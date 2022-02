–

De parte de Indymedia Argentina February 4, 2022 83 puntos de vista

En reuni贸n abierta realizada el lunes en Parque Lezama, la Autoconvocatoria por la Suspensi贸n del Pago e Investigaci贸n de la Deuda, junto a otras decenas de organizaciones sociales y pol铆ticas, acordamos movilizarnos el pr贸ximo martes, 8 de febrero, hasta Plaza de Mayo y en todo el pa铆s, en contra del acuerdo con el FMI anunciado por el gobierno para reconocer, encubrir, indultar y pagar la estafa que arm贸 el gobierno de Macri en asociaci贸n il铆cita con la conducci贸n del FMI.

Nos movilizamos, asimismo, contra cualquier acuerdo que se basa en el reconocimiento y pago de lo que sabemos es una estafa, una deuda que no debemos pero que de esta manera seguir谩 generando graves consecuencias para los pueblos y la naturaleza de nuestro pa铆s, durante much铆simos a帽os. No es Deuda, es Estafa; nos negamos a pagarla y en cambio exigimos investigar y repudiarla; denunciar a todas las personas y organismos nacionales e internacionales responsables y castigar sus delitos y saqueo contra el pueblo argentino, los bienes comunes que pertenecen a las nuevas y futuras generaciones, y a la naturaleza de la que somos parte, nos cobija y alimenta.

Participaremos activamente en la construcci贸n de esta nueva movilizaci贸n, como lo hicimos en diciembre para la marcha del 11D, con la expectativa que sea una manifestaci贸n contundente del rechazo popular a esta claudicaci贸n y un paso m谩s en la construcci贸n de la unidad y la fuerza necesarias, en las calles, para derrotarla. Convocamos al pueblo argentino, a todxs lxs ciudadanxs, familias, comunidades y organizaciones, a sumarse.

Lo podemos, lo tenemos y lo vamos a impedir con la movilizaci贸n popular. A eso invitamos amplia y unitariamente, a sumar fuerzas detr谩s del NO es NO, que paren de robar. Somos millones que sabemos que hay alternativa, y que una decisi贸n soberana de no pagar lo que no se debe no implica escenarios catastr贸ficos como quieren aterrorizarnos los sectores y medios PRO-pago, y que puede garantizarse con una fuerte intervenci贸n popular y una alianza de pueblos y pa铆ses que somos los verdaderos acreedores.

Este acuerdo consuma la estafa organizada bajo el mandato de Macri, legitimada y asumida por el actual gobierno, adem谩s del saqueo de la riqueza y los bienes comunes de todo el pueblo argentino. El solo hecho de aceptar un monitoreo trimestral habla de poner al pa铆s nuevamente 鈥榙e rodillas鈥 ante el FMI, un sometimiento al imperialismo y una p茅rdida de soberan铆a intolerables.

Rechazamos asimismo la impunidad que este acuerdo garantiza a los responsables y fugadores, as铆 como la amnist铆a cultural, simb贸lica y pol铆tica que ofrece el gobierno, no solo a los estafadores sino al neoliberalismo, en nuestra Argentina y en toda la regi贸n.

El jueves, en una nueva reuni贸n abierta a las 18 hs en la sede de ADEMYS, estaremos presentes para ir afinando los detalles de la convocatoria en CABA. En otras localidades del pa铆s, ya se est谩n reuniendo para avanzar otros detalles de la Jornada. Les esperamos.

AUTOCONVOCATORIA POR LA SUSPENSI脫N DEL PAGO E INVESTIGACI脫N DE LA DEUDA

-Argentina, 1/2/22