De parte de CGT Pais Valencia I Murcia March 7, 2023





8 de Marzo de 2023. D铆a Internacional de la Mujer Trabajadora

Porque nos sobran los motivos

Nos quieren calladas, explotadas, invisibles, precarias, sumisas, culpables, incluso asesinadas. Pero no nos callamos. JUNTAS seguimos levant谩ndonos en un grito com煤n contra el sistema cis-heteropatriarcal, el capitalismo, las desigualdades, la precariedad y las violencias machistas. Y decimos BASTA.

Este 8 de Marzo volvemos a llenar las calles porque nos sobran los motivos:

Por la eliminaci贸n de la divisi贸n sexual del trabajo y la precarizaci贸n de los sectores tradicionalmente feminizados: La mayor铆a de trabajos de cuidados asalariados y no asalariados contin煤an siendo realizados mayoritariamente por mujeres, siendo adem谩s los m谩s precarizados: sanidad, servicios sociales, limpieza, telemarketing, cuidados de personas dependientes, comercio, jornaleras, conserveras, etc.

Por la eliminaci贸n de la brecha salarial y la precariedad. La discriminaci贸n sexual en el trabajo, la dificultad sist茅mica en la conciliaci贸n laboral, nos abocan a las reducciones de jornada, de salario y a la temporalidad, conden谩ndonos al suelo pegajoso que afecta finalmente a nuestras pensiones.

Por la eliminaci贸n de los sesgos de g茅nero en la salud laboral. Para garantizar una perspectiva de g茅nero en la prevenci贸n de riesgos laborales que sea realmente efectiva, incluyendo adem谩s la salud mental y espacios libres de capacitismo. Porque nosotras tambi茅n tenemos derecho a puestos de trabajo dignos, adaptados y seguros, a la investigaci贸n de los riesgos laborales con perspectiva de g茅nero y al reconocimiento de nuestras dolencias como enfermedades profesionales.

Por la derogaci贸n de la reforma laboral y las pensiones. Que lejos de asegurarnos condiciones de vida dignas, afianza la precariedad, mantiene contratos basura y nos condena a la pobreza salarial y de pensiones. Todo ello con la complicidad de la patronal y los sindicatos firmantes.

Por terminar con nuestra invisibilizaci贸n e infrarrepresentaci贸n en todos los 谩mbitos p煤blicos: En los espacios de participaci贸n, de decisi贸n, en la cultura, en la ciencia, en el deporte鈥

Por la eliminaci贸n de las violencias en todas sus manifestaciones: estructural, institucional, judicial, m茅dica, econ贸mica鈥 Que ampara el machismo, el racismo, la LGTBI-fobia y el asesinato de miles de mujeres e identidades disidentes. Que nos despoja de todos nuestros derechos sobre todo a las m谩s precarias. Que es c贸mplice del acoso sexual y por raz贸n de sexo, orientaci贸n sexual e identidad de g茅nero. Que niega el derecho al aborto libre, p煤blico, gratuito, seguro y universal鈥

Por la eliminaci贸n de la ley mordaza. Que reprime la libertad sindical y la libertad de expresi贸n, penalizando los derechos fundamentales de protesta y de manifestaci贸n. Recordamos que algunas compa帽eras contin煤an siendo reprimidas por su activismo.

Por la eliminaci贸n de la ley de extranjer铆a. Que institucionaliza el racismo, y genera una doble opresi贸n para las mujeres migrantes que se ven empujadas a la marginalidad y a la esclavitud.

Por la eliminaci贸n de las guerras y las consecuencias de la emergencia clim谩tica, que causa millones de desplazadas y refugiadas. Utiliz谩ndonos a las mujeres, criaturas y personas de diferente orientaci贸n e identidad sexual como arma de represi贸n y moneda de cambio. Nos hacinan durante a帽os en campos, donde la precariedad es generalizada, y donde tareas cotidianas como ir al ba帽o o ducharse ponen en riesgo nuestra integridad.

Contra el negacionismo de las desigualdades y la violencia machista, y los ataques a nuestra lucha por parte de la derecha, de la iglesia y de este sistema cis-heteropatriarcal, capitalista y racista, que quiere despojarnos de nuestros derechos.

Y por un mill贸n de razones m谩s.

Promovemos un feminismo inclusivo y de clase, que cambie las conciencias para avanzar hacia un mundo m谩s justo, igualitario y diverso poniendo en el centro la vida de las personas.

Desde CGT como sindicato de clase, anarkotransfeminista, de lucha y combativo reivindicamos y continuamos luchando hoy y siempre por nuestros derechos y la erradicaci贸n del sistema heteropatriarcal.

Seguimos en la lucha por las que fueron,

las que somos y las que ser谩n.

