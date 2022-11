–

De parte de Nodo50

Por Agencia Mp3. LQSomos.

El 7 de enero, volveremos a llenar las calles de Bilbo, de dignidad, de esperanza en alcanzar la convivencia y de exigencia de respeto a los derechos humanos cuya vulneraci├│n afecta a los presos/as vascos y a sus familiasÔÇŽ.

El camino a casa est├í cercaÔÇŽ

Una manifestaci├│n en Bilbao, organizada por Sare, reivindicar├í el pr├│ximo 7 de enero que se ┬źdestierre la excepcionalidad┬╗ en la pol├ştica penitenciaria que se aplica a los presos de ETA, en un momento en que se est├í ┬źa las puertas de poner fin┬╗ a la pol├ştica de alejamiento pero en el que a├║n hay ┬źgrupos de presi├│n muy interesados en hacer perpetuar la confrontaci├│n y el sufrimiento┬╗, entre ellos ┬źposiblemente el m├ís activo, la Audiencia Nacional┬╗.

Representantes de Sare, junto a miembros de Bake Bidea y Artesanos de la Paz, han presentado el martes 15 en Bilbao la movilizaci├│n, que partir├í a las cinco de la tarde de la calle Autonom├şa y concluir├í junto al Ayuntamiento con el lema ÔÇśEtxera bidea gertuÔÇÖ para expresar ┬źun clamor en favor de la paz, convivencia y resoluci├│n┬╗, han explicado sus portavoces, Bego Atxa y Joseba Azkarraga.

Durante esa ma├▒ana, adem├ís, se realizar├í un encuentro en el Palacio Euskalduna al que se invitar├í a partidos pol├şticos, sindicatos y organizaciones sociales para reflexionar sobre c├│mo ┬źavanzar hacia la plena convivencia┬╗.

Los convocantes esperan volver a ┬źllenar las calles de Bilbao┬╗ para reivindicar ┬źel camino que falta┬╗ para alcanzar sus objetivos, en esta ocasi├│n, con una ├║nica marcha y tras dos a├▒os ┬źsin poder reunir a miles de personas┬╗ en la habitual movilizaci├│n del mes de enero por los derechos de los presos. ┬źSon muchos los objetivos pendientes y su soluci├│n depende del empuje de las mayor├şas pol├şticas y sindicales vascas, pero tambi├ęn y fundamentalmente de la movilizaci├│n social┬╗, han advertido.

Hemos avanzado, pero aun quedan, 19 presos/as alejados. Estamos a las puertas de poner fin a una de las vulneraciones de derechos que durante d├ęcadas se ha empe├▒ado en los presos vascos y sus familias en Hego Euskal Herria, mientras que en Ipar Euskal Herria, con la libertad condicional de Ion Parot y Jakes, ha entrado en la perspectiva de una nueva etapa. Hemos hecho mucho y tenemos que seguir haci├ęndolo hasta que el proceso de vuelta a casa termineÔÇŽ

Azkarraga y Atxa han valorado que, desde la puesta en marcha de Sare hace m├ís de siete a├▒os, se ha conseguido ┬źavanzar┬╗ pese a que los ┬źretos┬╗ eran ┬źdif├şciles┬╗ y los ┬źobst├ículos importantes┬╗ por parte de quienes se ┬źempe├▒an┬╗ en mantener que ┬źnada ha cambiado┬╗ o en decir que ┬źETA contin├║a existiendo┬╗.

De este modo, el exconsejero vasco de Justicia ha aludido al ┬źpaso positivo┬╗ conocido este pasado lunes, seg├║n ha indicado, con el traslado a c├írceles de Euskadi y Navarra de siete reclusos. ┬źCreo que hoy estamos, y ojal├í no nos equivoquemos, a las puertas de poner fin a una de las vulneraciones de derechos que durante d├ęcadas se ha practicado, como es la pol├ştica de alejamiento┬╗, ha destacado, aunque ha precisado que ┬źa├║n quedan 19 presos fuera de Euskal Herria┬╗.

Por lo que respecta a la situaci├│n en Francia, ha opinado que, ┬źal producirse la libertad condicional de presos como Parot o Esnal, que llevaban ya 32 a├▒os de privaci├│n de libertad, se ha creado en Iparralde la perspectiva de una nueva etapa┬╗.

En todo caso, ha apelado a seguir ┬źtrabajando hasta el proceso de vuelta a casa de todos los presos se produzca┬╗ tanto en el Estado espa├▒ol como en el franc├ęs. En este marco, ha afirmado que se pondr├ín ┬źtodos los esfuerzos┬╗ para conseguir la aplicaci├│n de ┬źuna pol├ştica penitenciaria de car├ícter ordinario que destierre para siempre la excepcionalidad┬╗ que se da hasta el momento.

Joseba Azkarraga ha precisado que tanto en el Estado espa├▒ol como en el franc├ęs contin├║a habiendo ┬źgrupos de presi├│n, muy interesados en hacer perpetuar la confrontaci├│n y el sufrimiento┬╗, a su entender, entre ellos, y ┬źposiblemente el m├ís activo┬╗, la Audiencia Nacional, que, ┬źa trav├ęs del Ministerio Fiscal pero tambi├ęn del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, est├í bloqueando de manera permanente que estos presos puedan iniciar el camino de regreso a casa tras el cumplimiento de largas condenas┬╗.

Tras subrayar que no se trata de ┬źprivilegios┬╗, sino ┬źsimplemente la aplicaci├│n en la pol├ştica penitenciaria de car├ícter ordinaria┬╗, ha afirmado que la intenci├│n de Sare no es ┬źconfrontar con nadie┬╗ pero no va a permanecer ┬źinm├│viles mientras estas vulneraciones de derechos se sigan produciendo┬╗.

El 7 de enero, por la ma├▒ana, al igual que otros a├▒os, realizaremos un acto plural en el Palacio Euskalduna, al que invitaremos a partidos pol├şticos, sindicales y organizaciones sociales, as├ş como personas interesadas, a reflexionar de manera conjunta sobre como podemos avanzar hacia la plena convivencia. Y ya a las 17:00 horas, llenando de gente la calle Autonom├şa y lanzando un mensaje conjunto, iniciaremos desde la calle Autonom├şa una manifestaci├│n hasta el Ayuntamiento de Bilbo,, con el lema ÔÇť Etxera bidea GertuÔÇŁ para expresar juntos/as, un clamor en favor de la paz, convivencia y resoluci├│nÔÇŽ

* Despu├ęs de dos a├▒os, el 7 de enero, llenaremos las calles de Bilbo bajo el lema ÔÇťETXERA BIDEA GERTUÔÇŁ

#EtxeraBideaGertu #CercaDelCaminoACasa #7EneroBilbao #Urt7Bilbora #AcercarConvivir

