A oito anos do accidente da alta velocidade do Alvia, a plataforma de vítimas continúa na loita por unha investigación independente

Compostela, 24.07.2021 – A oito anos do accidente da alta velocidade do Alvia, a plataforma de vítimas continúa na loita por unha investigación independente e para que se asuman as responsabilidades políticas. “Pastor, Blanco, responsables para cando?”.