Ens volen callades, explotades, invisibles, prec脿ries, submises, culpables, incl煤s assassinades. Per貌 no callem. JUNTES continuem aixecant-nos en un crit com煤 contra el sistema cisheteropatriarcal, el capitalisme, les desigualtats, la precarietat i les viol猫ncies masclistes. I diem PROU.

Aquest 8 de Mar莽 tornem a omplir els carrers, perqu猫 ens sobren els motius:

Per l鈥檈liminaci贸 de la divisi贸 sexual del treball i la precaritzaci贸 dels sectors tradicionalment feminitzats: La majoria de treballs de cures assalariats i no assalariats continuen sent realitzats majorit脿riament per dones, sent a m茅s els m茅s precaritzats: sanitat, serveis socials, neteja, telemarketing, cures de persones depenents, comer莽, jornaleres, conserveres, etc.

Per l鈥檈liminaci贸 de la bretxa salarial i la precarietat. La discriminaci贸 sexual en el treball, la dificultat sist猫mica en la conciliaci贸 laboral, ens aboca a les reduccions de jornada, de salari i a la temporalitat, condemnant-nos al terra enganxi贸s afectant-nos finalment a les nostres pensions.

Per l鈥檈liminaci贸 dels biaixos de g猫nere a la salut laboral. Per garantir una perspectiva de g猫nere a la prevenci贸 de riscos laborals que sigui realment efectiva, incloent-hi a m茅s la salut mental i espais lliures de capacitisme. Perqu猫 nosaltres, tamb茅 tenim dret a llocs de treball dignes, adaptats i segurs, a la investigaci贸 dels riscos laborals amb perspectiva de g猫nere i al reconeixement de les nostres afeccions com a malalties professionals.

Per la derogaci贸 de la reforma laboral i les pensions. Que lluny d鈥檃ssegurar-nos condicions de vida dignes, aferma la precarietat, mant茅 contractes brossa i ens condemna a la pobresa salarial i de les pensions. Tot aix貌 amb la complicitat de la patronal i els sindicats signants.

Per acabar amb la nostra invisibilitzaci贸 i infrarepresentaci贸 a tots els 脿mbits p煤blics: Als espais de participaci贸, de decisi贸, a la cultura, a la ci猫ncia, a l鈥檈sport鈥

Per l鈥檈liminaci贸 de les viol猫ncies en totes les seves manifestacions: estructural, institucional, judicial, m猫dica, econ貌mica鈥 Que empara el masclisme, el racisme, la LGTBI-f貌bia i l鈥檃ssassinat de milers de dones i persones d鈥檌dentitats dissidents. Que ens arrabassa de tots els nostres drets sobretot a les m茅s prec脿ries. Que 茅s c貌mplice de l鈥檃ssetjament sexual i per ra贸 de sexe, orientaci贸 sexual i identitat de g猫nere. Que nega el dret a l鈥檃vortament lliure, p煤blic, gratu茂t, segur i universal鈥

Per l鈥檈liminaci贸 de la llei mordassa. Que reprimeix la llibertat sindical i la llibertat d鈥檈xpressi贸, penalitzant els drets fonamentals de protesta i de manifestaci贸. Recordem que algunes companyes continuen sent reprimides per al seu activisme.

Per l鈥檈liminaci贸 de la llei d鈥檈strangeria. Que institucionalitza el racisme, i genera una doble opressi贸 per a les dones migrants que es veuen abocades a la marginalitat i a l鈥檈sclavitud.

Per l鈥檈liminaci贸 de les guerres i les conseq眉猫ncies de l鈥檈merg猫ncia clim脿tica, que causa milions de despla莽ades i refugiades. Utilitzant-nos a les dones, criatures i persones de diferent orientaci贸 i identitat sexual com a arma de repressi贸 i moneda de canvi. Ens amunteguen durant anys en camps, on la precarietat 茅s generalitzada, i on tasques quotidianes com anar al bany o dutxar-se posen en risc la nostra integritat.

Contra el negacionisme de les desigualtats i la viol猫ncia masclista, i els atacs a la nostra lluita per part de la dreta, de l鈥橢sgl茅sia i d鈥檃quest sistema cisheteropatriarcal, capitalista i racista, que vol arrabassar-nos els nostres drets.

I per un mili贸 de raons m茅s.

Promovem un feminisme inclusiu i de classe, que canv茂i les consci猫ncies per avan莽ar cap a un m贸n m茅s just, igualitari i divers posant en el centre la vida de les persones.

Des de CGT com a sindicat de classe, anarkotransfeminista, de lluita i combatiu reivindiquem i continuem lluitant avui i sempre per els nostres drets i l鈥檈rradicaci贸 del sistema heteropatriarcal.

Continuem lluitant per les que foren,

les que som i les que seran.