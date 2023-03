–

PERQU脠 ENS SOBREN ELS MOTIUS!!

AQUEST 8 DE MAR脟, VAGA GENERAL FEMINISTA

Un any m茅s, les dones i les identitats dissidents de g猫nere patim amb m茅s intensitat l鈥檈xplotaci贸 del sistema capitalista i patriarcal en qu猫 vivim, pel simple fet de ser-ho.

Un any m茅s, conciliar vol dir perdre els nostres drets laborals, amb menys possibilitats de creixement professional, amb m茅s obstacles i menys remuneraci贸 per fer la mateixa feina -la bretxa salarial al 2022 s鈥檈nfila a prop del 20%-, amb m茅s discriminaci贸 en la contractaci贸, amb m茅s dificultats de promoci贸 i acc茅s als 貌rgans de decisi贸, amb m茅s temporalitat, amb m茅s atur, amb m茅s precarietat que condiciona la nostra realitat de present i de futur, amb pitjors pensions i m茅s pobresa, i amb la impunitat dels qui perpetuen aquesta desigualtat i hi s贸n c貌mplices.

Un any m茅s, la desprotecci贸 que patim en l鈥櫭爉bit laboral s鈥檃fegeix a la doble jornada de cures a la llar, que mai 茅s reconeguda i que recau sobre les de sempre. Quan s鈥檃guditza la p猫rdua de drets i de qualitat de vida de la classe treballadora, els sectors m茅s 脿mpliament afectats s贸n els m茅s feminitzats.

Un any m茅s, volem recordar que moltes dones no tenen el dret a fer vaga, principalment aquelles sotmeses a treballs precaritzats i/o sense papers, aquelles que sota la llei d鈥檈strangeria perden els seus drets en arribar a Europa i s贸n condemnades a l鈥檈xplotaci贸 laboral. El patriarcat, el colonialisme i el capital s贸n aliats i ens condemnen a totes.

Un any m茅s, ens movilitzem per a posar el focus en aquestes injust铆cies enmarcades en una crisi de model i de sistema i reclamar mesures reals que ens permetin desenvolupar la nostra realitat laboral i personal en condicions d鈥檈quilibri. No hi ha feminisme sense l鈥檃lliberament de la classe treballadora, plural i diversa. Perqu猫 aquest sistema ens considera treballadores de segona, i trobant-nos en un context socioecon貌mic on les crisis s鈥檈ncadenen, ja 茅s hora que aix貌 canvi茂.

Perqu猫 la pobresa t茅 nom de dona, de dona treballadora!!

Organitzem-nos: aquest 8 de mar莽, unim-nos a la vaga general feminista de 24h convocada per diferents sindicats de la Taula Sindical de Catalunya. Omplim els carrers, diguem prou als abusos i a la precarietat. Lluitem plegades per la llibertat i el benestar de totes, ja que 茅s un deure compartit i ens juguem la nostra dignitat i la nostra vida. Lluitem per les que hi som i per les que ja no hi seran m茅s. Lluitem per TOTES.

Ens aturem per reivindicar la nostra lluita di脿ria, cap un m贸n m茅s just, m茅s igualitari i divers per una economia social i feminista.

