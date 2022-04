–

El 30 de abril de 2021 un trabajador de 19 a帽os de la empresa Cidac, en Cornell脿 de Llobregat (Barcelona) muri贸 al quedar atrapado por una m谩quina. Dos meses despu茅s, en el parque e贸lico de Tineo, en A Coru帽a, un operario muri贸 al caer desde una altura de 45 metros. En septiembre, otro trabajador muri贸 en C贸rdoba al caerle en la cabeza una plancha de cristal que estaba instalando. Son algunas de las muertes que tuvieron lugar en 2021 en el trabajo y en itinere, 705 en total 鈥648 hombres y 57 mujeres鈥, seg煤n el avance de datos sobre siniestralidad laboral del Ministerio de Trabajo y Econom铆a Social. Son tres muertes menos de las que se contaron en 2020, y una 鈥渃ifra inaceptable鈥, subraya el sindicato CGT, que recuerda que esta gran cantidad de muertes en el trabajo y en itinere se ha producido a pesar del receso en la actividad laboral causado por el covid-19, enfermedad que tambi茅n se contabiliza como causa de muerte laboral cuando el contagio se ha producido en el puesto de trabajo y que, en 2021, seg煤n el avance de datos, habr铆a ocasionado seis muertes.

De estas 708 muertes, un total de 575 tuvieron lugar durante la jornada laboral mientras el 130 restante fue en el camino al puesto de trabajo, in itinere. Seg煤n muestra el avance del Ministerio de Trabajo, el puesto laboral que m谩s fallecidos ha contado es el de conductores y operadores de maquinaria m贸vil, con 154 muertes en jornada de trabajo a las que se suman doce m谩s in itinere. A mucha distancia, con 86 muertes, la categor铆a de trabajadores cualificados de la construcci贸n fue la segunda con m谩s muertes en jornada de trabajo, y a estas se suman diez muertes m谩s in itinere y la mayor cantidad de accidentes graves 鈥687 de los 3.702 que se contaron en total ese a帽o鈥.

鈥淟a clase empresarial ha aumentado sus beneficios a costa de arriesgar la salud y la vida de las personas trabajadoras鈥, denuncian desde CGT en relaci贸n al aumento de los accidentes laborales tras la pandemia de covid-19. Y es que, aunque las cifras de fallecidos es levemente inferior a la que se cont贸 en 2019, antes de la pandemia, la de accidentes en el trabajo con baja ha subido un 18% respecto al a帽o anterior, pasando de los 485.365 que se contaron en 2020 a 572.448 en 2021, contando tanto los sucedidos en jornada laboral como en itinere.

Tom谩s Rodr铆guez, secretario de Acci贸n Sindical CGT, destaca que muchos de estos graves accidentes laborales tienen lugar en subcontratas, en las que los trabajadores pueden no tener una capacitaci贸n suficiente para hacer trabajos que conllevan peligrosidad, a lo que se suma contratos m谩s precarios

Desde el sindicato se帽alan la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 como causa de esta situaci贸n y la ineficacia de la Estrategia Espa帽ola de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 y del Plan de acci贸n anual del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 鈥淓s bastante evidente, a la vista de los n煤meros, que las medidas tomadas hasta ahora primero por el Partido Popular, que efectu贸 la primera legislaci贸n, y despu茅s por el gobierno del PSOE, que no la modific贸, y de PSOE y Unidas Podemos, que tampoco, son insuficientes鈥, subraya a El Salto Tom谩s Rodr铆guez, secretario de Acci贸n Sindical CGT, quien destaca como muchos de estos graves accidentes laborales tienen lugar en subcontratas, en las que los trabajadores pueden no tener una capacitaci贸n suficiente para hacer trabajos que conllevan peligrosidad, a lo que se suma contratos m谩s precarios. 鈥淩ealizan trabajo a veces con una formaci贸n inexistente para que las empresas contratantes puedan tener un mayor ahorro y las empresas subcontratadas un mayor beneficio鈥, apunta.

Como receta para evitar esta situaci贸n, el secretario de Acci贸n Sindical de CGT se帽ala que se pongan medios para obligar a las empresas a cumplir las medidas de seguridad a trav茅s de m谩s inspecciones de trabajo y de sanciones por no cumplir las medidas de seguridad laboral antes de que tengan lugar los accidentes. Pero el n煤mero de inspectores de trabajo crece muy lentamente para dar respuesta: en 2020 se contaron tan solo 15 inspectores y 34 subinspectores m谩s respecto al a帽o anterior, 1.015 y 990 respectivamente para todo el Estado, seg煤n consta en la 煤ltima memoria anual de Inspecci贸n de Trabajo y Seguridad Social, del a帽o 2020. Y las cifras cuanto a actuaciones fueron a menos: de las 79.850 visitas realizadas en 2019 en el 谩mbito de prevenci贸n de riesgos laborales se pas贸 a las 57.209 en 2020, de las 357.035 actuaciones a las 280.164 y de los m谩s de 62 millones de euros en sanciones propuestas a menos de 48.

鈥淣o hay una actuaci贸n demasiado efectiva por parte de inspecci贸n de trabajo, las empresas tienen esa seguridad de que, salvo que haya un accidente, no van a tener ninguna sanci贸n, y si no se sanciona la falta de medidas de prevenci贸n es dif铆cil que se corrija el sistema鈥, concluye Tom谩s Rodr铆guez.

