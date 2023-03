Punt trobada CGT Barcelona per a la manifestaci贸 del 8M: 18.00h C/Aribau cantonada amb Pla莽a Universitat.

Ens volen callades, explotades, invisibles, prec脿ries, submises, culpables, incl煤s assassinades. Per貌 no callem.

JUNTES continuem aixecant-nos en un crit com煤 contra el sistema cisheteropatriarcal, el capitalisme, les

desigualtats, la precarietat i les viol猫ncies masclistes. I diem PROU.

Aquest 8 de Mar莽 tornem a omplir els carrers, perqu猫 ens sobren els motius:

Per l鈥檈liminaci贸 de la divisi贸 sexual del treball i la precaritzaci贸 dels sectors tradicionalment feminitzats: La

majoria de treballs de cures assalariats i no assalariats continuen sent realitzats majorit脿riament per dones,

sent a m茅s els m茅s precaritzats: sanitat, serveis socials, neteja, telemarketing, cures de persones depenents,

comer莽, jornaleres, conserveres, etc.

Per l鈥檈liminaci贸 de la bretxa salarial i la precarietat. La discriminaci贸 sexual en el treball, la dificultat sist猫-

mica en la conciliaci贸 laboral, ens aboca a les reduccions de jornada, de salari i a la temporalitat, condemnant-nos al terra enganxi贸s afectant-nos finalment a les nostres pensions.

Per l鈥檈liminaci贸 dels biaixos de g猫nere a la salut laboral. Per garantir una perspectiva de g猫nere a la prevenci贸 de riscos laborals que sigui realment efectiva, incloent-hi a m茅s la salut mental i espais lliures de

capacitisme. Perqu猫 nosaltres, tamb茅 tenim dret a llocs de treball dignes, adaptats i segurs, a la investigaci贸

dels riscos laborals amb perspectiva de g猫nere i al reconeixement de les nostres afeccions com a malalties

professionals.

Per la derogaci贸 de la reforma laboral i les pensions. Que lluny d鈥檃ssegurar-nos condicions de vida dignes,

aferma la precarietat, mant茅 contractes brossa i ens condemna a la pobresa salarial i de les pensions. Tot

aix貌 amb la complicitat de la patronal i els sindicats signants.

Per acabar amb la nostra invisibilitzaci贸 i infrarepresentaci贸 a tots els 脿mbits p煤blics: Als espais de participaci贸, de decisi贸, a la cultura, a la ci猫ncia, a l鈥檈sport鈥

Per l鈥檈liminaci贸 de les viol猫ncies en totes les seves manifestacions: estructural, institucional, judicial, m猫dica,

econ貌mica鈥 Que empara el masclisme, el racisme, la LGTBI-f貌bia i l鈥檃ssassinat de milers de dones i persones d鈥檌dentitats dissidents. Que ens arrabassa de tots els nostres drets sobretot a les m茅s prec脿ries. Que 茅s

c貌mplice de l鈥檃ssetjament sexual i per ra贸 de sexe, orientaci贸 sexual i identitat de g猫nere. Que nega el dret

a l鈥檃vortament lliure, p煤blic, gratu茂t, segur i universal鈥

Per l鈥檈liminaci贸 de la llei mordassa. Que reprimeix la llibertat sindical i la llibertat d鈥檈xpressi贸, penalitzant

els drets fonamentals de protesta i de manifestaci贸. Recordem que algunes companyes continuen sent reprimides per al seu activisme.

Per l鈥檈liminaci贸 de la llei d鈥檈strangeria. Que institucionalitza el racisme, i genera una doble opressi贸 per a

les dones migrants que es veuen abocades a la marginalitat i a l鈥檈sclavitud.

Per l鈥檈liminaci贸 de les guerres i les conseq眉猫ncies de l鈥檈merg猫ncia clim脿tica, que causa milions de despla莽ades i refugiades. Utilitzant-nos a les dones, criatures i persones de diferent orientaci贸 i identitat sexual com

a arma de repressi贸 i moneda de canvi. Ens amunteguen durant anys en camps, on la precarietat 茅s generalitzada, i on tasques quotidianes com anar al bany o dutxar-se posen en risc la nostra integritat.

Contra el negacionisme de les desigualtats i la viol猫ncia masclista, i els atacs a la nostra lluita per part de

la dreta, de l鈥橢sgl茅sia i d鈥檃quest sistema cisheteropatriarcal, capitalista i racista, que vol arrabassar-nos els

nostres drets.

I per un mili贸 de raons m茅s鈥

Promovem un feminisme inclusiu i de classe, que canv茂i les consci猫ncies per avan莽ar cap a un m贸n m茅s just,

igualitari i divers posant en el centre la vida de les persones.

Des de CGT com a sindicat de classe, anarkotransfeminista, de lluita i combatiu reivindiquem i continuem

lluitant avui i sempre per els nostres drets i l鈥檈rradicaci贸 del sistema heteropatriarcal.

Continuem lluitant per les que foren, les que som i les que seran.

Tot el material descarregable:

