exteriores- ante una crisis sanitaria totalmente descontrolada. Medidas todas ellas que rechazamos.

Est谩 cient铆ficamente demostrado que el hecho de estar vacunado no frena los contagios. Entonces, 驴qu茅 sentido tiene que el que tiene el certificado covid pueda entrar en un bar y el que no est谩 vacunado no, si el grado de riesgo para un tercero es el mismo? La pol铆tica del pasaporte sanitario tiene efectos nefastos. Avanza en el se帽alamiento de colectivos, como si los no vacunados fueran responsables de la pandemia. En SEAT por ejemplo la empresa separa en el comedor a los trabajadores no vacunados. 驴C贸mo podemos permitir ese se帽alamiento y divisi贸n?

Rechazamos el principio individualista de la libertad individual por encima de todo, que aprovecha la extrema derecha para canalizar el rechazo contra el control social de los gobiernos. Es necesario imponer medidas que eviten riesgos para terceras personas. Pero no el chantaje ni la discriminaci贸n, que se帽ala a quien no est谩 vacunado, para forzarle a vacunarse. Queremos una pol铆tica de sanidad p煤blica, pero no aceptamos que el estado te tutele sobre lo que debes hacer y lo que te conviene, porque en ese camino no hay final.

驴C贸mo podemos poner a los camareros de un bar a grabar quien entra en el establecimiento o a echar a quien no se ha vacunado? 驴C贸mo cuando los vecinos sal铆an a abuchear a quienes sal铆an de su casa durante el confinamiento? No queremos normalizar el control y el enfrentamiento social.

Ahora la Generalitat vuelve a imponer el toque de queda. Como antes con el estado de alarma (que fue aparejado de la militarizaci贸n de las calles, con la polic铆a, los mossos, la guardia civil -e incluso el ej茅rcito- con carta blanca aplicando la ley mordaza), ahora parece ser se aplicar谩 de escondidas, con los incrementos de mossos ya prometidos por interior 鈥搒eg煤n Elena, a base de horas extras obviamente pagados con el dinero p煤blico que no llega a Sanidad- para hacer 鈥渃umplir鈥 el toque de queda. Rechazamos la pol铆tica policial para hacer frente a la crisis sanitaria. El toque de queda se ha justificado con una inaceptable campa帽a de criminalizaci贸n de la juventud. 驴Podemos ir en un transporte p煤blico como sardinas (porque tampoco se ha querido reforzar) pero no se puede estar en la calle a partir de la una?

鈥 Lo que hace falta es que los centros de Atenci贸n Primaria puedan realizar un seguimiento en condiciones de la salud de sus pacientes, que reciban atenci贸n ante los primeros s铆ntomas y que haya capacidad para responder tambi茅n a las dem谩s enfermedades.

鈥 Lo que hace falta es que haya un acceso libre y gratuito a los test de ant铆genos o que generalicen las PCR. Es decir, que se pueda detectar el contagio lo m谩s r谩pidamente posible para actuar respecto a aquella persona y su entorno, d谩ndole seguridad.

鈥 Seguridad que puede aislarse sin temer por el trabajo 鈥搚 recibiendo una renta garantizada de cuarentena en los trabajos irregulares-, que si son sus hijas/as los contagiados podr谩 cuidarlos, porque se reconoce la baja sin p茅rdida salarial.

鈥 Con una regularizaci贸n inmediata de todas las personas sin papeles para no dejar a nadie fuera del sistema de salud p煤blica.

鈥 Una pol铆tica sanitaria p煤blica y universal que debe completarse con una fuerte inversi贸n en los transportes p煤blicos, la educaci贸n y la asistencia social. Con inspecciones de trabajo para que las empresas garanticen todas las medidas sanitarias.

Y seguir reivindicando con la UIT-CI, la exigencia de liberaci贸n de las patentes de vacunas y recursos m茅dicos contra la pandemia, como la 煤nica f贸rmula para salir del pozo.

29/12/21



Lucha Internacionalista

